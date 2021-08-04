Волонтёр рассказал о состоянии 12-летней девочки, похищенной под Бийском

40-летнему похитителю не удалось сломить психику 12-летней девочки из Бийска. Как рассказал РИА Новости местный житель, который участвовал в поисках и общался с ней после освобождения из подвала, ребёнок держится достойно.

"Похитителю не удалось сломить её психику. И, слава Богу, маньяк не успел ничего с ней сделать. Когда я увидел Аню, я протянул ей руку. Хотел проверить, боится ли она людей. Она смело пожала мне руку и даже улыбнулась", – рассказывает доброволец.

Как считает волонтёр, похититель, скорее всего, испугался и отпустил Аню из плена по той причине, что ищущие уже были возле его дома. "Слава Богу, что похититель не успел навредить девочке!" – рассказывает собеседник агентства.

Напомним, 12-летняя девочка пропала 31 июля, когда выехала на велосипеде из села Малоенисейского в посёлок Семеновод. 1 августа поисковики обнаружили её велосипед и вещи на берегу Бии, а 2 августа школьницу нашли живой.

В тот же день полиция распространила ориентировку на подозреваемого в похищении 40-летнего Олега Лавкина. По данным следствия, за несовершеннолетней мужчина следил около месяца. 31 июля он схватил, связал девочку и в прицепе увёз к себе домой, чтобы спрятать в подвале. Школьнице удалось освободиться, хотя не исключено, что похититель сам её отпустил. Сейчас Лавкин находится в федеральном розыске.