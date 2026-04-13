Главное — не запрещать себе все подряд, а осознанно выбирать, на чем можно сэкономить без потери комфорта

13 апреля 2026, 14:28, ИА Амител

Рост цен заставляет россиян пересмотреть свои ежедневные расходы. Экономист Ольга Гогаладзе, основатель школы финансовой грамотности PRO.FINANSY в беседе с "Газетой.ru" заявила, что спасение не в тотальной экономии, а в грамотном распределении бюджета.

«Инфляция для семьи проявляется не в цифрах, а в реальной потере покупательной способности. Когда цены растут, на те же деньги невозможно купить прежний набор товаров и услуг. Жизнь без финансового плана становится все более дорогой: деньги уходят на базовые расходы, а сбережения и крупные покупки сокращаются», — добавила она.

Гогаладзе советует в первую очередь упорядочить ежедневные траты, такие как продукты, коммунальные услуги, транспорт и спонтанные покупки. Она рекомендует распределять покупки продуктов по разным магазинам, учитывать сезонность и использовать кешбэк.

Также стоит проверять квитанции за жилищно-коммунальные услуги, узнавать о субсидиях и льготах, снижать потребление воды и электроэнергии. В отношении транспорта Гогаладзе советует сравнивать все варианты: каршеринг или общественный транспорт могут быть выгоднее такси и кредита на автомобиль. Однако для семей за городом личный автомобиль часто необходим, поэтому важно учитывать все расходы на него.

Гогаладзе предостерегает от ложной экономии на одежде, образовании и здоровье. Дешевые вещи приходится часто менять, бессистемные курсы не дают пользы, а отложенное лечение может обойтись дороже.