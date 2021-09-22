Анна Попова заявила о росте заболеваемости коронавирусом в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об интенсивном росте заболеваемости коронавирусом в 36 регионах страны. Её слова приводит РИА Новости.

"Мы видим рост впервые за восемь недель, девятая неделя даёт рост – и сразу на 6,8%. То есть рост интенсивный. Если на прошлой неделе мы говорили, что в фазе роста у нас только 11 субъектов, то прошедшая неделя добавила к ним ещё 25, и теперь 36 субъектов в фазе роста", – сказала она.

Ранее Анна Попова заявила, что пока в России нет предпосылок для отмены масочного режима. По её словам, возвращение к жизни, "которая была в доковидную эпоху", возможно только тогда, когда люди перестанут заражаться коронавирусом.