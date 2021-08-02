Стали известны подробности похищения школьницы под Бийском

Названы подробности похищения 12-летней жительницы Бийска. Как сообщает Telegram-канал "112", 40-летний Олег Лавкин увидел девочку у берега реки, оглушил, загрузил в прицеп мотоблока и отвёз к себе домой.

Одежду и телефон похищенной мужчина оставил на берегу, чтобы все подумали, что ребёнок утонул. После он закрыл девочку в подвале, который якобы выкапывал в течение двух лет.

В ночь на 2 августа мужчина якобы сам отпустил девочку, испугавшись резонанса, а после сбежал в лес. Как рассказали соседи, у Лавкина есть психические отклонения.

Напомним, о местонахождении школьницы ничего не было известно с 31 июля. В её поисках участвовали свыше сотни сотрудников силовых структур и примерно столько же добровольцев. 1 августа они нашли велосипед и вещи пропавшей, которые были на берегу реки Бии в полутора километрах от двухколёсного транспортного средства.

Утром 2 августа на странице поискового отряда "Лиза Алерт" появилось сообщение, что школьницу нашли живой. Однако никакие подробности обнаружения не уточнялись. Позднее полиция начала распространять ориентировку на возможного похитителя.

"По подозрению в совершении тяжкого преступления (похищение несовершеннолетнего) разыскивается Лавкин Олег Викторович 10.06.1981 г.р.", – говорится ориентировке.

На вид ему 35-45 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, короткие. Одет в зелёный камуфляжный костюм, куртку с капюшоном и антимоскитной сеткой. При себе имеется рюкзак цвета хаки, неустановленная обувь синего цвета. Носит очки. По данным полиции, передвигается лесами от села Малоенисейское Бийского района, возможно, в сторону Республики Алтай.

После Следственный комитет возбудил уголовное дело. Сама девочка позже записала видеообращение, в котором поблагодарила всех, кто участвовал в её поисках.