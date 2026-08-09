Щуки, окуни и сазаны. Рыбаки Алтайского края показали богатые уловы

Среди наиболее внушительных августовских трофеев, которыми похвастались жители края, оказались щуки весом 7,5 и 12 килограммов

09 августа 2026, 20:35, ИА Амител

Фото: vk.ru/fishmen_altai

Первые дни августа принесли рыбакам Алтайского края немало крупной добычи. В уловах встречались трофейные окуни, щуки весом до 12 килограммов и сазан, который лишь совсем немного не дотянул до 11,5 килограмма. Фотографиями и рассказами о рыбалке жители региона делятся в "Алтайском рыболовном сообществе" во "ВКонтакте".

Одни любители рыбалки отправились за уловом на реку Лосиху. Похвастаться настоящими гигантами им не удалось, однако без рыбы они не остались.

«Сегодня съездили с дедом на Лосиху, достали только 12 подлещиков и одного хорошего карася, два раза на фидер попадалась и щука, но, к сожалению, достать их не получилось», — рассказал один из участников сообщества.

Другой рыбак в течение недели регулярно выбирался на Правдинское водохранилище. Основу улова там составляли окуни весом от 300 до 500 граммов, однако практически каждый день попадались значительно более крупные экземпляры.

«В течение недели ездил на Правдинское водохранилище. В основном ловился окунь 300–500 граммов, но раз в день обязательно ловил одного трофейного окуня, бывало — два. Самый упитанный "горбач" вытянул на полтора килограмма с копейками», — поделился мужчина.

Среди наиболее внушительных августовских трофеев, которыми похвастались жители края, оказались щуки весом 7,5 и 12 килограммов. Еще одному рыбаку удалось поймать огромного сазана — его масса составила почти 11,5 килограмма.

Однако один из выездов запомнился отдыхающим вовсе не уловом. Компания, расположившаяся в районе "Водного мира", рассказала о неожиданной встрече с лисой.

«Отдыхали компанией в стороне "Водного мира" <...>, из травы выбежала лиса, кидалась — все признаки бешенства. Отбивались как могли и покинули данное место», — говорится в сообщении.

При этом утверждение о бешенстве является предположением самих очевидцев: сведений о подтвержденном диагнозе животного не приводится.