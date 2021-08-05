Травмированному Шубенкову потребуется около двух месяцев для восстановления

Алтайский легкоатлет Сергей Шубенков, который снялся с Олимпиады в Токио из-за травмы, рассказал "Матч ТВ" о своём состоянии и планах на будущее.

По словам спортсмена, хирургическое вмешательство ему не требуется, а восстановление займёт примерно два месяца.

Пока Шубенков останется в Токио, но потом вернётся в Москву, чтобы определиться с тем, где он будет проходить лечение.

"Планы на следующую Олимпиаду? Сейчас-то я горы готов свернуть, правда, сапоги тяжёлые ко дну тянут. Как только от них избавлюсь, так сразу", – отшутился спортсмен.

Напомним, алтайский барьерист травмировался прямо на разминке перед стартом квалификационного забега в Токио. Спортсмен несколько дней испытывал проблемы с ахиллом. Из-за этого ему пришлось отказаться от участия в квалификационных забегах на Олимпиаде в Токио на 110 метров с барьерами.

На своей странице в Instagram он рассказал, что ещё на сборах в Новогорске у него обострился хронический тендинит (воспаление сухожилия), однако на соревнования он поехал, потому что воспаление удалось снять, а боль отступала с каждым днём.