Автоэксперт грозит сильным подорожанием машин к концу года
Главной причиной станет рост утильсбора
30 августа 2024, 07:48, ИА Амител
В России цены на автомобили могут вырасти на 30% в ближайшее время. Главным драйвером станет увеличение утилизационного сбора, которое, по словам эксперта, может происходить ежегодно, пишет "Газета.ру".
АвтоВАЗ также повысит цены на 100-200 тыс. рублей в зависимости от модели. Кроме того, цены могут вырасти из-за уровня инфляции и валютных курсов.
Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) направила в правительство предложение отложить увеличение утильсбора на пять лет. В РОАД отметили, что за последние два с половиной года легковушки в России подорожали в два раза, и предупредили, что с учетом роста утильсбора к 2030 году покупка авто станет недоступной для большинства россиян.
08:03:45 30-08-2024
Спрос растет, денег у населения много
08:13:25 30-08-2024
Гость (08:03:45 30-08-2024) Спрос растет, денег у населения много... 80% авто приобретается в кредит
09:16:17 30-08-2024
Гость (08:13:25 30-08-2024) 80% авто приобретается в кредит... Какая разница, кредиты надо отдавать. Зарплаты хорошие, поэтому отдают кредиты с процентами. То есть отдают за машину еще в полтора раза больше, чем она стоит
09:37:51 30-08-2024
Гость (09:16:17 30-08-2024) Какая разница, кредиты надо отдавать. Зарплаты хорошие, поэт... В три. В китайских моделях 3 цены. 1 Китаю, 2 чиновникам Путина
09:41:22 30-08-2024
Гость (09:37:51 30-08-2024) В три. В китайских моделях 3 цены. 1 Китаю, 2 чиновникам Пут... Но берут же. Значит зарплаты позволяют
08:15:48 30-08-2024
Самое хорошее соотношение зарплат и цен было в 2010-2014. А потом мы встали с колен.
09:18:06 30-08-2024
Гость (08:15:48 30-08-2024) Самое хорошее соотношение зарплат и цен было в 2010-2014. А ... В 2010-2014 даже в Европе было лучше, а потом они тоже с колен встали. Хотя могли договориться
09:41:15 30-08-2024
Гость (09:18:06 30-08-2024) В 2010-2014 даже в Европе было лучше, а потом они тоже с кол... Да нормально там всё, не переживайте за Европу .
10:42:02 30-08-2024
Сергей (09:41:15 30-08-2024) Да нормально там всё, не переживайте за Европу .... Я не говорю, что плохо, но в 2010-2014 было еще лучше. И можно было дальше улучшать. Но они решили ухудшить и еще неизвестно чем закончится
09:20:37 30-08-2024
Гость (08:15:48 30-08-2024) Самое хорошее соотношение зарплат и цен было в 2010-2014. А ... С колен мы встали еще в 90-е, когда СССР развалили. Вот тогда соотношение зарплат и цен было охренеть, каждый день менялось
11:28:02 30-08-2024
Гость (08:15:48 30-08-2024) Самое хорошее соотношение зарплат и цен было в 2010-2014. А ... С первой частью вашего поста согласен. Это было видно воочию. Так богато, как в те годы, не жили никогда. А вот со второй частью не соглашусь. Не "встали с колен", а были вынуждены втянуться в политические разборки с Западом, после чего случились все эти санкции и прочие последствия.
12:07:04 30-08-2024
Гость (08:15:48 30-08-2024) Самое хорошее соотношение зарплат и цен было в 2010-2014. А ... где хорошее то? в 2014 700$, сейчас 2500$. Хотя это скорее всего для барыг "было")
09:18:29 30-08-2024
Когда уже это коллективный запад угомонится
10:00:38 30-08-2024
"Автомобиль это не роскошь, а средство передвижения " (с)
11:04:42 30-08-2024
Гость (10:00:38 30-08-2024) "Автомобиль это не роскошь, а средство передвижения " (с)... Какая-то затертая дурацкая фраза. И что она означает?
11:09:17 30-08-2024
Гость (11:04:42 30-08-2024) Какая-то затертая дурацкая фраза. И что она означает? ... Она означает, что на сегодня автомобиль доступен практически любому жителю России (так было не всегда).
12:21:14 30-08-2024
Гость (11:09:17 30-08-2024) Она означает, что на сегодня автомобиль доступен практически... Ну так это тогда и "часы не роскошь, а средство определения времени", "дом - не роскошь, а место проживания" и т.д. Все доступно любому жителю России.
10:39:40 30-08-2024
Честно- пофиг. Вообще планирую отказаться. При острой необходимости возьму в аренду
11:34:04 30-08-2024
Осталось совсем немного потерпеть и завалят россиян дешёвыми, отечественными автомобилями. Как и самолетами.
14:05:22 30-08-2024
Гость (11:34:04 30-08-2024) Осталось совсем немного потерпеть и завалят россиян дешёвыми... Не надо меня самолетами заваливать. Я может только жить начинаю
12:06:18 30-08-2024
А до этого было несильное подорожание?
14:11:39 30-08-2024
А может не та страна 404? Утилизации как таковой нет, а утильсбор растет 2 раза в год
14:18:03 30-08-2024
В России нарушаются все законы экономики - качество автомобилей падает, цены растут. Кейнсы, Маршалы курят в сторонке. Никогда вам Россию не просчитать.