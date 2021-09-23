В Петербурге задержали африканцев, обманувших европейский футбольный клуб на 800 тыс. евро

В Санкт-Петербурге задержали группу мошенников, выходцев из Западной Африки, которые обманули европейский футбольный клуб. Они смогли подменить реквизиты и получить выплату за трансфер футболиста из датского клуба в итальянский, сообщает Regnum со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Мошенниками оказались трое нигерийцев и гражданин России, родившийся в Буркина-Фасо. Как считают в полиции, злоумышленники открыли счёт в банке на поддельный российский паспорт. Затем они указали реквизиты счёта в сопроводительных документах вместо банковских реквизитов датского клуба и направили итальянской стороне. В результате мужчины получили 800 тысяч евро, предназначенные для оплаты трансфера футболиста.

Когда полиция пришла в квартиру к одному из злоумышленников, он попытался спрятаться от них с внешней стороны балкона 17-го этажа и едва не сорвался.

Часть похищенных денег соучастники успели потратить. На сумму свыше 57 миллионов рублей наложен арест.