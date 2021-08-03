Бастрыкин взял на контроль дело о похищении 12-летней школьницы под Бийском

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под контроль дело о похищении 12-летней школьницы в Бийском районе Алтайского края. Сейчас обвиняемый находится в федеральном розыске, сообщили в пресс-службе ведомства.

Бастрыкин поручил руководителю регионального СК лично возглавить работу по розыску злоумышленника, а также потребовал доложить о проведённых к текущему времени следственных действиях и поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате СК.

Напомним, 12-летняя школьница пропала 31 июля. В тот день она выехала на велосипеде по лесной дороге из села Малоенисейского в посёлок Семеновод, но до пункта назначения не добралась. 1 августа поисковики обнаружили велосипед и вещи пропавшей на берегу Бии, а уже утром 2 августа стало известно, что школьницу нашли живой. В тот же день полиция распространила ориентировку на подозреваемого в похищении ребёнка – 40-летнего Олега Лавкина, а в СК региона заявили о возбуждении уголовного дела.

По данным следствия, мужчина следил за девочкой с июня. Днём 31 июля он столкнул несовершеннолетнюю с велосипеда, связал ей руки и ноги, надел на неё мешок, погрузил в прицеп и увёз к себе домой, где бросил в подвал. Вскоре девочке удалось освободиться (по информации Telegram-канала "112", похититель сам её отпустил), а мужчина находится в бегах. Следователи заочно предъявили ему обвинение в похищении ребёнка.