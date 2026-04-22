В Алтайском крае пресекли ввоз 20 тонн свежей капусты из Казахстана

Перевозчик предоставил недействительный фитосанитарный сертификат

22 апреля 2026, 07:32, ИА Амител

Запрещенная к ввозу капуста / Фото: Алтайский Россельхознадзор

В Алтайском крае пресекли ввоз партии свежей капусты из-за нарушений фитосанитарных требований — продукцию не допустили на территорию региона и вернули отправителю. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

Нарушение выявили 20 апреля в Рубцовском районе при проверке груза объемом 20 тонн, поступившего из Казахстан. В ходе контроля специалисты установили, что перевозчик предоставил недействительный фитосанитарный сертификат — в документе был некорректно указан адрес получателя.

Поскольку продукция относится к категории подкарантинной с высоким фитосанитарным риском и не соответствовала требованиям законодательства, ее ввоз в регион запретили. Вся партия капусты была возвращена на территорию страны-отправителя.

Напомним, 19 марта сотрудники Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай выявили нарушения фитосанитарного законодательства при ввозе партии свежих томатов в Кулундинском районе. На территорию РФ пытались ввезти 18 тонн помидоров из Казахстана.