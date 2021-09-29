Барнаульцев призвали оценить качество работы общественного транспорта

Жителей Барнаула просят оценить качество работы общественного транспорта, сообщает мэрия.

Для этого до 1 ноября нужно заполнить анкету, доступную по этой ссылке. Опрос полностью анонимный и займёт не больше 15 минут. Мнение горожан позволит сделать общественный транспорт удобнее и современнее, отметили в администрации.

Там напомнили, что в июне 2021 года мэрия заключила муниципальный контракт на разработку проекта комплексной схемы транспортного обслуживания населения Барнаула общественным транспортом с проведением обследования пассажиропотока.

"В ноябре на основе полученных результатов подрядчик планирует представить предварительный эскиз маршрутной сети общественного транспорта в Барнауле. Проект пройдёт через общественное обсуждение. Завершить все работы и разработать итоговую схему организации транспортного обслуживания населения согласно контракту подрядчик должен будет в феврале следующего года", – говорится в сообщении.

Напомним, 28 сентября в Барнаул привезли первую партию трамваев из Москвы, подаренных Алтайскому краю мэром столицы Сергеем Собяниным.