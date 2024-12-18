Робот помог найти СГК скрытые дефекты в трубах, которые могли "рвануть" зимой

Теперь роботизированная техника будет проверять сети каждый год

18 декабря 2024, 07:30, Александра Черданцева

Робот-сканер / Фото: пресс-служба СГК

Впервые в истории ремонтных работ Сибирская генерирующая компания провела проверку сетей теплоснабжения с помощью роботов. Работа таких установок в Барнауле и Рубцовске летом 2024 года помогла выявить 300 проблемных метров трубы, дефекты которых при обычной проверке увидеть бы просто не удалось. Что это за роботы такие и почему компания не проверила все сети за раз – об этом на пресс-конференции для СМИ рассказал генеральный директор АО "СГК-Алтай" Игорь Лузанов.

Робот-сканер, а точнее – внутритрубный дефектоскоп, проверил в Барнауле почти 7 км сетей, в Рубцовске – 1,5 км. Особенность метода в том, что оборудование видит скрытые дефекты. То есть по всем показателям труба нормальная, но есть в ней невидимый участок, который может "рвануть" зимой.

Эту услугу СГК заказала у компании в Санкт-Петербурге. Уже заключают контракты и на проверку в следующем году. Но в ближайшем будущем СГК намерена закупить и себе такую аппаратуру и обучить своих сотрудников на ней работать.

"Мы переходим на стратегическое применение подобного оборудования. Как показывает практика, аварии случаются даже там, где успешно прошли гидравлические испытания и есть экспертиза промышленной безопасности. Но никто не даст 100%-й гарантии, что во время отопительного сезона ничего не случится. Роботы же видят "спящие" дефекты", – уточнил Игорь Лузанов.

Но проверить все и сразу просто невозможно. Например, роботы, которые работали в Барнауле, можно применять только в пустой трубе, то есть во время гидравлических испытаний, когда у потребителей нет горячей воды. Так что пока укладываются в сроки опрессовки.

И тем не менее в компании в рамках первого этапа проверят около 65 км самых важных и больших сетей в Барнауле и Рубцовске: по 20 км сетей в течение трех лет.

Все выявленные дефекты сразу включают в программу ремонта. Например, из 300 метров, выявленных в этом году, уже заменили 120 метров. На следующий год на сами работы заложили 120 млн рублей, на ремонт проблемных участков, которые найдет робот, еще 150 млн.