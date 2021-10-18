"Сильной стабилизации не будет": иммунолог предрёк суперволну COVID-19

До весны 2022 года падение заболеваемости ковидом не произойдёт, рассказал иммунолог Николай Крючков в беседе с ura.ru.

По словам врача, нынешняя волна коронавируса в дальнейшем будет частью большой суперволны, которая продлится с осени по весну. Крючков считает, что ситуация может стабилизироваться во второй половине ноября, но до весны могут случиться новые волны.

"Сильной стабилизации ситуации не будет. Цифр низких по заболеваемости мы не увидим между этими волнами. Поэтому назовём её большой суперволной", – заключил врач.

Накануне в России выявили 34 303 случая COVID-19, что стало очередным максимумом с начала пандемии, умерло ещё 997 зараженных. Общее число заболевших выросло до 7 992 687 человек, скончалось всего 223 312 пациентов.