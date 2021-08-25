Автор стелы "Город трудовой доблести" назвал лучшее место для неё в Барнауле

Скульптор Денис Стритович, создавший стелу "Город трудовой доблести", назвал Нагорный парк в Барнауле лучшим местом для неё среди всех регионов. Соответствующее заявление он сделал 25 августа на заседании Общественной комиссии по организации и проведению голосования по вопросу места размещения стелы. Об этом сообщат пресс-служба мэрии.
"Вариант размещения в Нагорном парке со стороны Оби уникален. Это пока лучшая площадка из предложенных во всех регионах, – заявил Стритович. – Здесь объединяются въезд в город, благоустроенная территория, хорошая обзорность, популярное и посещаемое место".
По его словам, проект нужно реализовать с использованием современных материалов и мультимедийных технологий. Отметим, что во всех населённых пунктах, получивших звание "Город трудовой доблести", установят стелы одинаковой формы, но размеры, материалы и архитектурные элементы будут уникальными.
Денис Стритович и Кирилл Сокольский разработают эскизный проект, после того как барнаульцы выберут место для стелы. Эскизы представят в конце сентября. Решения по ним примут с учётом мнения представителей мэрии, архитекторов, историков, краеведов и общественников.
Согласно документам, голосование состоится с 17 по 19 сентября с 08:00 до 20:00 часов на 135 участках по месту жительства.
На выбор горожанам представлено 11 площадок:
1. Аллея, расположенная напротив нежилого здания по улице Аванесова, 30;
2. Нагорный парк (верхняя площадка, в районе букв "БАРНАУЛ");
3. Нагорный парк (верхняя площадка с видом на реку Обь, напротив улицы Гвардейской);
4. Площадь им. В.Н. Баварина;
5. Площадь Октября;
6. Привокзальная площадь;
7. Пересечение Павловского тракта и улицы Малахова (транспортная развязка) напротив нежилого здания № 249 по Павловскому тракту;
8. Пересечение Павловского тракта и улицы Малахова (транспортная развязка) в районе размещения декоративного сооружения – букв "БАРНАУЛ";
9. Сквер, расположенный напротив дома № 36 по проспекту Строителей;
10. Сквер, расположенный по проспекту Ленина, 88;
11. Территория перед зданием на проспекте Ленина, 152.
Принять участие в голосовании сможет любой житель Барнаула старше 14 лет, при наличии документа, удостоверяющего личность.
Комментарии
Но чтоб никаких серпов и молотов.И коня с герба города то же убрать.
Но там уже есть доминанта — буквы БАРНАУЛ. А доминанта в каждом месте должна быть одна
10. Сквер, расположенный по проспекту Ленина, 88; - вот самое лучшее место (вместо бомжей с шестеренкой)!
Понимаете, стела должна быть в таком месте, чтобы проезжающие говорили "Ого!". Мы-то, барнаульцы, и так знаем, что живём в городе трудовой доблести
"Но там уже есть доминанта — буквы БАРНАУЛ. А доминанта в каждом месте должна быть одна"
Тогда стеллу ближе к мосту поставить, пониже букв
!10. Сквер, расположенный по проспекту Ленина, 88; - вот самое лучшее место (вместо бомжей с шестеренкой)!!
Сам ты бомж!
Отличное место. Респект.
25.08.2021 16:13
гость
А ты автор этого "шедевра"?
На старом базаре посредине реки. Барнаулки. Там обязательно должна быть эта доминанта. Барнаул и река Барнаулка будут таким образом неразрывно связаны
Там есть буквы, там есть церковь (каким бы атеистом я не был, но нужно признать, что смотрится она неплохо - маленький Монмартр в Барнауле) и этот сюн там совсем не нужен.
Чувак. Лепи и не лезь не в свои дела.
Строителей - очень не плохое место. И перспектива хорошая.
Это сколько же надо подниматься по ступенькам чтобы увидеть "Трудовую доблесть" )
Там не место.
До блести на по стельных тонах,
В её тенях, на улицах её метафор.
В ларьках заводов, или при церквах.
У поездов, ещё ходящих. На хор,
Своих божественных, священных литургий,
Откройся видом всем дорогам.
Или с высот блести другим.
Иль не спеши глядеться в воды.
На Калинина стеллу, к остаткам заводов