Мстительный житель Барнаула пойдет под суд за публикацию интимного видео знакомой

Фигуранта привлекают к ответственности сразу по двум статьям

22 апреля 2026, 07:44, ИА Амител

Девушка. Волосы / Изображение сгенерировано нейросетью Dall-E / amic.ru
В Барнауле завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который опубликовал интимное видео своей знакомой без ее согласия. Об этом сообщили в Следственном комитете по Алтайскому краю.

По данным следствия, в декабре 2025 года мужчина, испытывая личную неприязнь, разместил в одном из мессенджеров видеозапись интимного характера с изображением женщины. В результате материал стал доступен неограниченному кругу лиц, что привело к грубому нарушению ее прав на неприкосновенность частной жизни и личную тайну.

Фигуранта привлекают к ответственности сразу по двум статьям — за нарушение неприкосновенности частной жизни и незаконное распространение порнографических материалов с использованием интернета.

В ведомстве напомнили, что согласно Конституции РФ каждый человек имеет право на защиту личной и семейной тайны, а сбор и распространение сведений о частной жизни без согласия гражданина запрещены законом.

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

07:49:46 22-04-2026

хроники смешных крестьян со смешной картошкой.
я бы людишек всех переформатировал.
чтобы у них не было никаких эмоций, которые деструктивно влияют на цивилизацию.
люди должны быть как роботы

Avatar Picture
Гость

09:38:35 22-04-2026

Гость (07:49:46 22-04-2026)
И какой тогда в людях и во всей человеческой цивилизации смысл, если мы будем жить как муравьи?

Avatar Picture
Гость

09:43:58 22-04-2026

Гость (09:38:35 22-04-2026)
никакого.
надеюсь что для этих паразитов великий фильтр станет непреодолимой преградой

Avatar Picture
гость

10:22:55 22-04-2026

Гость (07:49:46 22-04-2026) а ты кто, бог?

Avatar Picture
Гость

09:50:03 22-04-2026

Как узнать, правда ли написана в статье? Нужно приложить видео, чтобы проверить.

Avatar Picture
Гость

11:40:09 22-04-2026

Блогерша, которая мужу рогамнаставляла покаион был на СВО? О, да, своим публичным ср@чем в интернете они словили свою дозу славы.

