Такой день. Критика Попова от Томенко за дефицит врачей и подъём цен на проезд в Барнауле

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко жёстко раскритиковал министра здравоохранения края Дмитрия Попова за кадровый дефицит в медицине. Во время заседания краевого правительства глава региона заявил, что краевой Минздрав едва справляется с тем, чтобы удерживать количество медиков на одном уровне. И с сегодняшним подходом преодолеть острую нехватку специалистов просто невозможно, подчеркнул Томенко.

Барнаульские перевозчики, работающие по регулируемому тарифу, второй раз за полгода обратились в администрацию города с предложением о пересмотре цен на билеты. С 1 ноября они просят поднять тарифы сразу на пять рублей. По их словам, сейчас для транспортного бизнеса не лучшие времена: рынок лихорадит, с маршрутов уже ушли многие предприятия. Повышение цен определённо вызовет недовольство у пассажиров, но если ничего не предпринять, городу может грозить транспортный коллапс.

Должностные лица ООО "Алтай-Форест" предстанут перед судом по обвинению в незаконной рубке леса и сбыте древесины. По данным следователей, гендиректор компании сговорился с сотрудниками и вместе они нарубили лесных насаждений больше, чем им разрешили в управлении лесами Алтайского края. Ущерб лесному фонду страны составил около 7,5 млн рублей.

Управление по тарифам правительства Алтайского края прокомментировало пересмотр предельных цен на тепловую энергию в Барнауле и Рубцовске. Как объяснили в ведомстве, трактовать повышение цен на тепло сразу на 12% – некорректно, ведь по факту такую цену при расчётах применять не будут.

Уроженка Барнаула Мария Бутина не прошла в Госдуму по партийным спискам от "Единой России" в Кировской области. В регионе партию поддержали всего 29,54% избирателей, что оказалось одним из самых худших показателей по России – ЕР не получила ни одного мандата по партспискам.