"Будет беда бедовая". Почему без прививок от ковида нас не ждёт ничего, кроме смертей?

Вакцинация от коронавируса в Алтайском крае заметно "буксует". Ещё весной в Минздраве рассчитывали, что к сентябрю смогут привить не меньше 60% взрослого населения региона – больше миллиона человек. Но на дворе октябрь, а вакцину поставили чуть больше 700 тысяч – около 40% населения. Темпы вакцинации по сравнению с летом замедлились в разы, и теперь нет уверенности, что план удастся выполнить даже к концу года.

Между тем в край пришла уже четвёртая волна пандемии. С середины сентября и без того высокая заболеваемость снова начала расти, а медики фиксируют всё новые и новые рекорды смертности. Только за сутки с 11 по 12 октября на Алтае от ковида скончалось 30 человек – максимум с самого начала эпидемии. В числе главных причин новой волны медики называют недостаточный уровень вакцинации. Антипрививочники же ищут подвох и требуют ответа, почему сейчас смертей больше, чем год назад, когда никаких прививок не было.

Без вакцинации смертей осенью 2021 года было бы ещё больше, уверен главный внештатный инфекционист региона Валерий Шевченко. Специалист рассказал amic.ru, почему сейчас в регионе такая высокая смертность, откуда медики взяли заветную цифру 60% и к чему приведёт попытка бороться с пандемией без прививок.

Успокоение на фоне "чумы"

Летом 2021 года краевые власти направили все усилия на то, чтобы увеличить темпы вакцинации. Об этом журналистам в конце июня рассказывал губернатор края Виктор Томенко, когда сам ставил прививку от ковида.

"Нужно, чтобы были привиты примерно 1,1 млн жителей края старше 18 лет. Тогда мы сможем получить массовый иммунитет. Пока же у нас только 320 тысяч человек поставили вакцину. В день прививаем чуть более четырёх тысяч человек, а надо 10-12 тысяч", – рассуждал губернатор.

Глава регионального Минздрава Дмитрий Попов на июньских заседаниях оперштаба замечал, что в крае готовы ежедневно прививать до 15 тысяч – было бы желание у жителей. И желание понемногу стало прибавляться. В августе больше пяти тысяч жителей края (а иногда и до десяти тысяч) ежедневно приходили на укол. Но уже к октябрю энтузиазм заметно поубавился. Сейчас каждый день прививается около двух тысяч человек. А бывают и совсем "провальные" дни: 5 октября региональный оперштаб отчитался, что за сутки на Алтае вакцинировалось всего 62 человека.

По данным сервиса Gogov.ru, темпы вакцинации в регионе за последнюю неделю – 2181 человек в день. Если они останутся столь же низкими, "добить" план по вакцинации 60% населения медики смогут только через 178 дней – к апрелю следующего года. А Попов между тем уже заявлял, что, "по-хорошему", нужно прививать не 60%, а как минимум 80% жителей, чтобы остановить волны пандемии.

Главная причина замедления темпов – успокоение, уверен инфекционист Валерий Шевченко. Люди быстро поверили, что ковид уже почти побеждён, и снова расслабились, как это было весной 2021 года. Кроме того, заметил врач, все, кто на 100% был убеждён в необходимости прививки, уже её поставил. Остались сомневающиеся.

"Так всегда бывает, когда в медицину заходит что-то новое. Есть люди, которые готовы принять это и попробовать. Эта когорта выбралась быстро: мы увидели увеличение числа обращающихся. Это те, кто осознал важность вакцинации, записался и поставил укол. Осталась часть людей, которая не до конца это всё осознала. И, конечно, есть те, кто крайне безалаберно относится к собственному здоровью и здоровью окружающих", – отметил инфекционист.

По словам Шевченко, недоработок со стороны Минздрава быть не может: систему вакцинации уже давно отладили, поэтому проблем с записью у жителей нет. Дмитрий Попов во время пресс-конференции 4 октября подтвердил: в крае есть достаточный запас всех отечественных вакцин. Но люди прививаться не спешат. Всё, что остаётся медикам, – просто методично убеждать население, что прививка может действительно спасти жизнь.

Страшные уроки истории

60% – это вовсе не придумка властей и медиков и не "госплан", который пытаются закрыть "для галочки", уверен Шевченко. По его словам, этот показатель никто не высчитывал: его медики усвоили из печального опыта предыдущих эпидемий, обрушавшихся на человечество. Эта цифра – жизненно необходимый минимум, объяснил специалист. Чтобы и вовсе остановить пандемию, нужно привить гораздо больше.

"60% – это процент, который позволит только замедлить темпы заболеваемости. Оборвать молниеносное распространение инфекции, которое мы видим сейчас. Дальше нужно будет обязательно идти по нарастающей. Только имея 90-95%, мы сможем говорить, что победили эту инфекцию. Пример – корь. От этой болезни раньше умирали тысячами. Но сегодня мы в России её практически не обсуждаем. Больше 95% населения привито. Вот по-настоящему безопасная прослойка", – подчеркнул Шевченко.

Так что 60% – это только первый этап, без которого прекратить болезни и смерти точно не получится. Но даже когда почти все привьются, заявлять о победе над пандемией будет рано, предупреждает инфекционист. Если не поддерживать коллективный иммунитет, ковид может запросто вернуться вновь. Шевченко напомнил, что подобные трагичные примеры были и в истории нашей страны.

"Ярчайший пример – дифтерия. К 1980 году эта болезнь в СССР была практически побеждена. Но затем в стране попытались изменить правила: сократить контингент, который подлежит вакцинации. Для взрослых прививки сделали не обязательными. В итоге иммунная прослойка упала до 70%. И к началу 90-х мы получили вспышки, казалось бы, уже побеждённой болезни. За 1994 год от дифтерии умерло больше тысячи человек. И это были люди из той категории, которые самовольно отказывались от прививок", – рассказал Шевченко.

Победить дифтерию и вернуться к показателям 1970-х годов российские власти сумели только к началу нулевых. Сейчас об этой болезни снова никто не вспоминает. Так что и с ковидом, уверен Шевченко, человечеству придётся бороться очень долго. И вариантов исхода всего два.

"Тут одно из двух. Или природа (вирус) возьмёт своё или же победит человеческое сознание. Особенность эпидпроцесса в том, что инфекция не успокоится, пока не пройдёт через каждого человека. Другой вопрос, в какой форме это будет и сколько смертей нас ждёт. Мы уже знаем, что привитые гораздо реже болеют в тяжёлой форме. Человек может вообще без видимых симптомов переболеть. Вирус кратковременно пробудет на его слизистой и всё", – объяснил Шевченко.

"Будет беда бедовая"

Если же отказаться от прививок, пандемия всё равно рано или поздно пойдёт на спад. Но продлится это гораздо дольше, а ковид заберёт намного больше жизней. По словам Шевченко, именно это медики сейчас и наблюдают на Алтае, в России и во всём мире. Той прослойки, которая есть, попросту недостаточно, чтобы справиться с уровнем заболеваемости.

"Нынешняя смертность закономерна, поскольку заболеваемость имеет накопительный эффект. Когда происходит резкий подъём, смертность приходит чуть позже, поскольку за жизнь многих тяжёлых пациентов борются неделями. Заболеваемость, мы видим, только растёт. Значит, и смертность снижаться пока не будет", – констатировал врач.

Антипрививочникам же Шевченко посоветовал попробовать искать в окружающей действительности не только негатив. То, что подавляющее большинство привитых переносит ковид легко, уже давно подтвердили учёные по всему миру. Поэтому 700 тысяч вакцинированных на Алтае – это спасённые потенциальные жертвы пандемии.

"Уверен, смертей сейчас было бы ещё больше, если бы какую-то часть населения мы не привили. Была бы беда бедовая просто. Сколько людей умирало от полиомиелита, кори, дифтерии до появления прививок? Сотнями тысяч измерялись жертвы. И у нас без вакцинации перспектива точно такая же. Можно обсуждать, конечно, что у болезней разная летальность. Но сейчас ведь всё изменилось, важна каждая человеческая жизнь. Раньше было нормой, что в семье рождается 10 детей, из которых выживают всего трое. Сейчас в семье зачастую один ребёнок, которого берегут и лелеют. И отношение к своему здоровью, надеюсь, тоже у людей меняется", – рассказал инфекционист.

Но пока заболеваемость только продолжает расти. За сутки в регионе заболело больше трёхсот человек. По словам Дмитрия Попова, скорая помощь и поликлиники уже работают на износ. Региональный Минздрав развернул уже больше 4 тысяч коек, чтобы вместить всех ковидных больных. В резерве остаётся чуть больше 500 коек. Но они, судя по уровню заболеваемости, заполнятся очень быстро. И каждый сейчас должен сделать всё возможное, чтобы не оказаться на одной из них.