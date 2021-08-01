12-летняя девочка уехала в лес под Бийском и не вернулась

Днём 31 июля под Бийском пропала 12-летняя девочка. Об этом сообщили поисковики отряда "Лиза Алерт".
Школьница на велосипеде выехала по лесной дороге из села Малоенисейское в посёлок Семеновод. Расстояние между населёнными пунктами составляет шесть километров.
До места назначения девочка так и не доехала.
Приметы: нормальное телосложение, рост 154 сантиметра, волосы бело-розовые, глаза серо-голубые.
Была одета в чёрную футболку, красные шорты, серые шлёпанцы и бурую кепку.
Ориентировки на пропавшего ребёнка распространяют в социальных сетях. Поисковики ведут сбор добровольцев.
Комментарии
А до сих пор нет такого аппарата, который, например, крепится на квадрокоптер и показывает, есть ли на данном участке местности кто живой и где именно?
а милиция не ищет?
А до сих пор нет такого аппарата, который, например, крепится на квадрокоптер и показывает, есть ли на данном участке местности кто живой и где именно?
Много через тепловизор сквозь листву ты увидишь, полудурок?
а милиция не ищет?
уже давно милиция ничего не делает. Добро пожаловать в 21