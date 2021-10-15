Россияне пожаловались на платные комиссии за перевод на карту другого банка

Клиенты нескольких российских банков пожаловались на комиссию за пополнение карты средствами с карты другой кредитной организации. Жалобы на комиссию появились в Сети от клиентов Альфа-Банка и ОТП-банка, сообщили "Известия".
Изменения могли быть связаны с тем, что ЦБ РФ ужесточил контроль за операциями по переводам из-за мошенников, которые оформляют много карт, переводят на них деньги и затем снимают. По закону банки могут изменять условия обслуживания и устанавливать новые комиссии, но они должны получить согласие от клиента об изменении условий договора.
Представили Альфа-Банка заявили, что такой комиссии сейчас не существует. Однако организация запустила пилотный проект системы быстрых платежей с участием небольшого количества клиентов. Автор, который жаловался на комиссию, позже уточнил, что ему вернули деньги, которые были сняты как дополнительный сбор. "Известия" пишут, что он мог быть участником этого тестового проекта.
В Сбербанке, "Открытии", Райффайзенбанке и Росбанке заявили, что сейчас у них нет платной комиссии за переводы денег на другую карту.
Ранее сообщалось, что Сбербанк обязал другие банки предоставить данные дропперских операций: ограничения и лимиты по переводам с карты на карту, количество и объём переводов с использованием карты одним плательщиком и другие.
Комментарии
Ага, сбербанк заявил о б отсутствии комиссии. Когда все банки перешли автоматически на СБП, один сбер не перешел, приходится все счета вручную переводить. Пока не переведешь на СБП, снимается комиссия как за входящие так и за исходящие операции.
Платные комиссии это шедевр. Пешыисчо
- мы отрицаем!
- но вот документ есть комиссии!!
- а мы тут при чем, вы нам не верите????
ляляля
На днях пыталась перевести со свой карты сбера на карту коллеги тоже Сбера через банкомат. 1% пытались снять, (цензура).
Пришлось дома через онлайн Сбербанк заходить и переводить.
Карты все местные. А комиссию берут даже по внутренним переводам, чё уж говорить о межбанковых
По ОТП банку насчет карт точно не знаю, но регулярно пополняю счет кредитный в ОТП банке с карты Сбера, комиссия берется всегда. Тоже самое при пополнении счета в Почта банке с карты Сбера. Карты в тех банках не заводил, их и так уже перебор. Зато ОТП банк мне уже 3-ю кредитку присылает, хотя их об этом никто не просил, ни об одной.
Не понял в чем проблема, получаю ЗП на с бер, перевожу по СБП на ВТБ на кредит. комиссии нет. все переводится. Чё разнылись то.
в ОТП банке. Тоже самое при пополнении счета в Почта банке с карты Сбера.
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можно просто в почтовом отделении заплатить наличкой и они переведут бесплатно в ОТП. Не знаю, в чем фишка, но даешь специальную бумажку почтовичке и паспорт, она заполняет какую-то форму, расписываешься и всё. бЕЗ КОМИССИИ.
на днях нужно было с сберовской карты перевести на собкомбанковскую. Запросили комиссию 140р за 8000.
15.10.2021 16:51
- гость -
Нет уж, спасибо, зачем мне идти в эту клоаку под название почтовое отделение, стоять в дикой очереди, еще и писать какие-то бумажки, еще и наличку искать-снимать. Это дикий колхоз, мне такое точно не нужно.
Регулярно пополняю карту Альфы кредитную с зарплатной Сбера, комиссии нет.