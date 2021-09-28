Такой день. Извинения за рекламу с темнокожим и смертельное ДТП в Барнауле

Барнаульская сеть ресторанов мультикультурной кухни "Тандыр № 1" 28 сентября опубликовала у себя в Instagram извинения за то, что "задела русскую нацию" рекламным постом с участием темнокожих. Днём ранее работу компании "парализовали" сторонники движения "Мужское государство". Лидер сообщества решил, что фотосессии с темнокожими оскорбляют русский народ, и призвал последователей всеми силами парализовать работу "Тандыра".

Директор сети Мартин Оруджян объяснил amic.ru: "идти на поводу у непонятных людей" не хотел до последнего, но вынужден был извиниться, чтобы спасти от убытков своих партнёров. Предприниматель рассказал, что думает о "Мужском государстве", какой ущерб понесло предприятие, и объяснил, считает ли рекламу с участием темнокожих оскорбительной.

Жители Бийска рассказали о скандальной ситуации, которая произошла с ними на Северном кладбище. По словам горожан, могилу их родственника, а также ряд других ухоженных захоронений копатели бесцеремонно завалили глиной. Оказалось, что они рыли ямы, которые предназначались для усопших бездомных, а землю сбрасывали тут же.

Днём 28 сентября на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Малахова грузовик МАЗ наехал на пешехода. Как сообщили в ГИБДД, 65-летний мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. Пострадавший скончался на месте до приезда скорой помощи.