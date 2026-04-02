Досуг или пьянство? Как Республика Алтай живет в "полусухом законе" и что из этого выходит

Одни жители РА требуют все вернуть, как было, ведь кто пил "по-черному", так пить и продолжает

02 апреля 2026, 09:15, ИА Амител

Покупка алкоголя / Водка / Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Уже больше месяца соседняя Республика Алтай живет в условиях новых жестких ограничений времени и места продажи алкоголя, введенных с 1 марта в регионе по инициативе главы Андрея Турчака. Магазинам в жилых домах любой вид алкоголя запретили продавать в принципе, остальным — жестко сократили время. При этом "наливайки", торгующие пивом и сидром в сельской местности, остаются вне зоны поражения.

Мнение жителей насчет нововведений резко разошлись. Одни убеждены, что закон помогает бороться с пьянством и в целом хорошо влияет на обстановку в регионе. Другие заявили, что ограничения провоцируют их покупать больше алкоголя и чаще употреблять. Кроме того, запрет вынудил закрыться из-за нерентабельности много мелких магазинов, в том числе в глухих микрорайонах, где пожилые люди покупали продукты.

Как справляются соседи во время "полусухого", как его прозвали в народе, закона — разбирался amic.ru.

Как это началось?

Идея возникла у Андрея Турчака и зампреда регионального правительства, министра здравоохранения Дмитрия Хубезова в октябре прошлого года. Их озадачили высокие показатели смертности, в том числе от несчастных случаев и в ДТП, где "виновником" нередко выступал алкоголь.

Именно пьянство за рулем, по информации региональной ГАИ, спровоцировало в 2025 году 91 аварию в регионе, в них погибли 17 человек и 166 получили различные травмы. Фактически в каждом четвертом происшествии погибли люди. Трагедий могло быть и больше — за год автоинспекторы задержали 1666 нетрезвых водителей, из них 225 — не в первый раз.

Для примера: в Алтайском крае с населением около 2,1 млн человек (в Республике Алтай — около 220 тыс. жителей) за год зафиксировали 2205 ДТП, из которых 285 — по вине пьяных водителей. В этих авариях погибли 68 человек.

Власти Республики Алтай сочли, что революция в вопросах продажи выпивки поможет им изменить ситуацию.

Жители к идее отнеслись скептически, но власти позиций не сдали — с 1 марта 2026 года полностью запрещена продажа алкоголя в магазинах, если те расположены в многоквартирных домах. И касается это не только пресловутых алкомаркетов, но и обычных супермаркетов, в том числе крупных торговых сетей.

В воскресенье и праздничные дни алкоголь в регионе купить невозможно. В остальные дни сократили часы продажи — с 11:00 до 19:00 с понедельника по четверг, до 16:00 — в пятницу, до 14:00 — в субботу. На заведения общепита при этом никакие ограничения не действуют.

Кстати, Республика Алтай не одинока. С 1 марта ограничения продажи алкоголя ввели и в других регионах — Курганской, Смоленской, Пензенской и Московской областях, в Карелии, а также в Пермском и Красноярском краях. Правда, там запреты не такие жесткие.

Дополнительные ограничения по продаже алкоголя ввели и в Вологодской области, где уже действовали одни из самых серьезных в стране антиалкогольных мер.

Оставили бабушек без хлеба…

Ближе к началу весны и вступлению в силу "полусухого закона" в Республике Алтай алкомаркеты начали стремительно закрываться. Продавцы жаловались на потерю работы — переводить в другие точки владельцы их просто не имели возможности. Жители публиковали в соцсетях фото пустых полок и пустых залов. Но после 1 марта выяснилось, что страдают не только заядлые пьяницы.

Как только ограничения вступили в силу, в столице региона и селах закрываться начали и небольшие магазины, особенно на отдаленных от центра улицах, в частном секторе. Предприниматели решили не работать в убыток — без продажи спиртного доходы упали, торговать одними продуктами стало невыгодно.

«Получилось, хотели, чтобы меньше пили, а оставили бабушек без хлеба. Многие пенсионеры еле ходят, и каждый день далеко ходить за хлебом и "молочкой" просто физически не могут. Даже в освобожденных населенных пунктах в ДНР власти организуют для местных жителей в определенное время подвоз продуктов. При этом жители заказывают, какие продукты и лекарства привезти», — написал в соцсетях обращение житель одного из микрорайонов Маймы, где закрылся единственный магазин.

Другие предприниматели не спешат занимать освободившуюся площадь. Жители же напоминают, что в закрывшихся алкомагазинах продавали и продукты, которые были существенно дешевле, чем в рядовых супермаркетах.

Не все алкаши…

«Так и надо», «Меньше бухать будут», «Спиваются же по-черному, хоть какая-то управа», — писала одобрительно в комментариях часть жителей. С ними, впрочем, не все согласились: мол, кто хотел пить — тот так и пьет, но не все алкоголики и хронические пьяницы, существует просто "культурный досуг".

«Многие хотят расслабиться после рабочей недели, на выходных после бани выпить пива дома, спокойно, никому не мешая. Не надо сравнивать этих людей с алкашами, которые о…сывают заборы возле пивного дома и прочих мест. Ведь люди просили-то как раз их приструнить, а в итоге пострадали хорошие магазины», — написала одна из жительниц.

"Приличным магазинам" от досадующих жителей тоже, случается, достается. Так, сотрудники одной из крупных торговых сетей, точка которой расположена в многоквартирном доме, а потому весь алкоголь с полок оттуда с приходом весны убрали, рассказали amic.ru, что люди возмущаются, ругаются с ними из-за изменений и требуют "вернуть все, как было".

«Словно это наше решение или прихоть», — разводят руками они. Особенно сложно в праздники.

«А представляете, 8 марта идет человек в гости – незапланированно. Цветы купил, а бутылку шампанского уже все, не взять. Газировкой дам угощать? Это же, в конце концов, не спирт какой-то — шампанское, его всегда было принято дарить», — возмутился другой собеседник amic.ru.

А что чушка-бары?

Жители в соцсетях напоминают, что инициативу Турчака поддерживали и одобряли, буквально рукоплескали, когда он объявлял о намерении закрыть все так называемые чушка-бары, большинство из которых — в частном секторе, работают до раннего утра и давно стали буквально притонами. Там и непотребства, и драки с поножовщиной, и другой криминал. Вот только большая часть баров продолжает работать. И даже процветает.

«Главные рассадники антисанитарии и криминала — так называемые "наливайки", торгующие пивом и сидром в сельской местности, — остаются вне зоны поражения. В селах, где нет многоквартирных домов, эти точки продолжают работать беспрепятственно. И вот парадокс: закон, призванный снизить потребление алкоголя и уровень преступности, парадоксальным образом перенаправил поток "пьяниц" из магазинов как раз в эти заведения», — рассуждают жители.

В итоге те, кто годами жаловался на шум и хаос вокруг этих пивнушек, столкнулись с обратным эффектом. Скорую и наряды полиции к этим заведениям продолжают вызывать регулярно. Турчак, впрочем, с проблемой обещает разобраться с помощью точечных управленческих решений, которые будут принимать, анализируя "Цифровую карту здоровья". Ее, к слову, еще только предстоит создать.

«Она (карта здоровья. — Прим. ред.) позволит анализировать, как наличие алкомаркетов, точек продажи фастфуда, магазинов с овощами и фруктами, спортобъектов соотносятся с показателями общественного здоровья. Это позволит принимать точечные управленческие решения. Например, по строительству новых спортивных площадок или открытию магазинов здорового питания на месте бывших алкомаркетов», — так объяснил суть проекта глава РА.

Очереди и ажиотаж

"Полусухой закон" на кого-то подействовал "от обратного". Так, Галина из Горно-Алтайска прокомментировала amic.ru, что они с мужем — непьющие. Но после введения ограничений пара все чаще ловит себя на мысли, что хочется купить бутылку-другую вина впрок или посидеть дома с кружкой пива.

«Никогда не было таких мыслей, а тут эти запреты, и все… Да и на случай приезда гостей, которые могут нагрянуть внезапно, тоже надо быть готовыми», — добавила она и уточнила, что среди ее знакомых много тех, кто стал формировать дома личные бары.

«Продажа в пятницу до 16:00 — это издевательство. Человек вышел с работы и, получается, не может купить себе пива или еще чего-нибудь к бане? А как же отдохнуть культурно после рабочей недели? Считаю, что работодатели обязаны сотрудникам в этот день выделять дополнительный час на закупку всего необходимого», — прокомментировал один из горожан.

Горноалтайцы рассказывают, что в пятницу ближе к "заветному часу" в алкомаркетах и магазинах скапливаются огромные очереди. Еще больший ажиотаж — в субботу, когда выпивку можно купить всего в течение трех часов, а потом уже до понедельника — ни-ни.

Магазины приспосабливаются

Впрочем, найти алкоголь в Республике Алтай даже в таких условиях можно практически в любое время — в барах и ресторанах продажа временем и даже праздничной датой не ограничена. Правда, и цены там "кусаются больно".

«Некоторые магазины и раньше так торговали ночью — поставят пару столов, назовутся общепитом и продают все, что душе угодно. Им главное — бутылку под камеру открыть, а дальше хоть у них пей, хоть иди с ней куда-нибудь. Правда, 2,5–3,5 тыс. рублей за самый дешевый виски — многовато. Но это дешевле, чем обычных барах стало», — рассказывают местные.

Часть магазинов "у дома" придумали хитрость — вне "учетного времени" переливают алкоголь в пластиковую тару, отпускают его за наличный расчет, а после в разрешенные для продажи часы уже проводят покупку по кассе.

Еще одна "оздоравливающая" инициатива Турчака — по созданию в районах маршрутов для пеших прогулок. Предполагается, что люди будут получать браслеты-трекеры, фиксирующие активность, за которую, в свою очередь, будут начисляться бонусы. Те можно будет использовать для покупки местных фермерских продуктов.

«Таким образом людей решили отвлечь от алкоголя после введенных в регионе ограничений на его продажу», — предположили пользователи в комментариях.

…Алтайскому краю предложили бизнес

Жители Республики Алтай при этом недоумевают — почему это жители соседнего Алтайского края до сих пор не воспользовались прекрасной ситуацией развернуть свой бизнес в тех селах, что граничат с регионом.

«В Долине Свободы, в Ае надо открыть побольше профильных магазинов с нормальными ценами. Представляете, какой у них оборот будет. Не понимаю, почему соседи теряются, такой рынок сбыта», — шутят в республике.

Впрочем, как говорится, в каждой шутке…

Кстати, Андрей Турчак сообщал, что действующие запреты не окончательные: «В течение года проанализируем влияние этих мер на статистику ДТП, преступлений, смертности. После — примем решение: оставить действующий режим или скорректировать его».

В какую сторону возможна корректировка, губернатор не уточнил.