Аренда коттеджа на новогодние праздники в Белокурихе оказалась одной из самых дешёвых в России, сообщает ТАСС. Стоимость аренды на курорте начинается от 700 рублей в сутки.

Отмечается, что Алтае можно бюджетно снять коттедж с банкетным залом, баней с купелью, теннисом, бильярдом, качелями для детей. Для контраста: самый дорогой загородный дом найден в коттеджном поселке "Малое Симагино" Ленинградской области - 900 тыс. рублей за трое суток. За эти деньги можно получить в своё распоряжение два дома с дизайнерской отделкой по 200 кв. м и участок в 15 соток.

В декабре интерес к аренде коттеджей на новогодние праздники в стране по сравнению с 2020 годом увеличился на 20%, а по сравнению с 2019-м - на 30%,

"В условиях пандемии россияне вместо заграницы смотрят на загородные дома, где можно отдохнуть на природе. Большие семьи хотят быть вместе в праздники, поэтому коттеджи для них — идеальный вариант", — рассказала директор департамента загородной недвижимости агентства недвижимости Tweed Ольга Бахметьева.

Ранее Белокуриха вошла в топ-3 лучших курортов России для отдыха на Новый год. Её обогнали только курорты "Роза Хутор" в Краснодарском крае и "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии.