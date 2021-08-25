Автор стелы "Город трудовой доблести" назвал лучшее место для неё в Барнауле

Скульптор Денис Стритович, создавший стелу "Город трудовой доблести", назвал Нагорный парк в Барнауле лучшим местом для неё среди всех регионов. Соответствующее заявление он сделал 25 августа на заседании Общественной комиссии по организации и проведению голосования по вопросу места размещения стелы. Об этом сообщат пресс-служба мэрии.

"Вариант размещения в Нагорном парке со стороны Оби уникален. Это пока лучшая площадка из предложенных во всех регионах, – заявил Стритович. – Здесь объединяются въезд в город, благоустроенная территория, хорошая обзорность, популярное и посещаемое место".

По его словам, проект нужно реализовать с использованием современных материалов и мультимедийных технологий. Отметим, что во всех населённых пунктах, получивших звание "Город трудовой доблести", установят стелы одинаковой формы, но размеры, материалы и архитектурные элементы будут уникальными.

Денис Стритович и Кирилл Сокольский разработают эскизный проект, после того как барнаульцы выберут место для стелы. Эскизы представят в конце сентября. Решения по ним примут с учётом мнения представителей мэрии, архитекторов, историков, краеведов и общественников.

Согласно документам, голосование состоится с 17 по 19 сентября с 08:00 до 20:00 часов на 135 участках по месту жительства.

На выбор горожанам представлено 11 площадок:

1. Аллея, расположенная напротив нежилого здания по улице Аванесова, 30;

2. Нагорный парк (верхняя площадка, в районе букв "БАРНАУЛ");

3. Нагорный парк (верхняя площадка с видом на реку Обь, напротив улицы Гвардейской);

4. Площадь им. В.Н. Баварина;

5. Площадь Октября;

6. Привокзальная площадь;

7. Пересечение Павловского тракта и улицы Малахова (транспортная развязка) напротив нежилого здания № 249 по Павловскому тракту;

8. Пересечение Павловского тракта и улицы Малахова (транспортная развязка) в районе размещения декоративного сооружения – букв "БАРНАУЛ";

9. Сквер, расположенный напротив дома № 36 по проспекту Строителей;

10. Сквер, расположенный по проспекту Ленина, 88;

11. Территория перед зданием на проспекте Ленина, 152.

Принять участие в голосовании сможет любой житель Барнаула старше 14 лет, при наличии документа, удостоверяющего личность.