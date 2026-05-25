Алтай вместо Сочи. Почему инвесторы вкладываются в дорогие курорты в горах
В регионе строят пятизвездочные отели и курортные города, но эксперты предупреждают о риске "туристического пузыря"
25 мая 2026, 09:15, ИА Амител
За последние годы Алтай стал одной из главных локаций страны, на которую обратили внимание туристические инвесторы. Речь идет о строительстве дорогих отелей, апарт-комплексов и даже целых курортных городов. Все это происходит на фоне снижения интереса к курортам российского юга. По данным федеральных аналитиков, спрос на курортную недвижимость в марте заметно снизился за год. В Крыму покупательская активность сократилась на 20%, а в Калининграде, Сочи и Анапе — на треть. Среди причин называют не только перегретый рынок юга, но и атаки беспилотников, повышенные меры безопасности и частые ограничения в работе аэропортов. К чему это приводит — в материале Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
Где строят новые курорты
Руководитель агентства недвижимости "Династия 24" Дмитрий Дворядкин считает, что на этом фоне у туристов и инвесторов растет интерес к более спокойным направлениям внутри страны.
«Наши южные курорты сейчас страшновато, да? Какая-то часть все равно инвестирует, но уже очень сильно опасаемся. Поэтому рождается спрос на что-то более безопасное. И вот появился отель "Манжерок": я всю зиму пытался туда попасть, и вот с лагом в два месяца там мест нет. Еще до того как выпал снег в ноябре, там есть виллы по 300 с лишним тысяч за сутки, они все расписаны были до марта. Почему? Очень много в стране людей, которые не могут выехать, где-то внутри нужно отдыхать. Ну ты съездил раз-два на Красную Поляну. Согласитесь, хочется чего-то свеженького. Под это дело появляется как раз история с Манжероком, Алтаем», — рассказал эксперт.
Федеральные аналитики считают, что Алтай выигрывает за счет господдержки и развития инфраструктуры. Среди важных факторов — ввод международного терминала в Горно-Алтайске в 2026 году и расчет на рост турпотока из Китая, стран Ближнего Востока и других регионов. При этом Алтай рекомендуют рассматривать как долгосрочную инвестицию — на 15–25 лет.
Одним из главных магнитов Алтайского края остается Белокуриха. По информации "Дом.рф", сейчас в городе-курорте строят две гостиницы, где можно приобрести апартаменты. Это элитный комплекс Rizalta Resort Belokurikha со средней ценой почти 640 тысяч рублей за квадратный метр и еще один отель бизнес-класса, где "квадрат" стоит почти 250 тысяч рублей.
Также в планах — открытие Grand Chalet Altay на "Бирюзовой Катуни" и пятизвездочного комплекса "Отель вилладж" в игорной зоне в Алтайском районе. В соседней Республике Алтай элитные комплексы строят в поселках Карлушка и Известковый Майминского района, а также в Чемале. Недалеко от села Соузга планируют курортный город.
Руководитель агентства "Студия Нонны Карповой "Недвижимость и консалтинг" Нонна Карпова говорит, что Алтай привлекает разными форматами отдыха.
«И активный, и пассивный отдых, и отдых творческий, многие люди начали духовно развиваться, едут в гору, там они там ловят какие-то энергии, шаманизм. Если в Сочи в основном это горнолыжка, посозерцать красивую природу, то здесь — оздоровление. У нас и радон, и пантовые ванны, и горнолыжный туризм. У нас спа-процедуры шикарные, развивается сейчас это направление, так сказать, становится эстетичным, ну и, конечно же, дорогим», — отметила Карпова.
Кто покупает и почему есть риск пузыря
Апартаменты в отелях Алтая в основном покупают жители европейской части страны. Местные инвесторы, по словам Нонны Карповой, составляют около 20–30%. Чаще всего покупатели выбирают объекты, куда уже зашли профессиональные отельные операторы. Такие проекты кажутся более понятными и управляемыми: инвестор покупает номер или апартаменты, а оператор занимается загрузкой и сервисом. По прогнозам, к 2030 году турпоток Большого Алтая должен вырасти на 76% — до 7,3 млн человек. Но вместе с перспективами эксперты видят и риски.
Главная опасность — возможный переизбыток дорогих отелей. Сейчас один пятизвездочный отель в Манжероке может быть заполнен круглый год. Но это не значит, что при появлении сразу нескольких подобных комплексов они все будут востребованы.
Дмитрий Дворядкин считает, что емкость региона пока никто точно не просчитывал.
«Кто поедет в эти отели? Москва. Но, по словам самих москвичей, на Алтай они хотят лететь за палаткой и котелком, а не за пятизвездочным люксом. Понятно, что сейчас направление на хайпе и сюда приедет много людей. Но что будет через десять лет? Это ведь совсем небольшой срок. Объекты вроде рассчитаны на горнолыжный отдых, но сколько месяцев в году длится этот сезон? А все остальное время? Если появится еще пять-десять пятизвездочных отелей, вопрос их заполняемости останется открытым. Точно ли поедут китайцы и индусы? Если мы перейдем через хребет и посмотрим на китайский Алтай, увидим, что у них тоже есть Алтай. И нам еще сто лет не догнать то, что сейчас происходит на китайской стороне», — подчеркнул эксперт.
Что может помешать развитию
Еще одна проблема курортного Алтая — нехватка продуманного ситуативного отдыха. Пока каждый отель развивает собственные сценарии для гостей отдельно от других.
Кроме того, возникает кадровый вопрос. Когда курорт "Манжерок" выйдет на полную мощность, ему потребуется около 15 тысяч сотрудников. И это только один объект.
Эксперты считают, что эти вопросы нужно решать уже сейчас. Без единой стратегии развития регионы могут столкнуться не только с оттоком туристов, но и с полупустыми, а затем и закрывающимися отелями.
09:48:32 25-05-2026
Не совсем понимаю, какое дело всем этим экспертам до то что там кто-то что-то для кого-то строит? Пусть строят. Стройка это деньги, это новые рабочие места, это новые направления для отдыха. Если дальше отели прогорят - это головная боль исключительно их владельцев, пусть цену опустят до 1000р с человека в сутки с питанием и проживанием и к ним народ так и быть поедет и защитит их от банкротства. А кто слишком жадный - у того всё отберут за долги. И это правильно.
10:32:08 25-05-2026
Переоценён рынок Горного Алтая, очень большой срок окупаемости инвестиций в апартаменты (400-600 т.руб/м2) и небольшие квартиры (от 300 т.р. м2). Сбер и ВТБ - их инвестиции понятны, такие сверхприбыли за последние 5 лет получили, а вывести "за бугор" нельзя, как раньше они покупали всё подряд за границей. Вот и прячут деньги внутри страны, где получится. И это правильно, но частные лица - семь раз подумайте и только потом берите ипотеку!!!
11:10:25 25-05-2026
Алтайский (10:32:08 25-05-2026) Переоценён рынок Горного Алтая, очень большой срок окупаемос... ничё вы не понимаете... если земная ось сместится, северный полюс будет в Канаде или в Гренландии, то экватор будет по линии Эфиопия Алтай...
11:39:07 25-05-2026
Нати место для отдыха в горном можно хоть с палаткой и котелком, хоть с вертолетной площадкой и персональным бассейном в пятизвездочном отеле, последнее время появилось очень много мест на "среднего туриста", причем в основном это небольшие базы, построенные местными жителями на выделенных им землях.
12:05:02 25-05-2026
ППШариков (11:39:07 25-05-2026) Нати место для отдыха в горном можно хоть с палаткой и котел... 🤣🤣🤣🤣🤣
12:29:49 25-05-2026
Как говорят в народе ,это дурь несусветная ,два месяца лето ,воды нет ,зима холодная в большей мере ,только сидеть у окна ,далеко не все увлекаются лыжами и сноубордами , и где такое кол -во туристов на дорогие аппартаменты ,как говорят хирурги ..вскрытие ..покажет.
14:01:48 25-05-2026
Гость (12:29:49 25-05-2026) Как говорят в народе ,это дурь несусветная ,два месяца лето ... да пусть строят тебе то какая разница ихние деньги а не твои
пусть хоть Мажой засыпят и ЖК построят на его месте
вот всё равно совершенно
14:09:48 25-05-2026
Пусть строят... Если прогорят, это утилизация "лишних денег" за счёт лохов, уже неплохо для остальных.
14:37:59 25-05-2026
Почему инвесторы вкладываются в дорогие курорты в горах- не бомбят, дроны не летают, нефтебазы не взрывают, нет родоплеменных отношений и традиций, Китай рядом. Пока так.
06:52:17 26-05-2026
Очень похоже, что тут просто «паркуют» то, что не выходит вывезти. Или строй то, что велено или все одно - отберут под тем или иным соусом. Посему тут окупаемость и в принципе разумность отсутствует. Это стройка ради стройки. После будет т раздача этих отелей разного рода толстосумам как «белых слонов», которых будет велено ходить и лелеять…. «Москва» еще пару раз приедет, на том и все. В Китае своего хватает, да и не дай Бог нам таких гостей - после них мусорная свалка и вытоптанная пустошь…. Индусы к нам не поедут. История с Ближним востоком в принципе утопия, да и пробовали уже…. Все это не будет работать уже по одной банальной причине - квалифицированного персонала у нас попросту нет в таком количестве в принципе - физически этих людей у нас нет и взять их внутри страны неоткуда…. На подготовку уйдет много лет, да и желающих не густо - ну нет у нас в культуре этого… Плохо только, что все это принесло и еще принесет непоправимый ущерб Природе, а Она обязательно накажет - достаточно вспомнить как Манжерок топило….
17:08:24 26-05-2026
Да, у русских людей нет той услужливости, какую демонстрируют, например, турки. Поэтому наш сервис никак не сравнить с их. Мы гордый народ.