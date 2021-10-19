"Русская рулетка". Алтайские врачи о том, чем для людей оборачивается отказ от прививки

Среди привитых от коронавируса жителей Алтайского края ковидом заболело меньше одного процента. Об этом в ходе пресс-конференции 18 октября рассказала главный эпидемиолог региона Ирина Переладова. Специалист вслед за многими другими медиками повторила, что большинство вакцинированных болеют в лёгкой форме. Но жители края, судя по данным оперштаба, прививаться не спешат. Темпы вакцинации по сравнению с летом 2021 года замедлились в несколько раз. Главврачи барнаульских поликлиник подтверждают: за повторной прививкой сейчас идут чаще, чем за первой. Медики рассказали, как пациенты госпиталей объясняют отказ от вакцинации и чем для некоторых из них это оборачивается.

Половина процента

Из 675 тысяч человек, которые полностью привились от ковида в Алтайском крае, заболело всего около 0,5%, рассказала Ирина Переладова. По её словам, неважно, чем именно вакцинировался человек, – эффективность по всем препаратам (а их в крае четыре) примерно одинаковая.

"Большинство заболевших заразились, когда у них ещё не сформировался иммунитет после прививки. Но есть и те, кто заболел через три, четыре, пять месяцев. В инструкции чётко написано, что иммуногенность составляет 97-98%. Стопроцентной гарантии никто не даёт. Вот мы и видим, что число заразившихся после прививки этот процент не превышает", – объяснила эпидемиолог.

Большинство, отметила Переладова, переносит ковид в лёгкой форме и лечится амбулаторно. Но есть среди привитых и тяжёлые пациенты, которые оказываются в ковидных госпиталях и даже на реанимационной койке. Но последних можно пересчитать по пальцам, уточняет главврач барнаульской горбольницы № 5 (РТП) Ирина Вильгельм. С началом пандемии медучреждение стало главным ковидным госпиталем региона.

"Даже если пациенты оказываются в реанимации под кислородом, чаще всего всё заканчивается благополучным исходом. Гораздо чаще, чем в случае с непривитыми. Вакцинированные в основном попадают в госпиталь из-за сопутствующих заболеваний. Перенёс какую-то тяжёлую болезнь, а потом ещё и ковидом заболел. Мы даже хронологически можем всё это отследить [по истории болезни]. Мол, лечился от чего-то, а потом всё это осложнилось ковидом", – рассказала Вильгельм.

Есть среди привитых и единичные летальные случаи. Об этом говорили и представители крайздрава. По словам Переладовой, все они "не связаны ни с вакциной, ни с ковидом" – люди умерли от иных заболеваний, на которые наложилась инфекция.

"Ну что ж теперь"

В основном же на ковидных койках оказываются те, кто не успел или вовсе не собирался ставить прививку. По словам Вильгельм, чаще всего люди в госпитале объясняют решение не прививаться фразами: "Ну вот так вот" и "Ну что ж теперь". Других аргументов пациенты не находят.

"Главный мотив не прививаться у тех, кто к нам попадает, – страх. Особенно переживают те, у кого хронические заболевания: гипертония, диабет и другие. Но это как раз главные факторы риска, при которых велик риск тяжёлого течения ковида. Поэтому "хроникам" нужно в первую очередь прививаться. Хотя сначала, конечно, нужно проконсультироваться с лечащим врачом и привести показатели в норму", – считает главврач горбольницы № 5.

"Хроникам" бояться прививок не стоит, уверена завотделением барнаульской поликлиники № 3 Вера Карпова.

"Мы в поликлинике привили уже больше 20 тысяч человек, среди которых было немало хронических пациентов. Ни у одного из них мы не зафиксировали обострения или ухудшения состояния", – отметила медик.

Ковид, подчёркивает Карпова, для людей с хроническими заболеваниями гораздо страшнее. И легкомысленное "ну что ж теперь" порой оборачивается для людей самыми страшными последствиями.

Конечно, большинство из 530 пациентов, которые лечатся в РТП, – пожилые. Но в реанимации оказываются люди всех возрастов, подчеркнула Ирина Вильгельм.

"Видимо, четвёртая волна". Заболеваемость ковидом на Алтае вновь "рванула" вверх

"У нас взрослая больница, куда попадают пациенты от 18 лет. Так вот 18 лет – и есть возраст самых молодых людей, которые у нас с тяжёлым и крайне тяжёлым течением лежат. Немало в реанимации людей и 30, и 20 лет. Главный фактор – сопутствующие заболевания. А их сейчас и у молодых предостаточно. Сейчас стали тяжело болеть и беременные, для которых прививки отдельными вакцинами разрешили", – пояснила медик.

В 2021 году две беременные пациентки 5-й горбольницы скончались от ковида, сообщила Вильгельм. Одна из женщин была жительницей Алтайского края, другая – проживала в другом регионе. И это при том, что в 2020 году беременные в Алтайском крае вообще не умирали от коронавируса.

Три пути, как в сказке

Но жителей Алтайского края аргументы врачей, похоже, не убеждают. По словам Карповой, сейчас в третью поликлинику чаще приходят прививаться повторно, чем вакцинироваться в первый раз.

"Это очень обидно для нас. Людей никакие примеры ничему не учат. Могу с уверенностью сказать, что у нас за всё время прививочной кампании не было каких-то существенных реакций или отклонений. Но люди продолжают искать негатив", – возмутилась медик.

Главврач ковидного госпиталя уверена, что многие жители края просто ищут себе оправдания.

"Люди, например, боятся, что после прививки иммунитет якобы ослабевает на две недели. Так мы им и объясняем, что в любом случае после укола нужно жёстко соблюдать все меры – риск заболеть в любом случае остаётся. Другие не хотят вакцинироваться в разгар эпидподъёма. Так у нас были спокойные апрель и май, когда можно было привиться. В общем, предлагаем человеку работающие решения, а он сразу "буксует", не знает, что сказать", – рассказала Вильгельм.

По её мнению, сейчас у человечества есть три пути – "как в русской сказке", – которыми можно бороться с пандемией. Первый и самый логичный – привиться и продолжать соблюдать все противоэпидемиологические меры. Второй – ввести жёсткий локдаун и ждать, когда заболеваемость снизится до нуля. К третьему пути, сетует Вильгельм, мир склоняют сами антипрививочники.

"Третий путь – это пустить всё на самотёк. Тогда у нас будет русская рулетка. Зарядил в барабан патрон и стреляешь. А то и все десять патронов. Кому-то повезёт переболеть легко, а кому-то – нет. В прошлом году у нас не было никаких дополнительных шансов, чтобы пистолет не выстрелил. Но с появлением вакцин этот шанс есть", – считает главврач.

Пять недель четвёртой волны

Заболеваемость ковидом на Алтае растёт уже пятую неделю. Началась четвёртая волна, по данным Роспотребнадзора, с середины сентября. И это при том, что до этого заболеваемость уже была высокой – регион находился на плато третьей волны. Ежедневно в крае заболевают больше 350 человек, а около 30 пациентов умирают от ковида.

Причём в отличие от 2020 года, когда чаще всего ковидом болели пожилые, сейчас самая большая категория пациентов – от 30 до 40 лет. По данным алтайского Роспотребнадзора, 34% заболевших – люди трудоспособного возраста. Увеличивается и число инфицированных детей – летом несовершеннолетние составляли 5-8% от числа заболевших, а в октябре – уже 11-12%. Из-за вируса классы в школах края переводят на дистант, а две школы из-за слишком большого числа заразившихся пришлось закрыть.

По словам Ирины Переладовой, из 4473 развёрнутых в крае ковидных коек свободны только 478. Специалисты алтайского Минздрава трижды в день проводят ревизию, чтобы всем пациентам хватило места в госпитале. Всего под коронавирус отдано уже 22 медицинских учреждения.