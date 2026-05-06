Звезда клипа "Девочка-война" HammAli & Navai погибла под колесами мотоцикла в Москве
34‑летнюю Ксению Добромилову сбил байкер во время съемки мотозаезда
06 мая 2026, 14:34, ИА Амител
34‑летняя актриса и фотограф Ксения Добромилова, известная по клипу HammAli & Navai, погибла под колесами мотоцикла. Трагедия произошла вечером 5 мая на Большой Дорогомиловской улице, сообщает ТАСС.
Девушка находилась на проезжей части — она участвовала в съемке мотозаезда.
Она заняла место между полосами и, как обычно, снимала всё на фотоаппарат, параллельно делая видео.
В этот момент один из байкеров на высокой скорости выполнял маневр, не справился с управлением и сбил Ксению. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Сам мотоциклист также вылетает с байка и летит несколько метров вперёд. Очевидцы происшествия бросились на помощь девушке, но она была уже мертва.
Водителя мотоцикла задержали — его направят на медосвидетельствование. Обстоятельства аварии в настоящее время устанавливают. Прокуратура Москвы проводит проверку, сообщили в пресс‑службе ведомства.
Незадолго до случившегося Добромилова сама анонсировала съемку в социальных сетях и приглашала всех желающих присоединиться к вечерней "фотоохоте" в центре столицы.
Под одной из своих работ Ксения однажды написала: "Я мото фотограф/видеограф. И я рискую жизнью, чтобы снять это".
Ксения Добромилова проснулась знаменитой в 2020-м году после выхода клипа "Девочка-война" рэп-дуэта HammAli & Navai, где она сыграла главную героиню.
Ранее сообщалось, что в Москве простились с блогершей Татьяной Озолиной, более известной как МотоТаня.
14:43:56 06-05-2026
Жаль, красивая женщина.
16:19:58 06-05-2026
сначала огранизуют что не законное - (явно мотик не 80км/ч ехал) - а потом такие результаты. Все для привлечения подписчиков. Ни клип ни девушку не видел - но очень жаль что так по глупости погибла.. Соболезнования родным и близким
19:16:35 06-05-2026
Очень романтично, наверное.