Алтайское УФАС поймало барнаульскую автошколу на недобросовестной конкуренции

Поводом для вмешательства ведомства стала публикация в социальных сетях компании

08 мая 2026, 12:05, ИА Амител

Женщина за рулем / Водитель / Автомобиль / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Алтайское краевое УФАС усмотрело признаки недобросовестной конкуренции в действиях барнаульской автошколы "БИП" после публикации материалов о работе конкурирующей автошколы "Вектор".

Как сообщили в антимонопольном ведомстве, поводом для проверки стало заявление, поступившее от "Вектора". Речь идет о публикации в социальных сетях, где был размещен отзыв одной из учениц конкурирующей автошколы. В посте утверждалось, что фактическое количество часов вождения якобы не соответствует программе обучения.

Публикация сопровождалась видеороликом с частным мнением, а также дополнительным комментарием со стороны автошколы "БИП", в котором затрагивалась деятельность конкурента.

В ходе проверки специалисты УФАС пришли к выводу, что информация о ненадлежащем качестве услуг автошколы "Вектор" подтверждения не получила. В ведомстве отметили, что подобные заявления могут формировать у потенциальных клиентов негативное отношение к организации и влиять на их выбор.

Антимонопольный орган усмотрел в действиях компании признаки нарушения статьи 14.1 закона "О защите конкуренции", которая запрещает недобросовестную конкуренцию путем дискредитации хозяйствующего субъекта.

В результате Алтайское краевое УФАС выдало автошколе "БИП" предупреждение с требованием прекратить распространение видеоролика, в том числе в формате таргетированной рекламы.

В ведомстве подчеркнули, что в случае невыполнения требований может быть возбуждено антимонопольное дело, а самой компании может грозить административная ответственность.