180 жителей Алтайского края получили звание "Ветеран труда"

Виктор Томенко подписал указ о присвоении 180 жителям Алтайского края звания "Ветеран труда". Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В их числе – житель Зонального района Олег Марков. Его стаж работы в сфере культуры составляет 40 лет.

Олег Валентинович родился 13 мая 1961 года в селе Степногутово Тогучинского района Новосибирской области. В 1978 году его приняли на работу в совхоз "Луговской" Зонального района Алтайского края, в 1979 году направили на учёбу. После окончания Алтайского государственного института культуры назначили на должность директора Луговского Дома культуры. В 1985 году он стал директором Зонального районного Дома культуры.

Сегодня Олег Марков трудится в должности начальника отдела по культуре администрации Зонального района.