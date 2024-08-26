В России растет спрос на счета в драгоценных металлах

Главная причина – курс золота

26 августа 2024, 18:00, ИА Амител

Слитки золота. Драгоценный металл / Фото: freepik

Россияне активно проявляют интерес к металлу в обезличенной форме. Самый популярный вариант драгоценной инвестиции – золото. Об этом говорят эксперты ВТБ. И приводят такую статистику: с начала года в банке открыли 16,8 тыс. обезличенных металлических счетов на 3,7 тонны драгоценных металлов.

На золото приходится около 8,4 тыс. счетов, а это более 50% от общего количества договоров. В рублевом эквиваленте этот металл также занимает первое место – 84% инвестиций в ОМС. С начала года объем золота на металлических счетах увеличился более чем на 200 кг. Средний "чек" ОМС по золоту составляет 120 граммов.

Высокий спрос на драгоценный металл объясняется ростом курса золота. По данным Центробанка России, за 2023 год доходность по нему составила 46%. За последние три года цена на золото выросла почти в два раза (с 4243 до 6822 руб/г) – это более 60%.

В ВТБ поясняют: золото традиционно считается "защитным" активом и позволяет сократить риск ослабления рубля.

"Этот металл является хорошей альтернативной инвестицией, которая позволяет в периоды экономической нестабильности хеджировать валютные риски и диверсифицировать инвестиционный портфель. Мы вновь отмечаем спрос на золото на фоне роста его стоимости и фиксируем стабильный интерес к металлу в обезличенной форме", – прокомментировал заместитель начальника управления продаж инвестиционных продуктов Евгений Береснев.