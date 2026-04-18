Туристы не испугались. Почему люди едут отдыхать в Дагестан даже после мощного паводка

Несмотря на разрушительное наводнение, популярные маршруты остаются доступными

18 апреля 2026, 07:00, ИА Амител

Туристы отдыхают в Дагестане / Фото: создано в нейросети ChatGPT

Туристы продолжают ехать в Дагестан даже после недавнего паводка. Представители туротрасли говорят о локальных отменах, но массового отказа от поездок не наблюдают. При этом в регионе продолжают устранять последствия стихии, сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Поток сохраняется

В соцсетях дагестанские гиды и туркомпании успокаивают путешественников: на популярные маршруты прошедшие паводки не повлияли. Сейчас в республике уже начался туристический сезон, а к майским праздникам поток традиционно усиливается.

Ранее в федеральных СМИ появлялась информация о значительном падении продаж и массовых отменах туров. Однако сами участники рынка говорят, что реальная ситуация спокойнее.

Руководитель турагентства "Мирзаханов травел", аттестованный гид-экскурсовод по Дагестану Магомед Мирзаханов отмечает, что отмены есть, но они не носят массового характера.

«На самом деле мы немножко удивляемся с коллегами, потому что мы читаем где-то в статьях, СМИ и так далее, что у нас 35–50% отмен. Я сейчас сам нахожусь в пятидневном туре, в горах. У нас прекрасная погода, и мы у себя таких отмен не наблюдаем. То есть, условно говоря, из десяти туров один, может, два отменились. У меня лично вот вместо десяти человек восемь приехали, к примеру. То есть такие локальные, небольшие отмены. Есть такие, кто сильно запаниковал, испугался, но я даже сейчас локации прохожу. Интересно было, когда вчера мы начали выезд в горы, и везде практически плюс-минус для апреля стандартное количество людей», — рассказал он.

Ситуация в регионе

При этом в самой республике последствия стихии еще устраняют. В одних населенных пунктах уже возвращают свет, в других продолжают бороться с лавинами и эвакуировать людей. Недавно трагедия произошла в Цунтинском районе: под снежными завалами оказались женщина с ребенком. Мальчик выжил, но женщина погибла.

По данным на утро среды, в регионе оставались закрытыми шесть участков дорог, а в горных районах сохраняется угроза обвалов, оползней и камнепадов. Тем не менее основные туристические направления не пострадали, говорит совладелец барнаульского агентства COCOS TOUR Татьяна Левина.

«Это Гунибский, Хунзакский район, Шамильский и Казбековский. Это те районы, где находятся основные туристические достопримечательности. Затронул именно район Дербента потоп. И сейчас ситуация, как я знаю, практически нормализовалась. Поэтому, конечно, можно спокойно лететь, отдыхать. Потопа в тех районах, которые затрагивают основные туристические локации, нет. К счастью, наших туристов в момент наводнения в Дагестане не было», — пояснила она.

Отмены есть

Некоторые организаторы туров подтверждают: часть поездок все же пришлось отменить. Владелец компании авторских туров Олеся Скидан рассказала, что отмены связаны с опасениями туристов.

«Не только на майские праздники. Вот у нас должен был быть тур с 15 по 19 апреля, мы его отменили, потому что было очень много отказов, так как всех пугают третьей волной, что будет еще хуже», — отметила она.

При этом, по ее словам, добраться до региона и путешествовать по нему сейчас можно без серьезных ограничений.

«Никаких сложностей нет в туристическом плане. На самом деле, когда была первая волна, мы с первой группой полностью весь тур провели. Единственное, что мы не поехали на Гамсутль, но это как бы самые простые меры предосторожности, которых ты придерживаешься всегда. Если, допустим, идет дождь, мы просто туда не идем. Там глинистая почва, сложно карабкаться. Был дождь — мы не пошли в Карадахскую теснину. На следующий день сухо, хороший прогноз — мы повели туристов», — добавила Скидан.

Почему едут

Спрос на отдых в Дагестане остается высоким, в том числе у жителей Алтайского края.

«Конечно, много факторов влияет. Здесь уникальное сочетание природы, культуры, истории. Настолько живописные пейзажи, природа, горные хребты, ущелья, водопады, подземные водопады — это Сулакский каньон. В общем, горы предлагают отличные возможности для туристов, как пеших, так и приключенческий туризм, возможности активного экстремального туризма тоже очень сильно развиты. Интересно в целом за жителями понаблюдать, настолько гостеприимный народ, также исторические памятники, как древняя крепость, например, Нарын-Кала в Дербенте, климат подходящий, то есть осень, весна, лето — можно спокойно путешествовать. Поэтому туристы туда летят сейчас с большой охотой», — рассказала Татьяна Левина.

Цены и рынок

Средняя стоимость авторских туров по Дагестану составляет от 45 до 60 тысяч рублей на человека за пять дней с проживанием и питанием.

При этом даже частичные отмены приводят к потерям для бизнеса. Некоторые отели в Дербенте уже снижают цены на апрель и май примерно на 20%. В целом участники рынка отмечают, что, несмотря на тревожный фон, туристический сезон в республике продолжается, а поток путешественников остается стабильным.