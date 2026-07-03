"Аккуратность и расчет". Эксперт раскрыл смысл заявления ЦБ о траектории ключевой ставки

Решение по поводу "ключа" Банк России примет исходя из задачи борьбы с инфляцией, заявил amic.ru экономист

03 июля 2026, 06:15, ИА Амител

Борьба с инфляцией / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

Заявление Банка России о возможности повышения траектории ключевой ставки отражает, прежде всего, ответственный подход регулятора к борьбе с инфляцией и намерение учитывать все возможные риски. Однако это допущение вовсе не означает, что в ближайшее время ставку повысят, заявил amic.ru экономист, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков.

Пояснение ЦБ

Ранее в Центробанке РФ не исключили колебания "ключа" для стабилизации инфляции ради достижения таргета на уровне 4%.

«С учетом имеющихся данных и реализации проинфляционных рисков для стабилизации инфляции на цели в среднесрочной перспективе может потребоваться более высокая траектория ключевой ставки, чем предполагалось в апрельском прогнозе», — говорится в "Резюме обсуждения ключевой ставки", опубликованном на сайте регулятора.

В апреле и мае 2026 года "текущее инфляционное давление снизилось", отмечается в документе. Это, как считают в ЦБ, произошло благодаря как "влиянию проводимой денежно-кредитной политики, так и действию разовых дезинфляционных факторов".

Однако уже во второй половине мая положение изменилось. И "ситуация на топливном рынке может оказать более продолжительное влияние на инфляцию, чем в прошлом", говорится в документе.

«С середины мая рост цен на моторное топливо ускорился. Бензин и дизель входят в потребительскую корзину, поэтому их удорожание напрямую влияет на инфляцию. Кроме того, рост цен на топливо может переноситься в цены других товаров и услуг через транспортные и производственные издержки», — предполагают в ЦБ.

Мнение эксперта

Максим Чирков пояснил, что это высказывание в публикации Центрального Банка демонстрирует, что регулятор очень аккуратно относится к выполнению своих целей, а достижение таргета в 4% является одной из них:

«И допущение возможного роста траектории говорит, что ЦБ при необходимости готов скорректировать свой прежний прогноз, согласно которому ставка будет снижаться».

Как известно, прогнозы ЦБ предусматривают три варианта развития ситуации — позитивный, негативный и нейтральный (он же инерционный), предусматривающие разные изменения "ключа", продолжает собеседник:

«Конечно, ситуация с топливом оказывает влияние на инфляцию в сторону ее увеличения, поэтому Центробанк предусматривает возможность более высокой ставки, чем предполагалось ранее. Это ответственная позиция. Как бы то ни было, решение будет приниматься на основе системного анализа статистических данных».

Впрочем, Максим Чирков считает, что изменений в политике ЦБ будет гораздо меньше, чем ожидают многие наблюдатели.