Тропы древнего человека. Как арт-объекты на Алтае помогут погрузиться в эпоху древности

Инновационные арт-объекты вокруг Денисовой пещеры помогут воссоздать атмосферу древности и привлечь туристов

06 мая 2026, 06:15, ИА Амител

Туристы в Денисовой пещере / Фото: создано в нейросети ChatGPT

Денисова пещера на Алтае — одно из самых удивительных археологических открытий, которое привлекает внимание ученых и туристов со всего мира. В последние годы она превращается не только в значимый объект культурного наследия, но и в центр туристической активности. В этом году началась реализация проекта "Тропа к дому древнего человека", который включает в себя создание уникальных арт-объектов по всему маршруту, ведущему к пещере. Уже более 70 авторов из разных уголков страны представили свои эскизы, и среди них — работы, вдохновленные историей, природой и самой пещерой. Подробнее — в материале Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Проект, который стал возможен благодаря поддержке губернатора

Александр Дунец, исполнительный директор общественного фонда "Денисова пещера", рассказал о первых шагах в реализации проекта.

"Мы получили грант от губернатора Алтайского края на создание лестницы и обустройство внутренней части пещеры. Задача — обеспечить комфорт и безопасность для археологов и туристов. Однако этого недостаточно. Мы решили создать вокруг пещеры концептуальную тропу, которая будет интегрирована с арт-объектами, отражающими дух истории и культуры нашего региона", - отметил Александр Дунец.

Сам проект тропы будет реализовываться поэтапно, в нем задействованы не только строители, но и художники, скульпторы и дизайнеры. Ожидается, что тропа станет не просто пешим маршрутом, но и важной точкой притяжения для туристов, желающих прикоснуться к истории. В частности, на пути к пещере будут установлены различные арт-объекты, которые должны гармонично вписываться в природный ландшафт.

Как арт-объекты отражают дух древности

Один из участников конкурса на создание арт-объектов — Павел Попов, инженер-сметчик и визуализатор, который представляет несколько эскизов. Павел признался, что никогда раньше не занимался созданием подобных объектов.

"Я изучил информацию о пещере, посмотрел фотографии и стал думать, что могло бы понравиться людям. В последнее время я увлекся нейросетями, что тоже помогло в создании идей", — рассказал он.

В числе его проектов — кольцо из габиона (сетки с камнями), на котором изображен отпечаток руки древнего человека. Попов вдохновился статуями Будды, к которым туристы прикасаются для удачи. Такой арт-объект позволит гостям пещеры почувствовать связь с прошлым и заглянуть в нее через кольцо. В другой работе, под названием "Нить времени", художник использует металлическую иглу, на которой изобразил реальную историческую находку — канат, свернутый в клубок.

Особенности реализации и безопасность

Арт-объекты на тропе не должны только украсить территорию, но и обеспечивать безопасность туристов. Одним из основных элементов, которые предусмотрены проектом, является организация безопасного маршрута. Как подчеркнул Александр Дунец, важной частью реализации тропы является создание поручней, веревочных лестниц и работы по отсыпке тропы, чтобы облегчить доступ к пещере для всех желающих.

"Задача непростая, ведь пещера расположена на склоне горы, и это требует дополнительных усилий для безопасного создания маршрута. Мы активно работаем с архитекторами и строителями, чтобы тропа была не только удобной, но и безопасной", — отметил Дунец.

Процесс голосования и развитие туризма

Прием эскизов арт-объектов для "Тропы к дому древнего человека" завершится в конце мая. Уже 13 июня в Белокурихе состоится оффлайн-голосование за лучшие работы, в котором смогут принять участие как местные жители, так и туристы. Три победителя получат денежные призы и сертификаты на отдых в Белокурихе, а также возможность воплотить свои идеи в реальность.

В будущем Денисова пещера станет центральной частью геопарка "Предгорья Алтая", что позволит привлечь еще больше туристов. Александр Дунец подчеркнул важность этого события: "Мы надеемся, что этот проект не только поможет воссоздать атмосферу древности, но и станет важным вкладом в развитие туризма в нашем регионе".

Сейчас, когда Денисова пещера — объект культурного наследия ЮНЕСКО — становится центром геопарка, проект "Тропа к дому древнего человека" приобретает особое значение. Он является примером того, как можно сочетать искусство, природу и историю в одном уникальном проекте, который будет вдохновлять на протяжении многих лет.