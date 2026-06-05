Путин раскрыл ожидаемый к концу года уровень инфляции
Как отметил президент, рост инфляции замедлился
05 июня 2026, 21:32, ИА Амител
Уровень инфляции в России к концу 2026 года должен приблизиться к 5,2%. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, передает "Коммерсант".
Как отметил глава государства, рост инфляции замедлился.
«Инфляция в России приближается к 5,2% <...> Важно, чтобы экономический рост был сбалансирован, опирался на внутренний рост, снижение инфляции», — сказал президент.
Владимир Путин назвал ключевой задачей властей запуск нового инвестиционного цикла. Он указал, что ВВП в России за январь — апрель 2026 года вырос на 0,2%.
«Мы слышим критику со всех сторон, что у нас в экономике все пропало. Да, но мы опустились до того уровня, в котором страны ЕС живут долгие годы», — добавил Путин.
09:56:04 06-06-2026
Важно, чтобы экономический рост был сбалансирован - разве это не задача правительства? Меняйте экономистов, если не могут остановить инфляцию.. весело банкирам, у них сверхприбыли, разрыв растёт.....