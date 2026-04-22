Мстительный житель Барнаула пойдет под суд за публикацию интимного видео знакомой
Фигуранта привлекают к ответственности сразу по двум статьям
22 апреля 2026, 07:44, ИА Амител
В Барнауле завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который опубликовал интимное видео своей знакомой без ее согласия. Об этом сообщили в Следственном комитете по Алтайскому краю.
По данным следствия, в декабре 2025 года мужчина, испытывая личную неприязнь, разместил в одном из мессенджеров видеозапись интимного характера с изображением женщины. В результате материал стал доступен неограниченному кругу лиц, что привело к грубому нарушению ее прав на неприкосновенность частной жизни и личную тайну.
Фигуранта привлекают к ответственности сразу по двум статьям — за нарушение неприкосновенности частной жизни и незаконное распространение порнографических материалов с использованием интернета.
В ведомстве напомнили, что согласно Конституции РФ каждый человек имеет право на защиту личной и семейной тайны, а сбор и распространение сведений о частной жизни без согласия гражданина запрещены законом.
07:49:46 22-04-2026
хроники смешных крестьян со смешной картошкой.
я бы людишек всех переформатировал.
чтобы у них не было никаких эмоций, которые деструктивно влияют на цивилизацию.
люди должны быть как роботы
09:38:35 22-04-2026
09:38:35 22-04-2026
И какой тогда в людях и во всей человеческой цивилизации смысл, если мы будем жить как муравьи?
09:43:58 22-04-2026
09:43:58 22-04-2026
никакого.
надеюсь что для этих паразитов великий фильтр станет непреодолимой преградой
10:22:55 22-04-2026
10:22:55 22-04-2026
а ты кто, бог?
09:50:03 22-04-2026
Как узнать, правда ли написана в статье? Нужно приложить видео, чтобы проверить.
11:40:09 22-04-2026
Блогерша, которая мужу рогамнаставляла покаион был на СВО? О, да, своим публичным ср@чем в интернете они словили свою дозу славы.