Алтайское УФАС поймало барнаульскую автошколу на недобросовестной конкуренции
Поводом для вмешательства ведомства стала публикация в социальных сетях компании
08 мая 2026, 12:05, ИА Амител
Алтайское краевое УФАС усмотрело признаки недобросовестной конкуренции в действиях барнаульской автошколы "БИП" после публикации материалов о работе конкурирующей автошколы "Вектор".
Как сообщили в антимонопольном ведомстве, поводом для проверки стало заявление, поступившее от "Вектора". Речь идет о публикации в социальных сетях, где был размещен отзыв одной из учениц конкурирующей автошколы. В посте утверждалось, что фактическое количество часов вождения якобы не соответствует программе обучения.
Публикация сопровождалась видеороликом с частным мнением, а также дополнительным комментарием со стороны автошколы "БИП", в котором затрагивалась деятельность конкурента.
В ходе проверки специалисты УФАС пришли к выводу, что информация о ненадлежащем качестве услуг автошколы "Вектор" подтверждения не получила. В ведомстве отметили, что подобные заявления могут формировать у потенциальных клиентов негативное отношение к организации и влиять на их выбор.
Антимонопольный орган усмотрел в действиях компании признаки нарушения статьи 14.1 закона "О защите конкуренции", которая запрещает недобросовестную конкуренцию путем дискредитации хозяйствующего субъекта.
В результате Алтайское краевое УФАС выдало автошколе "БИП" предупреждение с требованием прекратить распространение видеоролика, в том числе в формате таргетированной рекламы.
В ведомстве подчеркнули, что в случае невыполнения требований может быть возбуждено антимонопольное дело, а самой компании может грозить административная ответственность.
12:10:25 08-05-2026
Шах и мат вам БИП
14:49:31 08-05-2026
Провокаторы работают, а Фас отработала в полную силу, но в других случаях, где надо, поджимает хвост к животу.