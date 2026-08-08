Алтайский край расширяет сотрудничество с Кыргызстаном. Итоги экономического форума

От студенческих программ до поставок фанеры и масла — регион наращивает и экономические, и гуманитарные контакты

08 августа 2026, 08:53, ИА Амител

VIII Кыргызско-российский экономический форум / Фото: max.ru/tomenko_22

Делегация Алтайского края во главе с губернатором Виктором Томенко приняла участие в VIII Кыргызско‑российском экономическом форуме. По словам главы региона, которые он приводит в своем Мах-канале, партнерство края с Кыргызстаном выходит далеко за рамки чисто экономических отношений — важное значение имеет и гуманитарное сотрудничество.

Особую роль в выстраивании связей играет Алтайский государственный университет — один из признанных мировых центров тюркологии. Каждый год в вузе обучается порядка ста граждан Кыргызстана.

Кроме того, представители республики участвуют в этнографических экспедициях и археологических исследованиях, проводимых университетом. Как отметил Виктор Томенко, такие проекты служат прочной основой для развития дружественных международных отношений:

«Для развития партнерских и даже дружественных взаимоотношений также важно и гуманитарное сотрудничество. Большой вклад здесь у Алтайского государственного университета, одного из самых известных в мире центров по изучению тюркологии. Ежегодно в нашем вузе проходят обучение около сотни граждан Киргизии. Представители республики вовлечены в работу этнографических экспедиций и археологических исследований. Этот и многие другие гуманитарные проекты укрепляют почву для международного сотрудничества».

В экономической сфере предприятия Алтайского края, заинтересованные в работе с партнерами из Кыргызстана, могут рассчитывать на господдержку, в том числе в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

Укрепление связей между Россией и Кыргызстаном остается одним из приоритетов на федеральном уровне. Выступая перед участниками форума, президент Владимир Путин подчеркнул значимость совместной работы:

«Слаженные усилия правительств и ведомств России и Киргизии, бизнеса и региональных властей позволили выстроить прочную экономическую базу двустороннего сотрудничества».

Как рассказал губернатор, регион давно и прочно связан партнерскими отношениями со странами Евразийского экономического союза, куда входит и Кыргызстан. За последние десять лет объем товарооборота края со странами ЕАЭС удвоился и сейчас достигает примерно 40% всего внешнеторгового оборота региона.

В структуре экспорта в страны союза около половины приходится на продовольственные товары, четверть — на машиностроительную продукцию, в том числе котельное оборудование и вагоны, еще 11% — на продукцию химической промышленности (шины, пластмассы, фармацевтика).

Виктор Томенко также участвовал во встрече президента Кыргызстана Садыра Жапарова с главами российских регионов. По словам лидера республики, приоритетом сегодня становится создание совместных производств — в частности, в промышленности, фармацевтике и переработке сельхозпродукции. Для Алтайского края это открывает дополнительные возможности: Кыргызстан входит в пятерку ключевых внешнеторговых партнеров региона.

Основу алтайского экспорта в Кыргызстан составляют пшеница, мукомольно‑крупяная и масложировая продукция, лесоматериалы, племенной скот, корма для животных, шины и котельное оборудование. В обратном направлении в край в основном поступают овощи и фрукты, молочная продукция, а также стеклянные и текстильные изделия.

Перспективы расширения сотрудничества активно обсуждают и представители бизнеса. Так, ООО "Соколово Лес" планирует заключить долгосрочные контракты с киргизскими партнерами. Как отметил заместитель директора компании Алексей Ишутин, на форуме формируется доверие и начинается реальная работа.

Сибирский фанерный комбинат, который уже более десяти лет поставляет в Кыргызстан березовую ламинированную фанеру, намерен расширить географию поставок и предложить партнерам другие виды продукции. Переговоры, проведенные в рамках форума, также дают надежду на увеличение экспорта лесоматериалов из Алтайского края.

Не менее активно развивают внешние связи предприятия пищевой промышленности. Например, ООО "Диво Алтая" уже два года подряд закрывает объемы госзакупок растительного масла для внутреннего госрезерва Кыргызстана.

Теперь компания нацелена на сотрудничество с местными торговыми сетями и оптовыми компаниями, чтобы найти постоянных покупателей. Как пояснил генеральный директор предприятия Сергей Кузьмин, опыт поставок есть и в другие страны ЕАЭС — в Армению, Казахстан, а также пробные партии шрота и масла отправлялись в Беларусь. Сейчас главная задача — расширить круг партнеров в союзе и закрепить стабильные каналы сбыта.