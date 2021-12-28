Глава Минздрава РФ назвал условие для окончания пандемии коронавируса в 2022 году

Для победы над пандемией коронавируса необходимо участие каждого человека, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эфире канала "Россия 24".

Чиновник отметил, что ему "очень хочется верить, что все закончится". Однако нельзя, чтобы создавалось ложное впечатление, что сейчас один человек "взмахнет волшебной палочкой и все станет, как прежде.

"Участие каждого в этом на сегодняшний день сложном процессе и сложной задаче просто необходимо, нужно, чтобы это почувствовал каждый", — сказал чиновник (цитата по РИА Новости).

Ранее в ВОЗ заявили, что главным условием прекращения пандемии в 2022 году является массовая вакцинация.