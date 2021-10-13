"Будет беда бедовая". Почему без прививок от ковида нас не ждёт ничего, кроме смертей?

Вакцинация от коронавируса в Алтайском крае заметно "буксует". Ещё весной в Минздраве рассчитывали, что к сентябрю смогут привить не меньше 60% взрослого населения региона – больше миллиона человек. Но на дворе октябрь, а вакцину поставили чуть больше 700 тысяч – около 40% населения. Темпы вакцинации по сравнению с летом замедлились в разы, и теперь нет уверенности, что план удастся выполнить даже к концу года.
Между тем в край пришла уже четвёртая волна пандемии. С середины сентября и без того высокая заболеваемость снова начала расти, а медики фиксируют всё новые и новые рекорды смертности. Только за сутки с 11 по 12 октября на Алтае от ковида скончалось 30 человек – максимум с самого начала эпидемии. В числе главных причин новой волны медики называют недостаточный уровень вакцинации. Антипрививочники же ищут подвох и требуют ответа, почему сейчас смертей больше, чем год назад, когда никаких прививок не было.
Без вакцинации смертей осенью 2021 года было бы ещё больше, уверен главный внештатный инфекционист региона Валерий Шевченко. Специалист рассказал amic.ru, почему сейчас в регионе такая высокая смертность, откуда медики взяли заветную цифру 60% и к чему приведёт попытка бороться с пандемией без прививок.
Успокоение на фоне "чумы"
Летом 2021 года краевые власти направили все усилия на то, чтобы увеличить темпы вакцинации. Об этом журналистам в конце июня рассказывал губернатор края Виктор Томенко, когда сам ставил прививку от ковида.
"Нужно, чтобы были привиты примерно 1,1 млн жителей края старше 18 лет. Тогда мы сможем получить массовый иммунитет. Пока же у нас только 320 тысяч человек поставили вакцину. В день прививаем чуть более четырёх тысяч человек, а надо 10-12 тысяч", – рассуждал губернатор.
Глава регионального Минздрава Дмитрий Попов на июньских заседаниях оперштаба замечал, что в крае готовы ежедневно прививать до 15 тысяч – было бы желание у жителей. И желание понемногу стало прибавляться. В августе больше пяти тысяч жителей края (а иногда и до десяти тысяч) ежедневно приходили на укол. Но уже к октябрю энтузиазм заметно поубавился. Сейчас каждый день прививается около двух тысяч человек. А бывают и совсем "провальные" дни: 5 октября региональный оперштаб отчитался, что за сутки на Алтае вакцинировалось всего 62 человека.
По данным сервиса Gogov.ru, темпы вакцинации в регионе за последнюю неделю – 2181 человек в день. Если они останутся столь же низкими, "добить" план по вакцинации 60% населения медики смогут только через 178 дней – к апрелю следующего года. А Попов между тем уже заявлял, что, "по-хорошему", нужно прививать не 60%, а как минимум 80% жителей, чтобы остановить волны пандемии.
Главная причина замедления темпов – успокоение, уверен инфекционист Валерий Шевченко. Люди быстро поверили, что ковид уже почти побеждён, и снова расслабились, как это было весной 2021 года. Кроме того, заметил врач, все, кто на 100% был убеждён в необходимости прививки, уже её поставил. Остались сомневающиеся.
"Так всегда бывает, когда в медицину заходит что-то новое. Есть люди, которые готовы принять это и попробовать. Эта когорта выбралась быстро: мы увидели увеличение числа обращающихся. Это те, кто осознал важность вакцинации, записался и поставил укол. Осталась часть людей, которая не до конца это всё осознала. И, конечно, есть те, кто крайне безалаберно относится к собственному здоровью и здоровью окружающих", – отметил инфекционист.
По словам Шевченко, недоработок со стороны Минздрава быть не может: систему вакцинации уже давно отладили, поэтому проблем с записью у жителей нет. Дмитрий Попов во время пресс-конференции 4 октября подтвердил: в крае есть достаточный запас всех отечественных вакцин. Но люди прививаться не спешат. Всё, что остаётся медикам, – просто методично убеждать население, что прививка может действительно спасти жизнь.
Страшные уроки истории
60% – это вовсе не придумка властей и медиков и не "госплан", который пытаются закрыть "для галочки", уверен Шевченко. По его словам, этот показатель никто не высчитывал: его медики усвоили из печального опыта предыдущих эпидемий, обрушавшихся на человечество. Эта цифра – жизненно необходимый минимум, объяснил специалист. Чтобы и вовсе остановить пандемию, нужно привить гораздо больше.
"60% – это процент, который позволит только замедлить темпы заболеваемости. Оборвать молниеносное распространение инфекции, которое мы видим сейчас. Дальше нужно будет обязательно идти по нарастающей. Только имея 90-95%, мы сможем говорить, что победили эту инфекцию. Пример – корь. От этой болезни раньше умирали тысячами. Но сегодня мы в России её практически не обсуждаем. Больше 95% населения привито. Вот по-настоящему безопасная прослойка", – подчеркнул Шевченко.
Так что 60% – это только первый этап, без которого прекратить болезни и смерти точно не получится. Но даже когда почти все привьются, заявлять о победе над пандемией будет рано, предупреждает инфекционист. Если не поддерживать коллективный иммунитет, ковид может запросто вернуться вновь. Шевченко напомнил, что подобные трагичные примеры были и в истории нашей страны.
"Ярчайший пример – дифтерия. К 1980 году эта болезнь в СССР была практически побеждена. Но затем в стране попытались изменить правила: сократить контингент, который подлежит вакцинации. Для взрослых прививки сделали не обязательными. В итоге иммунная прослойка упала до 70%. И к началу 90-х мы получили вспышки, казалось бы, уже побеждённой болезни. За 1994 год от дифтерии умерло больше тысячи человек. И это были люди из той категории, которые самовольно отказывались от прививок", – рассказал Шевченко.
Победить дифтерию и вернуться к показателям 1970-х годов российские власти сумели только к началу нулевых. Сейчас об этой болезни снова никто не вспоминает. Так что и с ковидом, уверен Шевченко, человечеству придётся бороться очень долго. И вариантов исхода всего два.
"Тут одно из двух. Или природа (вирус) возьмёт своё или же победит человеческое сознание. Особенность эпидпроцесса в том, что инфекция не успокоится, пока не пройдёт через каждого человека. Другой вопрос, в какой форме это будет и сколько смертей нас ждёт. Мы уже знаем, что привитые гораздо реже болеют в тяжёлой форме. Человек может вообще без видимых симптомов переболеть. Вирус кратковременно пробудет на его слизистой и всё", – объяснил Шевченко.
"Будет беда бедовая"
Если же отказаться от прививок, пандемия всё равно рано или поздно пойдёт на спад. Но продлится это гораздо дольше, а ковид заберёт намного больше жизней. По словам Шевченко, именно это медики сейчас и наблюдают на Алтае, в России и во всём мире. Той прослойки, которая есть, попросту недостаточно, чтобы справиться с уровнем заболеваемости.
"Нынешняя смертность закономерна, поскольку заболеваемость имеет накопительный эффект. Когда происходит резкий подъём, смертность приходит чуть позже, поскольку за жизнь многих тяжёлых пациентов борются неделями. Заболеваемость, мы видим, только растёт. Значит, и смертность снижаться пока не будет", – констатировал врач.
Антипрививочникам же Шевченко посоветовал попробовать искать в окружающей действительности не только негатив. То, что подавляющее большинство привитых переносит ковид легко, уже давно подтвердили учёные по всему миру. Поэтому 700 тысяч вакцинированных на Алтае – это спасённые потенциальные жертвы пандемии.
"Уверен, смертей сейчас было бы ещё больше, если бы какую-то часть населения мы не привили. Была бы беда бедовая просто. Сколько людей умирало от полиомиелита, кори, дифтерии до появления прививок? Сотнями тысяч измерялись жертвы. И у нас без вакцинации перспектива точно такая же. Можно обсуждать, конечно, что у болезней разная летальность. Но сейчас ведь всё изменилось, важна каждая человеческая жизнь. Раньше было нормой, что в семье рождается 10 детей, из которых выживают всего трое. Сейчас в семье зачастую один ребёнок, которого берегут и лелеют. И отношение к своему здоровью, надеюсь, тоже у людей меняется", – рассказал инфекционист.
Но пока заболеваемость только продолжает расти. За сутки в регионе заболело больше трёхсот человек. По словам Дмитрия Попова, скорая помощь и поликлиники уже работают на износ. Региональный Минздрав развернул уже больше 4 тысяч коек, чтобы вместить всех ковидных больных. В резерве остаётся чуть больше 500 коек. Но они, судя по уровню заболеваемости, заполнятся очень быстро. И каждый сейчас должен сделать всё возможное, чтобы не оказаться на одной из них.
Комментарии
да ладно !!!
В любой ТЦ зайдешь продавцы и посетители большая часть без масок.либо висят на шеях.то же в транспорте и везде.Плановая мед помощь отсутствует можно сказать,только все для галочки.
Разрешить ставить коммерческим медучреждениям ВСЕ одобренные ВОЗ вакцины не пробовали? Попробуйте, должно добавить еще несколько процентов.
13.10.2021 08:19
Юрий
так ты сам-то не уподобляйся им. Носи маску, соблюдай дистанцию, дезинфицуруйся и вакцинируйся, по мере возможности.
Если человек переболел, зачем прививаться, или медики сами не знают. Больше на способ бабла заработать похоже.
Профессор Доктор медицинских наук Академик РАЕН Александр Алексеевич Редько:
"Профилактика инфекций - Заговор глобалистов"
В пунктах вакцинации нет организации. В Барнауле всё сложно. нужно контролировать!
Дифтерия такссебе пример
Она не мутирует уже века
А тут сколько штаммов уже насчитали??
Почему чем больше привытых, тем больше заражений и смертей?
Должно быть наоборот.
Странно это всё.
Какая разница сколько штаммов, несли последовательность S-белка, на которую вырабатывает иммунитет вакцина, не мутировала
13.10.2021 08:51
- гость - После "РАЕН" дальше можно не читать.
А вообще наше правительство пожинает плоды своей же политики. Когда из всех щелей, включая прайм-тайм на госканалах, 20-30 лет льется пропаганда лечения мочой, заговорами и гомеопатией - результат закономерен.
Может каждый месяц вакцинироваться, если другие не идут
В Монголии не было смертей а болели единицы пока тотальная вакцинация не началась. Теперь там как в Европе.
Почему китайцы привились и не болеют. А у нас не так. И на Западе не так
Почему китайцы привились и не болеют. А у нас не так. И на Западе не так
Потому что Коммунистическая партия Китая правильно руководит. А у нас Коммунистическая партия не руководит. И на Западе не руководит
Может уже купить у Китая вакцину?. Она у них какая то более эффективная
13.10.2021 09:31
гость
Потому что у нас не привились. Вы процент привитых посмотрите. Ну и непонятно, сколько их них реально привиты, а сколько тот сертификат купили.
В Монголии не было смертей, а болели единицы пока тотальное тестирование не началось. Теперь там как в Европе. А в Афганистане не тестируют, там до сих пор от короны нет смертей, а болеют единицы
13.10.2021 09:17
Инженер
Интересно, а зачем тогда разрабатывают новый Спутник от Дельты?
А чё про Белоруссию и Швецию ничего не рассказывают? В Израиле после массовой вакцинации смертность выросла. Привитые болеют наравне с непривитыми. Всем рулит, подчиняющаяся ВОЗ (иногент) контора Роспотребнадзор. Плановая помощь не оказывается. В медотводах отказывают напрямую (для них статистика важнее жизни и здоровья человека). О КАКОЙ ЗАБОТЕ О ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ВЫ ГОВОРИТЕ!? Самим-то не стыдно?
Идите лесом!
Вакцинация -это хорошо, но зачем ставить вакцину тем, кто у же переболел и у кого есть уже высокий титр антител, даже если после выздоровления прошло уже больше чем полгода ? Вакцина ставится для выработки организмом иммунного ответа с определенным уровнем антител к вирусу. Если антитела уже есть и они подтверждены лабораторно, причем антитела к реальному короновирусу, а не к синтезированному там чему-то, почему это не принимается в расчет и все равно запихивают на вакцинацию ? Я вот это не пойму, пусть врачи мне объяснят.
Почитайте утверждены временные методические рекомендации «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19» там ясно сказано - до сих пор не известно до какой степени вакцина предохраняет от заражения вирусом. А как тогда установили ее эффективность?
13.10.2021 09:58
Гость
С тех пор уже куча данных появилась, но раз вам все ясно - зачем спрашиваете?
13.10.2021 09:51
- гость - В Израиле после массовой вакцинации смертность выросла. Да, ужасно выросла. В 16, ЕМНИП, раз, меньше, чем в России.
"Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был. И тогда главврач Маргулис телевизор запретил."
Высоцкий В.С.
Товарищи чиновники, если вакцина гарантирует только типа защиту от смерти, а не от заражения, тогда чего вы привязались к людям которые не хотят вакцинироваться? Вы же защищены? Или берете на себя роль Спасителя, спасаете против воли? Тогда почему две недели нужно ждать прежде, чем попасть к врачу? Насколько месяцев требуется что сдать все анализы , пройти обследования для установки диагноза, За это время болезнь может уже убить человека. Где доступная и своевременная медицинская помощь - на бумаге?
Записаться на прием специалиста через интернет-"функция не доступна", а записаться на вакцинацию -пожалуйста 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Молодые могут обрядиться в платные поликлиники за современной помощью, а пенсионерам с пенсией в 10000 рублей однократный прием за 800-1000 руб. не осилить. В государственных медучреждениях персонал ведет себя так словно ты попрошайка назойливый, а они делают одолжение "осматривая" . Больше заполняют бумажки чем осматривают, назначают лечения не учитывая, есть ли другие хронические заболевания. Запросто выписывают несовместимые препараты не спрашивая о возможном параллельном приеме других лекарств. Родители предпочитают приобретать для новорожденных зарубежные вакцины за свои деньги, отвергая отечественные. Если российская фарм индустрия за десятилетия производства не может научиться делать нормальные вакцины не хуже, что западные. То как можно доверять состряпанным на быструю руку не проверенным вакцинам?
Ладно с прививками отдельная больная тема, увы.
Но почему ни где нет информации о том, что Роспотребнадзор краевой и правительство, ежедневно делают для борьбы с короной.
Почему журналисты не задают конкретные вопросы , конкретным людям?
У нас увы таких полномочий и возможностей нет.
А ведь даже асфальт на Красноармейском мыть перестали, может это и был последний оплот в этой борьбе.
Сколько раз в день, кто и чем обрабатывает транспорт?
Кто контролирует дезинфекциию в общественных местах(магазинах и т.д)
Уверен должны быть и другие простые, но эффективные методы.
Где они? Кто ответственный?
Может если эти вопросы задавать начнётся движение хоть какое-то
Я вот это не пойму, пусть врачи мне объяснят.
Главный врач объяснил - непривитые отстраняются от работы без сохранения зарплаты.
Люди, прививайтесь! Болячка крайне неприятная даже в легкой форме! Страшно представить, как страдают тяжелые больные... После болезни, Жоржик и др., отслеживайте антитела. Как только они начнут снижаться (это может быть и раньше, и позже, чем через полгода), так сразу и на прививку, т.к. пожизненного иммунитета нет.
С тех пор уже куча данных появилась,
Последние 12е Методические рекомендации - сентябрьские.
13.10.2021 09:42
гость
В Монголии не было смертей, а болели единицы пока тотальное тестирование не началось. Теперь там как в Европе. А в Афганистане не тестируют, там до сих пор от короны нет смертей, а болеют единицы
Не ври. В Монголии уже третья волна и смертей в день меньше, чем у нас в Алтайском крае. А в Афганистане еще воюют, кто там тебе будет на ковиды проверять?
опубликованной в соцсетях 30 января 2021 года передаче «Слепые пятна вакцинологии» российский военный микробиолог, полковник медицинской службы запаса Михаил Супотницкий оценил посыл властей: «Сейчас всех провакцинируем, появятся антитела, и, что были получены G-антитела, это и есть спасение». По его словам, это утверждение неверно в отношении данного вируса. Видео передачи продолжает распространяться и сейчас.
Как заявляет вирусолог, G-антитела являются просто физико-химической характеристикой состояния организма. «Это просто молекулярная масса такая — тяжелой цепи — и все. Эти антитела не означают, что они являются протективными (защитными— прим. ИА Красная Весна)», — уточнил Супотницкий.
Эксперт добавил, что врачи сегодня изучают очень примитивную иммунологию, которая позволяет им «работать бесплатными дилерами в кабинетах по вакцинации».
ИА Красная Весна
13.10.2021 09:51
- гость -
А чё про Белоруссию и Швецию ничего не рассказывают?
Что тебе рассказать про Швецию? В Швеции привито 71.2 % населения, у нас в крае - 31%.
Я бы еще добавил, что в Швеции традиционно из-за менталитета, самоизоляция перманентная. Такие уж они люди, не сбиваются в стада, да еще и привились массово
Почему я не привился, хожу без маски и не заболел? Хотя около 10 знакомых уже переболели в легкой форме.
Китайцы ведь дураки, ходят в масках прививаются и почти нет больных.
Правда там и обработка санитарная всего что можно.
У нас из этим пунктов толком нет ни чего, ну и результат соответствующий
Почему я должен верить вакцинам , если год назад мне даже тест не делали, я официально даже не болел, хотя чуть не помер! Какие бесплатные лекарства , в жизни их ни разу не видел, скорая - сказали мы повезем только 65 + в больницу, а вы можете сами туда ехать. Очень уверенное утверждение когда человек в туалет не может подняться! И хотите чтобы я поверил в вакцину? Лекарство не изобрели , а вакцину нате поставьте! Хватит врать, уберите ковидные выплаты и эидемии не станет, резко и сразу же!
13.10.2021 10:26
- гость - Я не про методические рекомендации, а про исследования эффективности. Копаться сейчас лень, но они есть. И - сюрпрайз - эффективность Спутника не меньше, если не больше, чем у других подобных вакцин.
13.10.2021 10:39
- гость - Еще не вечер. У меня знакомый тоже больше года непривитым прожил. Больше не живет. Часть друзей переболела с настолько неприятными последствиями, что галопом побежали на прививку по прошествии полугода после.
А вообще в статистике вообще и медицинских исследованиях в частности "мне помогло\не помогло" "я заболел\не заболел" - не аргумент.
опубликованной в соцсетях 30 января 2021 года передаче «Слепые пятна вакцинологии» российский военный микробиолог, полковник медицинской службы запаса Михаил Супотницкий оценил посыл властей: «Сейчас всех провакцинируем, появятся антитела, и, что были получены G-антитела, это и есть спасение». По его словам, это утверждение неверно в отношении данного вируса. Видео передачи продолжает распространяться и сейчас.
Как заявляет вирусолог, G-антитела являются просто физико-химической характеристикой состояния организма. «Это просто молекулярная масса такая — тяжелой цепи — и все. Эти антитела не означают, что они являются протективными (защитными— прим. ИА Красная Весна)», — уточнил Супотницкий.
Эксперт добавил, что врачи сегодня изучают очень примитивную иммунологию, которая позволяет им «работать бесплатными дилерами в кабинетах по вакцинации».
13.10.2021 10:25
- гость -
Да, болячка крайне тяжелая, сам переболел в среднетяжёлой форме с пневмонией в октябре/ноябре прошлого года, не дай бог повторить. Кто не болел и не привит - тоже очень рекомендую привиться, иначе у вас есть реальный шанс переехать на кладбище в ближайшее время от Ковида.
Раз в 2 месяца сдаем с женой тест на антитела, она тоже переболела чуть раньше меня, но более легко. Сейчас, почти через год после выздоровления (анализ сдавал 02.10.21) антитела 322 BAU/мл, еще много, у жены под 500. Мониторим дальше, как снизится - привьемся обязательно. На работе обязаловку ввели, но пока антитела не упадут - не буду прививаться, пусть попробуют отстранить. Незаменимых людей конечно нет, но при отстранении контора получит много проблем, т.к. слишком много завязано на мне.
И те кто привился - сдайте тоже на антитела, проверьте для себя. выработался ли у вас иммунитет и достаточен ли его уровень. Вакцина никакая не дает 100% гарантию что именно ваш организм ее правильно отработает, лучше проверить.
13.10.2021 10:55
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Был в Новосибирске в 2018 году там люди везде страшно кашляли, про Ковид не говорили еще. Так я подальше от таких людей и до сих пор не болел.
Привитые пусть идут на ревакцинация, а мы как нибудь обойдёмся без ваших лозунгов
Не верьте, вы же сдохнете, а не кто-то другой, ваш выбор. Все будут продолжать жить, радоваться солнцу, купаться в море, а вас закопают на 2 метра, навсегда. Не будет перезагрузки, это все, конец вашей жизни в этом мире. Вы это еще не поняли ? Это уже не будет не исправить.
Лекарств от вирусов нет вообще, вы не знали ? Вакцина тоже не лечит, а лишь подготавливает ваш организм к встрече с вирусом, а как ее перенесёт ваша конкретная тушка - только от вас зависит.
Жена купила сертифицированный прибор для определения нитратов. В дынях, которые продают в Магните и Ленте 3 кратное превышение ПДК. Если власти не могут обеспечить бкзопасность продуктов, как им можно верить?
13.10.2021 11:17
- гость -
Вряд ли она купила реально сертифицированый прибор. Так, китайскую шляпу, с напечатанным типо сертификатом. Реальный прибор с сертификатом стоит совсем другие деньги, их потратить вас жаба задушит.
13.10.2021 11:14
Жоржик
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Моя тушка ест чеснок, 25 лет не вакционируется от гриппа и гриппом не болеет.
13.10.2021 11:17
- гость -
Интересно, когда вас власть призывает не мусорить и мыть руки, вы, видимо, назло им кидаете мусор под окна и ходите грязным?
и секс у твоей тушки только с правой ладошкой.
13.10.2021 11:21
- гость -
В прошлых постах ты писал что чеснок ты себе в зад запихиваешь для профилактики. Теперь ты его уже ешь. Вначале запихиваешь в зад, там маринуешь, потом достаешь и ешь, такой рецепт сегодня от тупых антипрививочников ?
Вряд ли она купила реально сертифицированый прибор.
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Вряд ты ковидом болел. Прибор российского производства хотя микросхема наверно Китай.
Если такая серьёзная заболеваемость и смертность то почему не вводят самоизоляцию,как это делают в других странах?Экономят на нашей жизни?
13.10.2021 11:23
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Озабоченный? Никто не дает?
13.10.2021 11:25
- гость -
Для тебя тупенького поясню - у меня то и больничный есть и куча тестов на Ковид и тестов на антитела. Хотя что тебе объяснять, ты даже прибор то нормальный купить не можешь, с помойки подбираешь
13.10.2021 11:24
Жоржик
Это еще не пришел этот, с сорными травами, которые надо пить от всего, начиная от аппендицита и заканчивая коронавирусом. У которого перемерли уже все вокруг, и один он как Кощей, бессмертен.
13.10.2021 11:21
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Властя не верим, полагаемся на собственный разум. Меня не надо призывать срать под себя потому что я это не делаю.
призывать не срать под себя потому что я это не делаю.
13.10.2021 11:21
- гость -
Как тебе не повезло. Кроме чеснока больше ничего не дают ?
Прикинь, а я 40 лет чеснок не ем, т.к. есть много намного более вкусных вещей, пью коньяк и вино, люблю женщин, живу в свое удовольствие и тоже гриппом ни разу не болел
Когда вирус вызывает заболевание и у вакцинированных - это тоже называется "коллективный иммунитет"?
13.10.2021 11:24
Жоржик
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Ты болел, будешь людей ненавидить без причины, еще заболеешь.
13.10.2021 11:34
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Вакционировался?
Ладно с прививками отдельная больная тема, увы.
Но почему ни где нет информации о том, что Роспотребнадзор краевой и правительство, ежедневно делают для борьбы с короной. Вот с этим полностью согласна-----ладно у нас есть люди, до которых ну никак не доходит, что надо привиться, что Ковид есть и ооочень это страшная болезнь, что у всех заболевание протекает по разному- кто то и не понял, что болел, кто то кое как выкарабкался, а кто то ушёл на небеса..... Так вот почему нет контроля за соблюдением всех норм предосторожности ?? где проверяющие? где обработки территорий и проч.... ВЕЗДЕ народ уже без масок, в масках единицы уже..... И ещё- многие говорят, раньше прививки, чтобы их сделать массовыми, годами проверяли, а тут раз и чуть ли не через месяц готова прививка от Ковида ( типа это враньё)..... Милые мои, вы забыли в какое время живёте??? Сейчас такие технологии, аппаратура.... Эээх вы, неверующие. Мы с мужем привились, ещё в мае, но надеваем маски идя в массы, у мужа онкология, я сама гипертоник, поэтому и бережёмся от непривитых. Берегите себя, своих близких и будьте в здравии!!
13.10.2021 11:35
Гость
Да. Заболеть можно после любой прививки, ни одна не дает стопроцентной гарантии. Но вероятность заболеть меньше, и меньше вероятность заболеть тяжело.
13.10.2021 11:31
- гость -Властя не верим, полагаемся на собственный разум. Наличие оного вызывает сомнения.
13.10.2021 11:39
- гость -
Да, в июле, спутником.
Четвёртая волна.... Во всех ТЦ народа битком, сегодня концерт во дворце спорта на который собирается тысячи 2-3. И мер никаких- тишина....
13.10.2021 11:37
- гость -
Я к адекватным людям очень хорошо отношусь, уважаю. Любить могу только свою семью, все. А неадекватных тупых антипрививочников - как их можно ненавидеть ? Это же просто грязь из под ногтей, как можно ненавидеть грязь из под ногтей ? Ненавидеть можно врага своего, который пришел грабить тебя и убивать, но никак не эту пену вонючую, которая даже писать то грамотно не научилась. 3 класса то хоть закончил ?
13.10.2021 11:46
- гость -
Это да, вопросов много. Расслабон полный везде. Тогда то что видим сейчас по кол-ву зараженных - это еще цветочки, будет еще хуже.
"Кургинян сон раскольникова и массовая вакцинация откуда достоевский знал" -очень рекомендую к просмотру.
Кургинян анализирует последние данные по ковид19 авторитетных Израильских и Американских медицинских организаций.
В Новосибирской области, заболевших в 2 раза меньше чем у нас. Почему?
Глядя на количество заболевших, только один вопрос к властям- где меры?
Жоржик
Подскажите где сдаете анализ на антитела и сколько стоит? Спс...
"13.10.2021 11:46
- гость -" - полностью поддерживаю ваше мнение! Если такая ситуация с ковидом, так пусть принимают жесткие меры, пусть по ТЦ ходят охранники и контролируют надетую правильно маску! Не надел маску -сразу штраф и т.д.
Пусть запретят массовые мероприятия в закрытых помещениях и т.д.
А то из всех щелей орут, что очень много заболевших , а мер никаких.
Только сомнительная вакцинация....
Буквально на прошлой неделе в этом же новостном издании наш Министр здравоохранения говорил про противопоказания и прочие обстоятельства по теме вакцинации.
Почему то в в этой статье по них "противопоказания" все позабыли и опять заговорили о полезности.
И про то, что проведя вакцинацию, в общество выпускают фактически БОЛЬНОГО и ЗАРАЖЕННОГО кароной человека. Выходные и больничные ему "вакцинированному" не дает.
Отсюда и четвертая волна, народ перед отпуском ламонулся прививки делать, чтобы за границу слетать, а по пути и заразу распространить.
13.10.2021 11:57
Саша
Вы уж определитесь, что вам надо. Когда пытались вводить какие-то меры, стоял крик до неба - про геноцид, про нивазможновыжить, про злые власти, про офигительный вред масок и санитайзеров, и ты ды. Теперь, получается, в роли сомнительных остались только прививки, на все остальное вы согласны - и на куар-коды, и на локдаун?
"Будет беда бедовая". Почему без прививок от ковида нас не ждёт ничего, кроме смертей?
Хороший заголовок... Только пока лично я побывал на похоронах и поминках уже двоих привитых. Еще одна привитая с нашего подъезда третью неделю на ивл с 80% поражением легких в 5 горке лежит.
Поэтому лично мне не надо рассказывать что нас ждет С ПРИВИВКАМИ, вижу собственными глазами!
Телевизор я не смотрю, что там говорят эксперты- мне абсолютно фиолетово, я смотрю только на то, что происходит вокруг.
13.10.2021 12:00
Дэн
Угомонись, а? Спутник - не живая вакцина, и не содержит вирус. А КовиВак у нас если есть где, то явно в следовых количествах.
Ставили Эпивак в марте, переболела на днях, ревакцинацию делать нельзя. Возможно, помогла вакцинация, так как болела я легко, два-три дня было реально плохо, а потом норм...Только обоняние еще не совсем вернулось... Если бы пару лет назад я зашла бы в Ленту в маске, меня приняли бы за сумасшедшую, хотя меня всегда раздражало то, что какой то доходяга, кашляет и брызгает своими соплями мне в затылок! И своей телегой с продуктами отдавил мне все пятки! В чем проблема соблюдать дистанцию на кассе? Неужели вы думаете, что если вы будете стоять дыша и сопя в спину другого человека, вас на кассе быстрее обслужат? В чем проблема с маской? Кашляй в маску и не разбрызгивай свои слюни сопли на других...Вышел на улицу, маску снял и иди себе спокойно...Сделали проблему зачем?!
13.10.2021 12:05
- гость -
А вокруг меня умирают исключительно непривитые. И? Ни то, ни другое не говорит ровным счетом ни о чем.
13.10.2021 12:00
Дэн
Тупость свою безмерную насчет вакцинированных не надо показывать! А то вас прямо жалко...)
13.10.2021 11:57
Саша
Пусть запретят массовые мероприятия в закрытых помещениях и т.д.
Саша, вам какая разница? Вы на них отродясь не были! Или вам просто завидно,что другие ходят развлекаться, в то время как вы от страха трясетесь? ну так это ваши психологические проблемы! Кто хочет- пусть ходит, кто не хочет- пусть продолжает сидеть дома! Только не надо завидовать!
Желаю всем антипрививочникам пройти курс ковида. А лучше два. Мы выдадим вам по 2 премии дарвина. Пусть эволюция сделает своё дело.
13.10.2021 12:05
- гость -
Крик то может и стоял, но количество заболевших снизилось в разы, и это не только из статистики, а из разговоров с врачами.
Нужны меры, дистанция между людьми. Автобусы , трамваи битком- в масках единицы. В ТЦ в обнимку ходят, через вращающийся турникеты набиваются в секции пачками.
13.10.2021 12:15
- гость -
От души, братан, взаимно!) С прививкой , говорят, помирать легче) Спокойнее как -то)
Несколько знакомых были успешно привиты, но имели хронические возрастные заболевания и брутальнные животы крутых заядлых мясоедов и завзятых любителей пальмы.
С нами их уже нет, хотя родня, когда оказались в реанимации на ИВЛ, честно платила врачам наличкой тысячами.
Так что я предполчитаю травяные чаи, а также лук и чеснок в качестве своей собственной вакцинации.
И вообще никак не простужаюсь уже много лет!
Есть туберкулез, СПИД, грипп, инсульты, инфаркты, бешенство, сибирская язва. Хватит про Ковид.
Недавно умер от Ковида 64 летнй генерал-майор СК Маркин. Он что не привитый был?
13.10.2021 11:35
Гость
Да. Заболеть можно после любой прививки, ни одна не дает стопроцентной гарантии. Но вероятность заболеть меньше, и меньше вероятность заболеть тяжело.
-
Нет. Вероятность заболеть тяжело - это все что угодно, но отношения к коллективному иммунитету не имеет. Как один из методов снижения смертности - возможно.
Вы внимательно прочитайте определение, что такое коллективный иммунитет и то что сказал инфекционист о вакцинации от кори и полиомиелита.
Власти зовут на прививки, сами не прививаются.
После того как умерла привитая от коронавируса жительница райцентра Кытмановского района с диагнозом COVID-19, некоторые сельчане передумали вакцинироваться
Мы же самые умные . Все знакомые , кто живет в Европе и Америке , привились - в очередь стояли , причём всех возрастов от старых до молодых . Конечно , если бы была возможность прививаться одобреной ВОЗ вакциной , то ещё бы добавились желающие.
рекомендую привиться, иначе у вас есть реальный шанс переехать на кладбище в ближайшее время от Ковида.
)) этот шанс есть абсолютно у каждого в течение всей жизни. А ковид это, инсульт или дтп - какая разница.
13.10.2021 12:46
- гость -
Конечно , если бы была возможность прививаться одобреной ВОЗ вакциной , то ещё бы добавились желающие.
Европа наоборот едет к нам прививаться. Даже с Нидерландов едут. Потом у себя делают сертификат на местную вакцину и вася-кот. Для них в Москве специальные прививочные пункты пришлось открывать.
13.10.2021 12:33
Гость Нет. Да) Потому что при вакцинации снижается вероятность передачи вируса. Привитые его если и выделяют, то не в таком количестве. А коллективный иммунитет как раз о том, чтобы прервать\ослабить передачу.
А вероятность заболеть тяжело после любой прививки - увы, есть.
Томенко с Поповым привитые и у себя всех заставили. Кроме тех, у кого медотвод. Или переболевшие менее полгода назад. Маркин до ковида уже тяжело болел, ему нельзя было прививку ставить
Так что с китайской вакциной, купят? Там все нормально уже давно. Они уже столетие компартии отмечали массово, весло и без масок
У китайцев, кто заболеет, дом, где живет и предприятие, где работает, на кантин садят. И вакцинировали уже миллиард
В маршрутку 29 в час пик влезешь все медики и в том числе из 5-й больницы, как селедки в бочке и все без масок. Типо если привиты и с ковидными больными работают, то окружающих они не заражают. А Попов с этим инфекционистом все пункты прививочные закрыли. И потом у многих сейчас симптомы ОРВИ, а разве с кашлем, температурой, соплями прививку можно ставить?
13.10.2021 12:33
Гость Нет. Да) Потому что при вакцинации снижается вероятность передачи вируса. Привитые его если и выделяют, то не в таком количестве. А коллективный иммунитет как раз о том, чтобы прервать\ослабить передачу
^
Нет. Т.к. практика в данном случае идет вразрез с теорией: на фоне массовой вакцинации происходит рост заболеваемости. К ОРВИ (ковид пока еще к этой группе заболеваний относится?) иммунитет не длительный и не стойкий. Поэтому надежда на формирование стойкого коллективного иммунитета - это из области фантастики.
Людей мотивировать на вакцинацию надо не рарассказами о коллективном иммунитете, а объяснять какие плюсы несет вакцинация от ковида лично для каждого: в сравнении тяжести течения болезни, смертности и т.д.
13.10.2021 13:45
Гость
Да нет у нас массовой вакцинации, нет. Потому что 30 или сколько-то там процентов привитых - это не оно. Массовая - это когда будет больше 90%, а у нас этого не будет никогда.
И да, вам бы вопросы покорректнее формулировать, что ли.
Людей мотивировать на вакцинацию надо не рассказами о коллективном иммунитете ИМХО. бесполезно. Глядя на сборище здешних комментаторов со всякими теориями - начиная от теории заговора до теории живого вируса в вакцинах, начинаешь терять веру в человечество, чесслово.
13.10.2021 13:54
- гость -
+10000000! Мрак средневековый!
Парадокс медицины! Наличие в организме вируса ВИЧ определяют по антителам в крови. НО для ковида почему -то картина иная. Антитела здесь по чему-то определяют не присутствие болезни, а наоборот являются иммунитетом от короны...Теперь живите с этим.
13.10.2021 14:12
- гость
Ой все.... А можно вопрос - антитела в организме когда появляются и зачем, и частью какой системы организма являются?
А вообще комментарий заслуживает отдельного скрина, как памятник человеческой дремучести.
13.10.2021 14:04
+10000000! Мрак средневековый!
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Вы едроссы в церковь ходите, но смартфонами пользуетесь.
13.10.2021 14:26
- гость -
О! Да у вас навязчивая идея - везде едросы мерещатся! Лечитесь!!! )
13.10.2021 14:22
- гость -
Все верно комментатор выше написал! Наличие в организме антител говорит о том, что организм в ДАННЫЙ МОМЕНТ борется с инфекцией. Чем выше уровень антител, тем активнее борьба. При отсутствии в организме инфекции, организм НИКОГДА не будет вырабатывать ненужные ему в данный момент антитела. Природой не предусмотрено! После выздоровления уровень антител должен снижаться, пока они не исчезнут совсем.Это означает что организм победил инфекцию.
13.10.2021 14:22
- гость -
антитела это реакция организма на патоген и это не может быть всем иммунитетом, скорее всего только малая его составляющая...так зачем тогда делают такую серьёзную ставку именно на антитела??? Есть ещё клеточный иммунитет , который считается сильней и продолжительней этих антител, Почему о нем никто не говорит. Верней говорят, но в других кулуарах...
Амик, наладьте отправку сообщений, пожалуйста, чтобы по три раза не отправлялись!
13.10.2021 14:34
гостья
Ничего верного "он" не написал. Как и вы, собственно - антитела бывают разных классов, и начинают вырабатываться в течение разного времени после проникновения инфекции в организм. Часть из них остается в организме на длительное время.
13.10.2021 14:35
- гость -
А вы почему считаете, что если об этом не пишут на Амике, то никто не интересуется клеточным иммунитетом?
Власти врут, врачи врут. Неэффективность вакцины списывают на мутации. Высокую заболеваемость на несознательность населения. А по утрам и вечерам электорат делится друг с другом в общественном транспорте. Так и будет пока большинство не передохнет.
Сначала нужно изучить терминологию, чем отличается ЭПИдемия от ПАНдемии. Данная ситуация с трудом натягивает на эпидемию. Кто-то нагло врёт.
13.10.2021 14:50
60%
врут все на всех этажах власти
причем не только в определении пандемии но и термине вакцина ((
Дмитрий Попов во время пресс-конференции 4 октября подтвердил: в крае есть достаточный запас всех отечественных вакцин.
И ЧТО МЫ ВРЁМ-ТО ?
13.10.2021 15:08
минздраву
Тебе мало почти 300 000 доз? Клоуну
Пока всем желающим вакцины хватало. Желающих нет
13.10.2021 15:02
карабас согласн
на 1000% согласна идёт подмена понятий на всех уровнях.
Чего только стоит фраза отрицательный рост экономики... Пандемия есть? Даааа, говорят все ветви власти, а документа нет. Вакцины есть? Дааа, но по документам это недовакцины! Экспериментальному препарату присваивают статус вакцины.
Очереди в августе были. И выбора вакцин нет, что в поликлинике есть, тем и уколят. Но вроде бы можно посидеть, пообзванивать, найти что надо и туда записаться
13.10.2021 15:33
- гость -
Чего только стоит фраза отрицательный рост экономики
Здесь хотя бы книги нужно читать по экономике и не понимать всё буквально. Но у вас, судя по всему, с пониманием очень туго.
13.10.2021 15:55
- гость -
с клиповым мышлением всегда так рассуждают.. дальше носа то не видите..
В пандемию нужна не профилактическая вакцина , лечащая.