Барнаульцев призвали оценить качество работы общественного транспорта

Жителей Барнаула просят оценить качество работы общественного транспорта, сообщает мэрия.
Для этого до 1 ноября нужно заполнить анкету, доступную по этой ссылке. Опрос полностью анонимный и займёт не больше 15 минут. Мнение горожан позволит сделать общественный транспорт удобнее и современнее, отметили в администрации.
Там напомнили, что в июне 2021 года мэрия заключила муниципальный контракт на разработку проекта комплексной схемы транспортного обслуживания населения Барнаула общественным транспортом с проведением обследования пассажиропотока.
"В ноябре на основе полученных результатов подрядчик планирует представить предварительный эскиз маршрутной сети общественного транспорта в Барнауле. Проект пройдёт через общественное обсуждение. Завершить все работы и разработать итоговую схему организации транспортного обслуживания населения согласно контракту подрядчик должен будет в феврале следующего года", – говорится в сообщении.
Напомним, 28 сентября в Барнаул привезли первую партию трамваев из Москвы, подаренных Алтайскому краю мэром столицы Сергеем Собяниным.
Комментарии
Качество работы общественного транспорта нормальное. Едут себе и едут в правом ряду, мне не мешают!
Давно не брал я в руки шашек (с)
Держитесь бараны, которые вечером по пр.Строителей мечутся из правой полосы в левую.
Изучите судьбу других городов России. Где транспорт муниципальный и маршруты придумывают чиновники - маршрутная сеть просто страшная. Маршруты должны разрабатывать частные перевозчики, а пассажиры голосовать рублём.
Если изучить судьбу других городов, то станет понятно что общественный транспорт прибыльным вряд ли должен быть (хотя и может), а отдавать на откуп частникам - значит похоронить общественный транспорт. Удел частников - подвоз с удаленных районов. Маршруты должны разрабатывать специалисты, а местная власть различными механизмами стимулировать пользоваться общественным транспортом и демотивировать личным автомобилем.
Да нормально работают, только ездят как лошади прожевальские.
общественный транспорт прибыльным вряд ли должен быть
Почему? При грамотной организации работы он ещё и как будет прибыльный. Если конечно чиновники не будут вмешиваться. Для примера, в Барнауле работает несколько десятков частных фирм и вовсе не в убыток. А вот государственные, как правило все работают с убытками.
Я и написал про то что может, но это не обязательно. Общественный транспорт - это не про прибыль, а про выполнение социальных обязательств, про комфорт и удобство пассажиров, про возможность передвигаться по городу и в 23:00, по идее все средства должны идти на совершенствование этой системы. А частник да, это про прибыль. Зачем возить 3-4 человека в удаленный район после 21:00 часов , зачем вообще возить людей после часа пик когда пассажирский поток падает как и прибыль.
Сергей, а вы что считаете, что мы со своих налогов должны оплачивать поездки пустых автобусов после 21 ? Или вы думайте, что за них мэр со своей зарплаты будет платить?
Конечно же мы, на наши налоги, для этого их и собирают.
спросите у водителей:-как они чувствуют себя на работе в старых изношенных машинах,везя толпы людей?
В Москве транспорт муниципальный. Автобусы чистые , ходят регулярно. Все довольны.
Ну так мы со всей страны деньги в москву платим. Было бы странно, если было бы иначе. А вот оценить какими будут муниципальные автобусы, можно зайти в муниципальный трамвай.
Перевозчиков нельзя допускать до разработки маршрутов и расписания движения. Потому как единственное, что их устроит, это ездить только забитыми как консервы с килькой. Это то есть либо в час пик, либо раз в час, что бы набрать под полную завязку. И маршруты построят так, что бы было по нескольку пересадок. Это позволит за тот же итоговый маршрут собрать деньги несколько раз.
Критерий разработки маршрутов и расписания общественного транспорта - обеспечить доставку требуемого (а не сколько получится запихать) количества людей в приемлемые сроки, включая время ожидания на остановке, при этом не допуская перегрузки подвижного состава. Что бы как часы все работало. Как в метро.
Прибыль должна быть уже вторым вопросом. Если невозможно окупить стоимостью билетов, значит субсидировать.
Разрабатывать же все это должны специалисты по этому делу, на основе математических моделей. желательно с учетом будней-выходных-праздников-метелей-перекрытий дорог и прочее. А построению этой модели могли бы помочь электронные билеты, которые бы срабатывали не только при оплате проезда, а на входе в транспорт и на выходе из него. Тогда было бы понятно, сколько с конкретной остановки куда и когда уезжает, сколько на самом деле длится эта поездка. Да еще по категориям билетов - школьники-студенты-пенсионеры (и прочие льготники со своими типами билетов) и остальной люд. И было бы точно известно, сколько субсидий платить перевозчикам за проезд льготников.
Да, еще и оптимальный вид транспорта подобрать - где газели, где большие пустить, где одновагонные, где двухвагонные составы и когда по времени суток.
где газели, где большие пустить, где одновагонные, где двухвагонные составы и когда по времени суток.
Можно хоть электричку круглосуточно по городу гонять. Вы точно хотите за это платить?
Реальная ситуация такова, что пассажиропоток в последние годы сильно сократился. Народ на машины пересел. Теперь или разрабативать новые маршруты и ставить на них газели, чтобы интервал движения был приемлимый. Либо создавать на 100% муниципальное АТП. Варианты с субсидированием частников - будут только распилом бабла.