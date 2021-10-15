Россияне пожаловались на платные комиссии за перевод на карту другого банка

Клиенты нескольких российских банков пожаловались на комиссию за пополнение карты средствами с карты другой кредитной организации. Жалобы на комиссию появились в Сети от клиентов Альфа-Банка и ОТП-банка, сообщили "Известия".

Изменения могли быть связаны с тем, что ЦБ РФ ужесточил контроль за операциями по переводам из-за мошенников, которые оформляют много карт, переводят на них деньги и затем снимают. По закону банки могут изменять условия обслуживания и устанавливать новые комиссии, но они должны получить согласие от клиента об изменении условий договора.

Представили Альфа-Банка заявили, что такой комиссии сейчас не существует. Однако организация запустила пилотный проект системы быстрых платежей с участием небольшого количества клиентов. Автор, который жаловался на комиссию, позже уточнил, что ему вернули деньги, которые были сняты как дополнительный сбор. "Известия" пишут, что он мог быть участником этого тестового проекта.

В Сбербанке, "Открытии", Райффайзенбанке и Росбанке заявили, что сейчас у них нет платной комиссии за переводы денег на другую карту.

Ранее сообщалось, что Сбербанк обязал другие банки предоставить данные дропперских операций: ограничения и лимиты по переводам с карты на карту, количество и объём переводов с использованием карты одним плательщиком и другие.