Алкоголь не будут продавать в нескольких регионах России в День семьи, любви и верности
На заведения общественного питания это ограничение не распространяется
03 июля 2026, 13:01, ИА Амител
Розничную продажу алкоголя 8 июля — в День семьи, любви и верности — ограничат в семи регионах России, пишет РИА Новости.
«Розничная продажа алкогольной продукции в День семьи, любви и верности не будет осуществляться в Республиках Алтай и Коми, Владимирской, Вологодской, Сахалинской областях, Камчатском крае и Донецкой Народной Республике», — отмечает издание.
На заведения общественного питания это ограничение распространяться не будет.
Соответствующие ограничения устанавливаются на основании региональных законов или иных подзаконных актов властей.
Напомним, Республика Алтай с 1 марта 2026 года живет в условиях новых жестких ограничений времени и места продажи алкоголя. В воскресенье и праздничные дни горячительные напитки в регионе купить невозможно.
В Алтайском крае продажа алкоголя 8 июля ограничена не будет. Однако накануне депутат АКЗС Владимир Семенов допустил, что следующий созыв регионального парламента может обсудить предложения о запрете продажи алкоголя в День семьи, любви и верности и 1 сентября (по аналогии с действующими запретами в День Победы или День города).
13:04:45 03-07-2026
а сигареты будут продавать ?
14:55:00 03-07-2026
Гость (13:04:45 03-07-2026) а сигареты будут продавать ?...
И что насчет презервативов?
13:46:04 03-07-2026
один вопрос, а если ни любви, ни семьи, ни верности, то почему нельзя купить??
ладно день города и День Победы - там народные гуляния. Но Иван Купала и 1 сентября то тут причем?
почему у нас всё работает только через запреты? Как пример запрещали продавать после 21 часа - получили кучу наливаек. Разрешили до 22 - наливайки резко опустели. Или это что бы поддержать местных барменов и рестораторов?
13:48:27 03-07-2026
Возвращаемся к антиалкогольной компании? Наступаем на старые грабли?
13:54:04 03-07-2026
а секс в этот день законен? а не с женой?
14:54:32 03-07-2026
Гость (13:54:04 03-07-2026) а секс в этот день законен? а не с женой?...
Нельзя, пост идет. Молись, кайся и слушай радио Радонеж
14:57:55 03-07-2026
Гость (13:54:04 03-07-2026) а секс в этот день законен? а не с женой?... А если жена, как февронья, отомстит потом за изменку?))
13:56:34 03-07-2026
Все алкашные регионы обозначили - это правильно, пусть гордятся.