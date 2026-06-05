Путин раскрыл ожидаемый к концу года уровень инфляции

Как отметил президент, рост инфляции замедлился

05 июня 2026, 21:32, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Уровень инфляции в России к концу 2026 года должен приблизиться к 5,2%. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, передает "Коммерсант".

Как отметил глава государства, рост инфляции замедлился.

«Инфляция в России приближается к 5,2% <...> Важно, чтобы экономический рост был сбалансирован, опирался на внутренний рост, снижение инфляции», — сказал президент.

Владимир Путин назвал ключевой задачей властей запуск нового инвестиционного цикла. Он указал, что ВВП в России за январь — апрель 2026 года вырос на 0,2%.

«Мы слышим критику со всех сторон, что у нас в экономике все пропало. Да, но мы опустились до того уровня, в котором страны ЕС живут долгие годы», — добавил Путин.