12-летняя девочка уехала в лес под Бийском и не вернулась

Днём 31 июля под Бийском пропала 12-летняя девочка. Об этом сообщили поисковики отряда "Лиза Алерт".

Школьница на велосипеде выехала по лесной дороге из села Малоенисейское в посёлок Семеновод. Расстояние между населёнными пунктами составляет шесть километров.

До места назначения девочка так и не доехала.

Приметы: нормальное телосложение, рост 154 сантиметра, волосы бело-розовые, глаза серо-голубые.

Была одета в чёрную футболку, красные шорты, серые шлёпанцы и бурую кепку.

Ориентировки на пропавшего ребёнка распространяют в социальных сетях. Поисковики ведут сбор добровольцев.