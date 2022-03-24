Renault приостанавливает производственную деятельность в России

Компания Renault решила приостановить производственную деятельность в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Деятельность Renault Group на заводе в Москве с сегодняшнего дня приостанавливается», — указывается в релизе организации.

Компания также сообщила, что рассматривает все возможные варианты относительно своей доли в АвтоВАЗе.

Renault с 2005 года владеет производственной площадкой в Москве. Это завод полного цикла, на котором функционируют цеха сварки, окраски и сборки. На нём производятся модели Renault Duster, Renault Kaptur, Nissan Terrano и купе-кроссовер Renault Arkana.

Отметим, что компания объявляла о приостановке производства на своём заводе с 28 февраля по 5 марта из-за перебоев в поставке комплектующих, однако после возобновила работу.