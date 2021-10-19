"Русская рулетка". Алтайские врачи о том, чем для людей оборачивается отказ от прививки

Среди привитых от коронавируса жителей Алтайского края ковидом заболело меньше одного процента. Об этом в ходе пресс-конференции 18 октября рассказала главный эпидемиолог региона Ирина Переладова. Специалист вслед за многими другими медиками повторила, что большинство вакцинированных болеют в лёгкой форме. Но жители края, судя по данным оперштаба, прививаться не спешат. Темпы вакцинации по сравнению с летом 2021 года замедлились в несколько раз. Главврачи барнаульских поликлиник подтверждают: за повторной прививкой сейчас идут чаще, чем за первой. Медики рассказали, как пациенты госпиталей объясняют отказ от вакцинации и чем для некоторых из них это оборачивается.
Половина процента
Из 675 тысяч человек, которые полностью привились от ковида в Алтайском крае, заболело всего около 0,5%, рассказала Ирина Переладова. По её словам, неважно, чем именно вакцинировался человек, – эффективность по всем препаратам (а их в крае четыре) примерно одинаковая.
"Большинство заболевших заразились, когда у них ещё не сформировался иммунитет после прививки. Но есть и те, кто заболел через три, четыре, пять месяцев. В инструкции чётко написано, что иммуногенность составляет 97-98%. Стопроцентной гарантии никто не даёт. Вот мы и видим, что число заразившихся после прививки этот процент не превышает", – объяснила эпидемиолог.
Большинство, отметила Переладова, переносит ковид в лёгкой форме и лечится амбулаторно. Но есть среди привитых и тяжёлые пациенты, которые оказываются в ковидных госпиталях и даже на реанимационной койке. Но последних можно пересчитать по пальцам, уточняет главврач барнаульской горбольницы № 5 (РТП) Ирина Вильгельм. С началом пандемии медучреждение стало главным ковидным госпиталем региона.
"Даже если пациенты оказываются в реанимации под кислородом, чаще всего всё заканчивается благополучным исходом. Гораздо чаще, чем в случае с непривитыми. Вакцинированные в основном попадают в госпиталь из-за сопутствующих заболеваний. Перенёс какую-то тяжёлую болезнь, а потом ещё и ковидом заболел. Мы даже хронологически можем всё это отследить [по истории болезни]. Мол, лечился от чего-то, а потом всё это осложнилось ковидом", – рассказала Вильгельм.
Есть среди привитых и единичные летальные случаи. Об этом говорили и представители крайздрава. По словам Переладовой, все они "не связаны ни с вакциной, ни с ковидом" – люди умерли от иных заболеваний, на которые наложилась инфекция.
"Ну что ж теперь"
В основном же на ковидных койках оказываются те, кто не успел или вовсе не собирался ставить прививку. По словам Вильгельм, чаще всего люди в госпитале объясняют решение не прививаться фразами: "Ну вот так вот" и "Ну что ж теперь". Других аргументов пациенты не находят.
"Главный мотив не прививаться у тех, кто к нам попадает, – страх. Особенно переживают те, у кого хронические заболевания: гипертония, диабет и другие. Но это как раз главные факторы риска, при которых велик риск тяжёлого течения ковида. Поэтому "хроникам" нужно в первую очередь прививаться. Хотя сначала, конечно, нужно проконсультироваться с лечащим врачом и привести показатели в норму", – считает главврач горбольницы № 5.
"Хроникам" бояться прививок не стоит, уверена завотделением барнаульской поликлиники № 3 Вера Карпова.
"Мы в поликлинике привили уже больше 20 тысяч человек, среди которых было немало хронических пациентов. Ни у одного из них мы не зафиксировали обострения или ухудшения состояния", – отметила медик.
Ковид, подчёркивает Карпова, для людей с хроническими заболеваниями гораздо страшнее. И легкомысленное "ну что ж теперь" порой оборачивается для людей самыми страшными последствиями.
Конечно, большинство из 530 пациентов, которые лечатся в РТП, – пожилые. Но в реанимации оказываются люди всех возрастов, подчеркнула Ирина Вильгельм.
"У нас взрослая больница, куда попадают пациенты от 18 лет. Так вот 18 лет – и есть возраст самых молодых людей, которые у нас с тяжёлым и крайне тяжёлым течением лежат. Немало в реанимации людей и 30, и 20 лет. Главный фактор – сопутствующие заболевания. А их сейчас и у молодых предостаточно. Сейчас стали тяжело болеть и беременные, для которых прививки отдельными вакцинами разрешили", – пояснила медик.
В 2021 году две беременные пациентки 5-й горбольницы скончались от ковида, сообщила Вильгельм. Одна из женщин была жительницей Алтайского края, другая – проживала в другом регионе. И это при том, что в 2020 году беременные в Алтайском крае вообще не умирали от коронавируса.
Три пути, как в сказке
Но жителей Алтайского края аргументы врачей, похоже, не убеждают. По словам Карповой, сейчас в третью поликлинику чаще приходят прививаться повторно, чем вакцинироваться в первый раз.
"Это очень обидно для нас. Людей никакие примеры ничему не учат. Могу с уверенностью сказать, что у нас за всё время прививочной кампании не было каких-то существенных реакций или отклонений. Но люди продолжают искать негатив", – возмутилась медик.
Главврач ковидного госпиталя уверена, что многие жители края просто ищут себе оправдания.
"Люди, например, боятся, что после прививки иммунитет якобы ослабевает на две недели. Так мы им и объясняем, что в любом случае после укола нужно жёстко соблюдать все меры – риск заболеть в любом случае остаётся. Другие не хотят вакцинироваться в разгар эпидподъёма. Так у нас были спокойные апрель и май, когда можно было привиться. В общем, предлагаем человеку работающие решения, а он сразу "буксует", не знает, что сказать", – рассказала Вильгельм.
По её мнению, сейчас у человечества есть три пути – "как в русской сказке", – которыми можно бороться с пандемией. Первый и самый логичный – привиться и продолжать соблюдать все противоэпидемиологические меры. Второй – ввести жёсткий локдаун и ждать, когда заболеваемость снизится до нуля. К третьему пути, сетует Вильгельм, мир склоняют сами антипрививочники.
"Третий путь – это пустить всё на самотёк. Тогда у нас будет русская рулетка. Зарядил в барабан патрон и стреляешь. А то и все десять патронов. Кому-то повезёт переболеть легко, а кому-то – нет. В прошлом году у нас не было никаких дополнительных шансов, чтобы пистолет не выстрелил. Но с появлением вакцин этот шанс есть", – считает главврач.
Пять недель четвёртой волны
Заболеваемость ковидом на Алтае растёт уже пятую неделю. Началась четвёртая волна, по данным Роспотребнадзора, с середины сентября. И это при том, что до этого заболеваемость уже была высокой – регион находился на плато третьей волны. Ежедневно в крае заболевают больше 350 человек, а около 30 пациентов умирают от ковида.
Причём в отличие от 2020 года, когда чаще всего ковидом болели пожилые, сейчас самая большая категория пациентов – от 30 до 40 лет. По данным алтайского Роспотребнадзора, 34% заболевших – люди трудоспособного возраста. Увеличивается и число инфицированных детей – летом несовершеннолетние составляли 5-8% от числа заболевших, а в октябре – уже 11-12%. Из-за вируса классы в школах края переводят на дистант, а две школы из-за слишком большого числа заразившихся пришлось закрыть.
По словам Ирины Переладовой, из 4473 развёрнутых в крае ковидных коек свободны только 478. Специалисты алтайского Минздрава трижды в день проводят ревизию, чтобы всем пациентам хватило места в госпитале. Всего под коронавирус отдано уже 22 медицинских учреждения.
Комментарии
Прошлая суббота,Геомаркет,13-00.
"Очередь не занимайте,вакцины может не хватить"
Понедельник,там же,17-30.
"Уже не принимаем". (хотя приём до 19-00)
пОпов,как сделать прививку??!!
Когда волна началась? Не после трёхдневного дня? Не ? Хе-хе.
Очередная душещипательная история с утра пораньше )
Уважаемые , у людей есть глаза и они видят, что происходит на самом деле.
Конечно, если умерших привитых считать умершими не ОТ ковида , а С ковидом от СВОИХ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ , то картинка у вас получается вполне замечательная!
Только от этого привитые люди не перестают умирать в КОВИДНЫХ ГОСПИТАЛЯХ...
1 час назад, источник: РБК
Власти подготовят новые подходы для расчета бедности
Росстат решил усовершенствовать методы оценки финансового положения россиян, в частности многодетных семей и пожилых: при измерении доходов населения планируется учитывать активы разного рода, а также соцпомощь в натуральном виде.
Скоро все станут богатые!)
Чего не сделаешь для статистики)))
Нет доверия к власти, к государству после поднятия пенсионного возраста и обработки проспекта Ленина от коронавируса. А где одна ложь, там и всё остальное ложь.
Вот Сталинскую прививку я бы в первых рядах сделал, и агитировал бы за неё. И несогласных к стенке бы ставил...
А кто скажет, почему у нас в штаб по борьбе с ковидом входит даже чиновник аэрофлота, но не входит ни одного вирусолога? Почему про вакцинацию говорят депутаты, чиновники, артисты и др. непонятные личности, но не вирусологи и эпидемиологи?
Между прочим, за пенсионную реформу также эти же прослойки горло драли и обещали большие пенсии и сладкую жизнь пенсионерам! Результат по пенсионной реформе виден. Мое мнение, что и с вакцинацией будет точно также...
19.10.2021 08:22
- гость -
Так в СССР прививками занимались те люди, которые и должны были заниматься, а сейчас что не проститутка то рекламирует вакцину.
А почему люди умирают от СВОИХ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ в больницах? А потому,что им не оказывают помощь в ковидных отделениях.
Хотя сначала, конечно, нужно проконсультироваться с лечащим врачом и привести показатели в норму", – считает главврач горбольницы № 5
Вопрос- Как к этому лечащему врачу попасть???
А у меня после полной вакцинации Спутником V несколько морщин рагладилось и давнишний шрам от аппендицита рассосался.Как будто молодильное яблочко съел.
Отечественные вакцины сами по себе русская рулетка.
А кто скажет, почему у нас в штаб по борьбе с ковидом входит даже чиновник аэрофлота, но не входит ни одного вирусолога?
Потому что у вирусологов совершенно иное мнение по поводу всего происходящего, в корне противоположное мнениям чиновников.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила процесс одобрения российской вакцины "Спутник". Эксперты ВОЗ с весны изучают условия производства "Спутника" и запрашивают документы, однако процесс затягивается. Замечания к одному из производителей "Спутника" организация опубликовала еще в июне.
Процесс одобрения "Спутника" был приостановлен, так как во время инспекции на одном из заводов, где производится вакцина, было обнаружено, что он не соответствует стандартам GMP (Good Manufacturing Practice, международный стандарт надлежащей производственной практики - Би-би-си), заявил в среду, 15 сентября, помощник директора действующей при ВОЗ Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) Жарбас Барбоса.
Реклама вакцин раскручивается. Вот только толку от этого не будет, после того как это же пропаганда обливала грязью зарубежные вакцины, после "коронавирус - чудо чудесное" и т.д.
Если завод не соответствует стандартам,тогда что уж теперь...Сказал барбос.Барбосы просто так не гавкают.Просто так и чирей не вскочет.
19.10.2021 08:46
- гость -
"Потому что у вирусологов совершенно иное мнение по поводу всего происходящего"
Вирусолог это специалист а данной области и спрос с него будет за тысячи смертей по полной, а гражданин с аэрофлота скажет: а я чё моё дело самолеты.
А то что нет ни одного специалиста в этом штабе, так это прикрытие попецов!
Типа "чего вы от нас хотели у нас даже вирусолога не было"
19.10.2021 08:54
- гость -
"ВОЗ" тоже верить нельзя эти Б......И еще те ш.......и.
Еще не известно кто первый этот вирус и запустил.
Жаросы барбосы-это честные люди,они хорошо в заводах разбираются.Особенно если тема о здоровье людей,а не о деньгах )
К заводу прицепились потому, что внешний вид обшарпанный, только и всего. Но это не показатель качества. Может у вас дом обшарпанный, а в квартире чисто.
"ВОЗ" тоже верить нельзя
А кому верить? Голиковой с Арбидолом или Чемезову со Спутником?
19.10.2021 08:22
- гость -
Нет доверия к власти, к государству после поднятия пенсионного возраста и обработки проспекта Ленина от коронавируса.
Вот кстати, а почему сейчас эти обработки в городе перестали проводить, хотя заболеваемость в разы выше, чем в 2020-м? Помню ежедневные репортажи: обработано столько-то остановок и подъездов, улиц... Хорошая-же статья расходов из бюджета была, много кого материально поддержала.
"Третий путь – это пустить всё на самотёк. Тогда у нас будет русская рулетка. Зарядил в барабан патрон и стреляешь. А то и все десять патронов. Кому-то повезёт переболеть легко, а кому-то – нет. В прошлом году у нас не было никаких дополнительных шансов, чтобы пистолет не выстрелил. Но с появлением вакцин этот шанс есть", – считает главврач.
С появлением вакцины всё осталось точно также. Ничего не поменялось вообще.
Из 675 тысяч человек, которые полностью привились от ковида в Алтайском крае, заболело ВСЕГО около 0,5%, рассказала Ирина Переладова. А сколько болеет не привитых в процентах от общего количества населения края?
Родственник вчера умер, Ковид. Тоже не прививался, как и вся его семья. Считали ненужным. Результат получен. Желаю всем антипрививочникам пройти через это, может поумнеете хоть немного, хотя кто-то возможно ненадолго, не успеет.
19.10.2021 09:34
- гость -
У моего друга мама умерла после прививки прошел месяц. Лежала под ИВЛ.
Прививка не помогла.
19.10.2021 09:34
- гость -
Был бы привит- умер от хроники, ковид ему никто и не поставил бы в причину смерти. Прошли через это с нашим привитым родственником, умершем в ковидном в Бийске.
А сколько болеет не привитых в процентах от общего количества населения края?
Тихо ты. Не пали контору.
Беременных надо спасать в первую очередь, нельзя допускать их смерть.
Когда женщина ждёт ребёнка у ней особенный гормональный фон, он оберегает её от инфекций.. Что же такое этот ковид,, что умирать беременные стали???
Что за люди тут антипрививочную агитацию ведут??? Видно те которые побольше смертей России желают. Это не люди, это гады.
Хотел графики посмотреть но не нашёл... Все спрятано. Почему?
19.10.2021 09:34
- гость -
Родственник вчера умер, Ковид. Тоже не прививался, как и вся его семья. Считали ненужным. Результат получен. Желаю всем антипрививочникам пройти через это, может поумнеете хоть немного, хотя кто-то возможно ненадолго, не успеет.
То-есть родственники у Вас тоже не очень далекие в плане ума люди? Что ж Вы здесь агетируете за шмурдяк, а среди родни профилактические беседы не провели?
Что за люди тут антипрививочную агитацию ведут???
Где вы увидели антипрививочную АГИТАЦИЮ???
Российскую вакцину в Евросоюзе не одобрили, потому что открытой конкуренции боятся. Вся восточная Европа, что бывший соцлагерь, прививалась советскими вакцина и и жила без аутизма, как Америка. Посмотрим последствия лет через 50, славян там не будет.
Это не люди, это гады.
И опять прививочники показали себя переходя на оскорбления
Российскую вакцину в Евросоюзе не одобрили, потому что открытой конкуренции боятся.
А китайский CoronaVac и BBIBP-CorV от компании Sinovac почему одобрили? Почему одобренные ВОЗ вакцины не применяются в РФ? Может потому, что все про Спутник совсем забудут?
Был в ВС в геомаркете, ставил от гриппа)), подавляющее большинство людей ставят спутник лайт, им говорят 2х компонентная лучше, но они все-равно ставят лайт. К обеду лайт кончился. А народ нет. Другие прививки были. Почему такой спрос на этот лайт7 Что второй раз жопу от дивана оторвать сложно до поликлинники дойти?
Абсолютно ясно одно - мировая национал-закулиса почему-то очень хочет, чтобы все были так генетически модифицированы, чтобы у всех в организме обязательно содержался этот вирус.
Очень большой вопрос, зачем?
Ведь ещё до пандемии теоретики национал-закулисы открыто разглагольствовали о необходимости сокращения населения через массовые вирусные инфекции и прививки.
А куда делись ОРВИ и грипп? Раньше от гриппа всех агитировали прививаться
Коронавирусы известны с 50 или с 60-х годов прошлого века.
До того, как они были генетически модифицированы искусственно, они воспринимались просто как ОРЗ или грипп.
А вот зачем их ГМО версией упорно заставляют накачиваться каждого - очень большой вопрос.
Хотя логичнее было бы как раньше стимулировать природный иммунитет путём улучшения питания и образа жизни.
19.10.2021 10:46
Гость
Так и агитируют. Даже на амике рассказывали, что ковид+грипп практически безусловный летальный исход. Просто каждый видит только то, что хочет)) https://www.amic.ru/voprosdnya/490927/
19.10.2021 10:56
- гость -
вы не поверите, но бацилла холеры рядом с человеком тоже прожила больше 300 лет, а потом "вдруг" стала смертельной инфекцией. И произошло это задолго до того, как человечество научилось хоть что-то "генетически модифицировать искусственно"
19.10.2021 09:56
- гость -
Когда женщина ждёт ребёнка у ней особенный гормональный фон, он оберегает её от инфекций.. Что же такое этот ковид,, что умирать беременные стали???
- А это вообще песня. Даже в средневековье знали, что беременные очень восприимчивы к инфекциям. Что ж в головах людей 21 века случилось, что такие глупости появляются??
Надо тратить в 500 раз больше на медицину, чем сейчас. Готовиться надо к худшему заранее. Новые эпидемии могут появиться. Надо строить больницы с кислородном, реанимациями и изолированными боксами . И детей мотивировать на учёбу не на экономику, а не медицинские факультеты. И принять закон о бесплатном обучении в медицинских вузах для всех желающих. И через 7 лет у вас будет передовая медицина.
бацилла холеры
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Это бактериологическая инфекция, не вирусная.
Широкое распространение в средние века получила из-за скученности населения в городах при полном незнании и несоблюдении санитарных норм гигиены.
Только полный интеллектуальный де.гене.рат на увидит разницы.
19.10.2021 11:10
St
Надо тратить в 500 раз больше на медицину
Эх вас бы в президенты! А то у нас все деньги на силовиков и воров расходуются.
Надо тратить в 500 раз больше на медицину, чем сейчас. Готовиться надо к худшему заранее.
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Кому "надо", если цели современных нацистов объявлены открыто: на всю землю должно остаться 500 миллионов. Для колониально-капиталистической экономики трубы и лесоповала достаточно 15 миллионов.
Нас открыто, не таясь гонят к этому!
И ничего не позволят изменить наши же сотрудники органов госбезопасности и правопорядка. У них всё хорошо. Зарплаты в сотни тысяч, пенсии с 40-ка лет, своя особая медицина.
19.10.2021 10:06
Воха
По стилю видно что пишет баба, как бы не пряталась. Причем безграмотная истеричная баба, фу...
19.10.2021 10:59
Элли
Даже на амике рассказывали, что ковид+грипп практически безусловный летальный исход
И вы опять поверили??? На других источниках не пробовали читать информацию? На амике вам еще не такого наговорят)))
19.10.2021 11:31
- гость -
А я читаю, смотрю и слушаю разные источники. В том числе и друга своего деда - инфекциониста. Он на пенсии. Пошел вакцинироваться от короны сразу же, как только она появилась. Вакцинировался и другой знакомый нашей семьи - врач частной практики, который иногда просто перечеркивает лечение, что выписывали моим детям в поликлинике и назначает свое. Но в этом случае - пошел за вакциной. И обосновывали они это мне научно, ссылаясь среди прочего и на зарубежные медицинские исследования, которые читают без перевода. Так что, уж просто примите как аксиому: есть источники информации гораздо лучше Одноклассников, "ЖЖ" и прочей всякой лабудени типа какой-то пуп что-то где-то написал о всемирном заговоре))) И amicу в этом ключе веры гораздо больше, чем вышеперечисленным. По крайней мере они ссылаются на источники информации с именами и регалиями, которые легко проверить, и которые несут ответственность за свои слова .
19.10.2021 11:54
Элли
У людей старой школы просто в голове не укладывается, что родное правительство решило сократить численность населения по указке закулисы, в том числе ВОЗ. У них неистребимая вера в благонамеренность власти
19.10.2021 12:02
- гость -
Дело не в "школе", а в наличии нормального образования по специальности. Что-то мне подсказывает, что вы отнюдь не вирусолог, а просто недоучка, транслирующий в мир теории заговора.
На ютьюбе поолно роликов с масонами.
А нам тут платные тролли до сих пор, в остервенении переходя на личности, тупо пытаются доказать, что их нет.
19.10.2021 12:35
- гость -На ютьюбе поолно роликов с масонами.
Офигеть доказательство... Масоны всем желающим рассказывают, как именно они управляют миром?
А еще там полно роликов, где советуют колоть в вену перекись, совать во все отверстия чеснок, доказывающих, что Земля плоская и т.д.