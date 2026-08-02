Алтайские рыбаки похвастались богатым уловом и поделились местами клева. Фото
Некоторые любители рыбалки уверены, что успех заключается в правильной приманке
02 августа 2026, 17:05, ИА Амител
В Алтайском крае любители рыбалки активно делились своими результатами в "Алтайском рыболовном сообществе" и старались успеть насладиться летом в конце июля, хотя впереди у них еще целый август.
Как отмечают участники сообщества, трофеи могут попасться в черте города, на Оби, озере Мочиха, "Ковше" (заливе Оби недалеко от Речного вокзала) и в Золотухинском урочище. Некоторые просто отдыхают на природе без спешки, а другие пробуют новые способы добычи рыбы.
«Посетил водоем после обеда. С берега кидал — полная тишина. Перебрался на лодке на середину озера: сначала пробовал воблер — тоже глухо. Но как только поставил резину, дело пошло: быстро "уговорил" двух хищников и был еще один сход. Рыба есть, главное — подобрать правильный ключ», — поделился один из рыбаков, который съездил на озеро Мочиха.
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