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Такой день. Первый бийский миллиардер и смертельный наезд на пешехода под Барнаулом

, ИА "Амител"
Главное за 11 октября
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей" и "Незаконное лишение свободы человека с применением насилия" после сообщений об издевательствах над пенсионеркой в рубцовском ковидном госпитале.

В селе Боровиха под Барнаулом женщина за рулём Toyota Corolla наехала на 56-летнего мужчину, который от травм скончался на месте происшествия. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, наезд произошёл в тот момент, когда пешеход двигался по левой полосе в попутном автомобилю направлении.

Алтайский край сможет приобрести 10 дополнительных единиц дорожной техники благодаря экономии средств при проведении закупок. Всего на эти цели выделили 300 млн рублей, уже удалось приобрести 60 единиц техники.

В Бийске впервые среди налогоплательщиков появился миллиардер. Кроме того, по сравнению с 2020 годом в регионе выросло и число миллионеров – на 40%.

Следственный комитет России по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту истязания несовершеннолетних детей в Крутихинском районе. По данным правоохранителей, четверо мальчиков 2007, 2008 и 2010 годов рождения находились в семье опекунов, члены которой причиняли физические и психические страдания детям путём побоев с 2019 года по октябрь 2021 года.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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