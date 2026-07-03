НОВОСТИОбщество

Алкоголь не будут продавать в нескольких регионах России в День семьи, любви и верности

На заведения общественного питания это ограничение не распространяется

03 июля 2026, 13:01, ИА Амител

Алкоголь, отказ / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Алкоголь, отказ / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Розничную продажу алкоголя 8 июля — в День семьи, любви и верности — ограничат в семи регионах России, пишет РИА Новости.

«Розничная продажа алкогольной продукции в День семьи, любви и верности не будет осуществляться в Республиках Алтай и Коми, Владимирской, Вологодской, Сахалинской областях, Камчатском крае и Донецкой Народной Республике», — отмечает издание.

На заведения общественного питания это ограничение распространяться не будет.

Соответствующие ограничения устанавливаются на основании региональных законов или иных подзаконных актов властей.

Напомним, Республика Алтай с 1 марта 2026 года живет в условиях новых жестких ограничений времени и места продажи алкоголя. В воскресенье и праздничные дни горячительные напитки в регионе купить невозможно.

В Алтайском крае продажа алкоголя 8 июля ограничена не будет. Однако накануне депутат АКЗС Владимир Семенов допустил, что следующий созыв регионального парламента может обсудить предложения о запрете продажи алкоголя в День семьи, любви и верности и 1 сентября (по аналогии с действующими запретами в День Победы или День города).

Депутат АКЗС Владимир Семенов / Фото: amic.ru

Продление времени продажи алкоголя на Алтае не увеличило его потребление

Более того, снизилось количество жалоб на шум от жителей домов вблизи питейных заведений
НОВОСТИОбщество
Алтайский край праздники алкоголь Республика Алтай
       

Комментарии 8

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Гость

13:04:45 03-07-2026

а сигареты будут продавать ?

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Гость

14:55:00 03-07-2026

Гость (13:04:45 03-07-2026) а сигареты будут продавать ?...
И что насчет презервативов?

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Гость

13:46:04 03-07-2026

один вопрос, а если ни любви, ни семьи, ни верности, то почему нельзя купить??
ладно день города и День Победы - там народные гуляния. Но Иван Купала и 1 сентября то тут причем?
почему у нас всё работает только через запреты? Как пример запрещали продавать после 21 часа - получили кучу наливаек. Разрешили до 22 - наливайки резко опустели. Или это что бы поддержать местных барменов и рестораторов?

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Гость

13:48:27 03-07-2026

Возвращаемся к антиалкогольной компании? Наступаем на старые грабли?

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Гость

13:54:04 03-07-2026

а секс в этот день законен? а не с женой?

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Гость

14:54:32 03-07-2026

Гость (13:54:04 03-07-2026) а секс в этот день законен? а не с женой?...
Нельзя, пост идет. Молись, кайся и слушай радио Радонеж

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Гость

14:57:55 03-07-2026

Гость (13:54:04 03-07-2026) а секс в этот день законен? а не с женой?... А если жена, как февронья, отомстит потом за изменку?))

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Вежливый Человек

13:56:34 03-07-2026

Все алкашные регионы обозначили - это правильно, пусть гордятся.

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