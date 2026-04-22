Мстительный житель Барнаула пойдет под суд за публикацию интимного видео знакомой

Фигуранта привлекают к ответственности сразу по двум статьям

22 апреля 2026, 07:44, ИА Амител

В Барнауле завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который опубликовал интимное видео своей знакомой без ее согласия. Об этом сообщили в Следственном комитете по Алтайскому краю.

По данным следствия, в декабре 2025 года мужчина, испытывая личную неприязнь, разместил в одном из мессенджеров видеозапись интимного характера с изображением женщины. В результате материал стал доступен неограниченному кругу лиц, что привело к грубому нарушению ее прав на неприкосновенность частной жизни и личную тайну.

Фигуранта привлекают к ответственности сразу по двум статьям — за нарушение неприкосновенности частной жизни и незаконное распространение порнографических материалов с использованием интернета.

В ведомстве напомнили, что согласно Конституции РФ каждый человек имеет право на защиту личной и семейной тайны, а сбор и распространение сведений о частной жизни без согласия гражданина запрещены законом.

Ранее Павел Дуров поблагодарил пользователей за то, что те делятся интимными фотографиями в Telegram.