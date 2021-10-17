До конца 2021 года на алтайских дорогах установят ещё три пункта весового контроля

В Алтайском крае в 2021 году установят три новых пункта весогабаритного контроля, сообщают в Минтрансе региона.

Один из таких объектов уже появился в Баевском районе на трассе Романово – Завьялово – Баево – Камень-на-Оби, его стоимость – 33 млн рублей. Также до конца года новые пункты заработают на трассах Алтайское – Ая – Бирюзовая Катунь в Алтайском районе и на 1-м километре съезда № 1 развязки в посёлке Затон автодороги Мостовой переход через Обь в Барнауле.

Таким образом, с 2022 года на региональных дорогах будут работать 11 таких комплексов. В ведомстве подчёркивают, что, помимо измерения веса для сохранности дорог, пункты также будут выявлять нарушителей скорости и дорожной разметки.

До 2024 года планируется вводить в эксплуатацию по два таких комплекса. Тем самым на региональных дорогах их станет 17.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае могут построить трассу, которая станет дублёром Чуйского тракта. На выполнение работ потребуется 1,75 млрд рублей. Запрос на строительство чиновники уже направили в Федеральное агентство по туризму.