Алтай вместо Сочи. Почему инвесторы вкладываются в дорогие курорты в горах

В регионе строят пятизвездочные отели и курортные города, но эксперты предупреждают о риске "туристического пузыря"

25 мая 2026, 09:15, ИА Амител

Строительство курорта / Фото: создано в нейросети ChatGPT

За последние годы Алтай стал одной из главных локаций страны, на которую обратили внимание туристические инвесторы. Речь идет о строительстве дорогих отелей, апарт-комплексов и даже целых курортных городов. Все это происходит на фоне снижения интереса к курортам российского юга. По данным федеральных аналитиков, спрос на курортную недвижимость в марте заметно снизился за год. В Крыму покупательская активность сократилась на 20%, а в Калининграде, Сочи и Анапе — на треть. Среди причин называют не только перегретый рынок юга, но и атаки беспилотников, повышенные меры безопасности и частые ограничения в работе аэропортов. К чему это приводит — в материале Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Где строят новые курорты

Руководитель агентства недвижимости "Династия 24" Дмитрий Дворядкин считает, что на этом фоне у туристов и инвесторов растет интерес к более спокойным направлениям внутри страны.

«Наши южные курорты сейчас страшновато, да? Какая-то часть все равно инвестирует, но уже очень сильно опасаемся. Поэтому рождается спрос на что-то более безопасное. И вот появился отель "Манжерок": я всю зиму пытался туда попасть, и вот с лагом в два месяца там мест нет. Еще до того как выпал снег в ноябре, там есть виллы по 300 с лишним тысяч за сутки, они все расписаны были до марта. Почему? Очень много в стране людей, которые не могут выехать, где-то внутри нужно отдыхать. Ну ты съездил раз-два на Красную Поляну. Согласитесь, хочется чего-то свеженького. Под это дело появляется как раз история с Манжероком, Алтаем», — рассказал эксперт.

Федеральные аналитики считают, что Алтай выигрывает за счет господдержки и развития инфраструктуры. Среди важных факторов — ввод международного терминала в Горно-Алтайске в 2026 году и расчет на рост турпотока из Китая, стран Ближнего Востока и других регионов. При этом Алтай рекомендуют рассматривать как долгосрочную инвестицию — на 15–25 лет.

Одним из главных магнитов Алтайского края остается Белокуриха. По информации "Дом.рф", сейчас в городе-курорте строят две гостиницы, где можно приобрести апартаменты. Это элитный комплекс Rizalta Resort Belokurikha со средней ценой почти 640 тысяч рублей за квадратный метр и еще один отель бизнес-класса, где "квадрат" стоит почти 250 тысяч рублей.

Также в планах — открытие Grand Chalet Altay на "Бирюзовой Катуни" и пятизвездочного комплекса "Отель вилладж" в игорной зоне в Алтайском районе. В соседней Республике Алтай элитные комплексы строят в поселках Карлушка и Известковый Майминского района, а также в Чемале. Недалеко от села Соузга планируют курортный город.

Руководитель агентства "Студия Нонны Карповой "Недвижимость и консалтинг" Нонна Карпова говорит, что Алтай привлекает разными форматами отдыха.

«И активный, и пассивный отдых, и отдых творческий, многие люди начали духовно развиваться, едут в гору, там они там ловят какие-то энергии, шаманизм. Если в Сочи в основном это горнолыжка, посозерцать красивую природу, то здесь — оздоровление. У нас и радон, и пантовые ванны, и горнолыжный туризм. У нас спа-процедуры шикарные, развивается сейчас это направление, так сказать, становится эстетичным, ну и, конечно же, дорогим», — отметила Карпова.

Кто покупает и почему есть риск пузыря

Апартаменты в отелях Алтая в основном покупают жители европейской части страны. Местные инвесторы, по словам Нонны Карповой, составляют около 20–30%. Чаще всего покупатели выбирают объекты, куда уже зашли профессиональные отельные операторы. Такие проекты кажутся более понятными и управляемыми: инвестор покупает номер или апартаменты, а оператор занимается загрузкой и сервисом. По прогнозам, к 2030 году турпоток Большого Алтая должен вырасти на 76% — до 7,3 млн человек. Но вместе с перспективами эксперты видят и риски.

Главная опасность — возможный переизбыток дорогих отелей. Сейчас один пятизвездочный отель в Манжероке может быть заполнен круглый год. Но это не значит, что при появлении сразу нескольких подобных комплексов они все будут востребованы.

Дмитрий Дворядкин считает, что емкость региона пока никто точно не просчитывал.

«Кто поедет в эти отели? Москва. Но, по словам самих москвичей, на Алтай они хотят лететь за палаткой и котелком, а не за пятизвездочным люксом. Понятно, что сейчас направление на хайпе и сюда приедет много людей. Но что будет через десять лет? Это ведь совсем небольшой срок. Объекты вроде рассчитаны на горнолыжный отдых, но сколько месяцев в году длится этот сезон? А все остальное время? Если появится еще пять-десять пятизвездочных отелей, вопрос их заполняемости останется открытым. Точно ли поедут китайцы и индусы? Если мы перейдем через хребет и посмотрим на китайский Алтай, увидим, что у них тоже есть Алтай. И нам еще сто лет не догнать то, что сейчас происходит на китайской стороне», — подчеркнул эксперт.

Что может помешать развитию

Еще одна проблема курортного Алтая — нехватка продуманного ситуативного отдыха. Пока каждый отель развивает собственные сценарии для гостей отдельно от других.

Кроме того, возникает кадровый вопрос. Когда курорт "Манжерок" выйдет на полную мощность, ему потребуется около 15 тысяч сотрудников. И это только один объект.

Эксперты считают, что эти вопросы нужно решать уже сейчас. Без единой стратегии развития регионы могут столкнуться не только с оттоком туристов, но и с полупустыми, а затем и закрывающимися отелями.