Попова предрекла ухудшение ситуации с коронавирусом после праздников

Эпидситуация по коронавирусу может ухудшиться после новогодних праздников. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА Новости.

"Учитывая предстоящие новогодние праздники, когда количество контактов между людьми и так увеличивается, риски распространения нового штамма "омикрон", безусловно, возрастают. И мы можем ожидать ухудшения эпидситуации после выходных дней", – сказала она на заседании президиума координационного совета по COVID-19.

В связи с этим специалисты Роспотребнадзора переходят на усиленный режим работы, добавила Анна Попова.

Ранее Попова призвала не ждать, что "омикрон"-штамм коронавируса будет финальным вариантом, поскольку ни один вирус не останавливается в развитии.