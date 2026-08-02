Некоторые любители рыбалки уверены, что успех заключается в правильной приманке

02 августа 2026, 17:05, ИА Амител

Пойманная рыба в Алтайском крае / Фото: "Алтайское рыболовное сообщество"

В Алтайском крае любители рыбалки активно делились своими результатами в "Алтайском рыболовном сообществе" и старались успеть насладиться летом в конце июля, хотя впереди у них еще целый август.

Как отмечают участники сообщества, трофеи могут попасться в черте города, на Оби, озере Мочиха, "Ковше" (заливе Оби недалеко от Речного вокзала) и в Золотухинском урочище. Некоторые просто отдыхают на природе без спешки, а другие пробуют новые способы добычи рыбы.