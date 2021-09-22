Правоохранители начали доследственную проверку после обнаружения скелета на берегу Катуни

Правоохранители проводят доследственную проверку по факту обнаружения человеческого скелета на берегу Катуни в Онгудайском районе Республики Алтай, передаёт пресс-служба МВД по региону.

Отмечается, что останки нашёл 66-летний житель Кемеровской области во время рыбалки в урочище "Каянча". Прибывшие на место полицейские провели осмотр и изъяли череп и кости.

"В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Назначена геномная экспертиза, по результатам которой будет установлена личность человека", – говорится в сообщении.

В Алтайском крае рабочие нашли скелет человека во время прокладки кабеля. Кости обнаружили в том месте, где ранее было расположено административное здание, которое позднее снесли.