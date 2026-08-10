"Адреналина полные штаны". Рыбак из Барнаула выловил огромного сазана
Ночная рыбалка принесла Дмитрию Мигову не только трофей, но и бурю эмоций
10 августа 2026, 09:29, ИА Амител
Житель Барнаула Дмитрий Мигов сумел добыть впечатляющий трофей — во время ночной рыбалки ему попался огромный сазан. Информация об удачном улове появилась в канале "В курсе 22".
Масса пойманной рыбы достигла почти 11,5 кг. Эмоции от поимки гиганта оказались настолько сильными, что Дмитрий не сдержался и на видео признался:
«Адреналина было полные штаны!».
Радость мужчины разделила его родственница — она написала:
«Горжусь тобой, рыбалка явно удалась!».
Накануне рыбаки Алтайского края показали богатые уловы. Среди наиболее внушительных августовских трофеев, которыми похвастались жители края, оказались щуки весом 7,5 и 12 килограммов.
23:03:02 10-08-2026
Если бы отпустил тогда больше адреналина было бы. Подарил жизнь и до следующий поклевки, ведь на рыбалку не за рыбой же ездим, а за эмоциями.