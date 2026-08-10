"Адреналина полные штаны". Рыбак из Барнаула выловил огромного сазана

Ночная рыбалка принесла Дмитрию Мигову не только трофей, но и бурю эмоций

10 августа 2026, 09:29, ИА Амител

Рыбак поймал огромного сазана / Фото: МАХ-канал "В курсе 22"

Житель Барнаула Дмитрий Мигов сумел добыть впечатляющий трофей — во время ночной рыбалки ему попался огромный сазан. Информация об удачном улове появилась в канале "В курсе 22".

Масса пойманной рыбы достигла почти 11,5 кг. Эмоции от поимки гиганта оказались настолько сильными, что Дмитрий не сдержался и на видео признался:

«Адреналина было полные штаны!».

Радость мужчины разделила его родственница — она написала:

«Горжусь тобой, рыбалка явно удалась!».

Накануне рыбаки Алтайского края показали богатые уловы. Среди наиболее внушительных августовских трофеев, которыми похвастались жители края, оказались щуки весом 7,5 и 12 килограммов.