Житель Барнаула в социальных сетях рассказал о том, что он помог девушке отбиться от бродячих собак, после чего у него возникли проблемы с полицией. Горожанин отметил, что он использовал травматический пистолет, на который у него были все документы.

Правоохранители, в свою очередь, пояснили, что о собаках речи не было, а вопросы возникли, потому что мужчина стрелял по бутылкам.

Жители барнаульского посёлка Лебяжье рассказали о том, что к ним заходят волки, которые уже задрали одну собаку.

У Алтайского края появился новый проморолик. Он называется "А – Это Алтайский край" и он отвечает на вопрос о том, где находится регион. На кадрах показаны озёра, водопады, цветущий маральник, лучшие отели и санатории.

Житель Барнаула отмечал Новый год в Республике Алтай и когда пытался запустить фейерверк – рухнул в реку. В больницу его доставили в тяжёлом состоянии.