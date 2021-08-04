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СК показал видео с места, где житель Алтая держал похищенную 12-летнюю девочку

, ИА "Амител"
На кадрах показан придомовой участок и прицеп, в котором, вероятно, обвиняемый привёз школьницу

Следственный комитет России обнародовал видео из дома, в подвале которого житель Бийского района держал 12-летнюю девочку. Ролик выложили на официальном YouTube-канале ведомства. На кадрах виден придомовой участок обвиняемого с хозяйственными постройками, а также прицеп, в котором, вероятно, мужчина и привёз похищенную им школьницу.

Напомним, 12-летняя девочка пропала 31 июля, когда выехала на велосипеде из села Малоенисейского в посёлок Семеновод. 1 августа поисковики обнаружили её велосипед и вещи на берегу Бии, а 2 августа школьницу нашли живой. В тот же день полиция распространила ориентировку на подозреваемого в похищении 40-летнего Олега Лавкина. По данным следствия, за несовершеннолетней мужчина следил около месяца. 31 июля он схватил и связал девочку и в прицепе увёз к себе домой, чтобы спрятать в подвале. Школьнице удалось освободиться, хотя не исключено, что похититель сам её отпустил. Сейчас Лавкин находится в федеральном розыске.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

4.08.2021 08:59
Гость

Детей спокойно продают-покупают в России и тишина... Бизнес однако... а тут уже и убийство прописали... Лицемеры.

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