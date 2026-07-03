На заведения общественного питания это ограничение не распространяется

03 июля 2026, 13:01, ИА Амител

Алкоголь, отказ / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Розничную продажу алкоголя 8 июля — в День семьи, любви и верности — ограничат в семи регионах России, пишет РИА Новости.

«Розничная продажа алкогольной продукции в День семьи, любви и верности не будет осуществляться в Республиках Алтай и Коми, Владимирской, Вологодской, Сахалинской областях, Камчатском крае и Донецкой Народной Республике», — отмечает издание.

На заведения общественного питания это ограничение распространяться не будет.

Соответствующие ограничения устанавливаются на основании региональных законов или иных подзаконных актов властей.

Напомним, Республика Алтай с 1 марта 2026 года живет в условиях новых жестких ограничений времени и места продажи алкоголя. В воскресенье и праздничные дни горячительные напитки в регионе купить невозможно.

В Алтайском крае продажа алкоголя 8 июля ограничена не будет. Однако накануне депутат АКЗС Владимир Семенов допустил, что следующий созыв регионального парламента может обсудить предложения о запрете продажи алкоголя в День семьи, любви и верности и 1 сентября (по аналогии с действующими запретами в День Победы или День города).