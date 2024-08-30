Автоэксперт грозит сильным подорожанием машин к концу года

Главной причиной станет рост утильсбора

30 августа 2024, 07:48, ИА Амител

В России цены на автомобили могут вырасти на 30% в ближайшее время. Главным драйвером станет увеличение утилизационного сбора, которое, по словам эксперта, может происходить ежегодно, пишет "Газета.ру".

АвтоВАЗ также повысит цены на 100-200 тыс. рублей в зависимости от модели. Кроме того, цены могут вырасти из-за уровня инфляции и валютных курсов.

Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) направила в правительство предложение отложить увеличение утильсбора на пять лет. В РОАД отметили, что за последние два с половиной года легковушки в России подорожали в два раза, и предупредили, что с учетом роста утильсбора к 2030 году покупка авто станет недоступной для большинства россиян.