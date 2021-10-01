Томенко представили нового гендиректора Алтайского моторостроительного завода

Руководитель концерна "Тракторные заводы" Андрей Водопьянов доложил Виктору Томенко о текущем положении дел на Алтайском моторостроительном заводе и представил губернатору нового генерального директора АМЗ Александра Попова.

Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, с 2019 года концерн "Тракторные заводы" совместно с региональными властями реализует программу сохранения алтайского дизелестроительного производства и привлечения инвестиций в модернизацию предприятия. Ранее между руководством края и концерном была достигнута договорённость о сохранении Алтайского моторостроительного завода как производственной площадки машиностроительно-индустриальной группы.

Для поддержания кадрового и производственного потенциала и стабилизации социально-экономической обстановки было создано новое юридическое лицо – ООО "Алтайский моторостроительный завод", куда перевели трудовой коллектив АО "АМЗ".

"Мы прорабатываем все возможные варианты по снижению неэффективных издержек и занимаемся поиском партнёров для привлечения вложений в производственную деятельность, в том числе для создания дополнительных рабочих мест. К сожалению, пандемия и рост цен на металл притормозили этот процесс, но благодаря субсидиям государства на частичное возмещение оплаты труда нам удалось стабилизировать ситуацию", – заявил Попов.

В настоящее время производимые в Барнауле двигатели устанавливаются на технику концерна "Тракторные заводы". Увеличиваются объёмы поставок дизельной продукции ООО "АМЗ" в адрес производителей специальной техники Алтайского края – ООО "Прогресс", ООО "Завод "Алтайлесмаш", ООО "Сибирь-Техника". Прорабатывается вопрос возобновления поставок дизелей на конвейеры ведущих производителей техники в России и Белоруссии.