Такой день. Судно для чистки рек за миллиард для Алтая и реконструкция вокзала в Барнауле

Алтайский край к 2023 году получит за счёт федерального бюджета спецсудно стоимостью 923 млн рублей. При помощи корабля будут чистить перекаты на реках региона. Работы по очистке грунтов помогут улучшить трафик грузоперевозок по рекам края и разгрузить автодороги. Очистка рек также поддержит водность в Алтайском крае, которая в 2021 году упала до минимума за последние 40 лет.

Реконструкцию железнодорожного вокзала в Барнауле могут начать в 2023 году. После ремонта в историческом здании, построенном больше 100 лет назад, будут обслуживать пассажиров, которые собираются отправиться в путешествие на поездах дальнего следования. Проектировщики намерены "переселить" пассажиров пригородных рейсов в действующее здание вокзала. А историческое здание, находящееся по адресу площадь Победы, 10б, задействуют для пассажиров поездов дальнего следования.

Председатель Алтайского союза предпринимателей Юрий Фриц прокомментировал рост цен на продукты. По его словам, в некоторых областях власти только способствуют росту цен – например, когда увеличивают налоги. Эксперт отметил, что инфляцию разгоняют увеличение пошлин и акцизов, рост цен на коммунальное хозяйство, энерготарифы или газ. Также председатель АСП рассказал, что инфляции способствует отсутствие конкуренции.

В интернете появились фотографии с места смертельной аварии с участием мотоцикла и внедорожника, которая произошла в Локтевском районе Алтайского края. На кадрах можно увидеть повреждения, которые получили транспортные средства.

Аренда коттеджа на новогодние праздники в Белокурихе оказалась одной из самых дешёвых в России. Стоимость аренды на курорте начинается от 700 рублей в сутки. На Алтае можно бюджетно снять коттедж с банкетным залом, баней с купелью, теннисом, бильярдом, качелями для детей. Для контраста: самый дорогой загородный дом найден в коттеджном посёлке Малое Симагино Ленинградской области – 900 тыс. рублей за трое суток.

Миграционная убыль в Алтайском крае за год выросла более чем в два раза и составила 3632 человека. В январе-октябре 2020 года этот показатель был равен 1520.

Портфель инвестпроектов на территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Заринске и Новоалтайске превысил 4 млрд рублей. ТОСЭР были созданы в Заринске и Новоалтайске в 2018 году решением правительства России. За это время появилось около тысячи новых рабочих мест.

Городская больница № 2 в Бийске, где сейчас расположен ковидный госпиталь, осталась без воды после коммунальной аварии. Также ресурса лишились около 950 жителей города.

Депутаты Суетского районного собрания предложили создать на этой территории муниципальный округ. По мнению парламентариев, новая система позволит с бóльшим удобством управлять районом и эффективнее его развивать.