Арест автомобиля заставил жительницу Барнаула рассчитаться с десятками штрафов

После применения обеспечительной меры женщина полностью погасила задолженность

03 июля 2026, 13:48, ИА Амител

Женщина за рулем / Водитель / Автомобиль / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Жительница Барнаула погасила 77 неоплаченных штрафов ГИБДД, после того как судебные приставы арестовали ее автомобиль. Общая сумма задолженности составила 147 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Алтайскому краю, должницей оказалась 46-летняя местная жительница. Побудительным фактором для оплаты штрафов стал арест принадлежащего ей автомобиля Toyota Corolla 2008 года выпуска.

После применения обеспечительной меры женщина полностью погасила задолженность, благодаря чему избежала дальнейших ограничений, связанных с исполнительным производством.

«Арест транспортного средства, являющегося для многих граждан важным средством передвижения, стал для должницы действенным напоминанием о необходимости соблюдения законодательства. В результате федеральный бюджет государства пополнился, а гражданка избежала дальнейших неприятностей, связанных с неисполнением судебных решений», — отметили в ведомстве.

В службе судебных приставов также напомнили, что несвоевременная оплата штрафов ГИБДД может повлечь серьезные последствия, включая временное ограничение права управления транспортными средствами. Автовладельцев призывают своевременно исполнять финансовые обязательства и не допускать накопления задолженности.