Звезда клипа "Девочка-война" HammAli & Navai погибла под колесами мотоцикла в Москве

34‑летнюю Ксению Добромилову сбил байкер во время съемки мотозаезда

06 мая 2026, 14:34, ИА Амител

Ксения Добромилова / Фото: соцсети

34‑летняя актриса и фотограф Ксения Добромилова, известная по клипу HammAli & Navai, погибла под колесами мотоцикла. Трагедия произошла вечером 5 мая на Большой Дорогомиловской улице, сообщает ТАСС.

Девушка находилась на проезжей части — она участвовала в съемке мотозаезда.

Она заняла место между полосами и, как обычно, снимала всё на фотоаппарат, параллельно делая видео.

В этот момент один из байкеров на высокой скорости выполнял маневр, не справился с управлением и сбил Ксению. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Сам мотоциклист также вылетает с байка и летит несколько метров вперёд. Очевидцы происшествия бросились на помощь девушке, но она была уже мертва.

Водителя мотоцикла задержали — его направят на медосвидетельствование. Обстоятельства аварии в настоящее время устанавливают. Прокуратура Москвы проводит проверку, сообщили в пресс‑службе ведомства.

Незадолго до случившегося Добромилова сама анонсировала съемку в социальных сетях и приглашала всех желающих присоединиться к вечерней "фотоохоте" в центре столицы.



Под одной из своих работ Ксения однажды написала: "Я мото фотограф/видеограф. И я рискую жизнью, чтобы снять это".



Ксения Добромилова проснулась знаменитой в 2020-м году после выхода клипа "Девочка-война" рэп-дуэта HammAli & Navai, где она сыграла главную героиню.



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