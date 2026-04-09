Автомобиль всмятку. В районе ТЭЦ в Барнауле произошло жуткое ДТП

09 апреля 2026, 10:24, ИА Амител

В Барнауле на улице Трактовой в районе ТЭЦ произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По данным Госавтоинспекции, в аварии погиб водитель легкового автомобиля.

Как сообщили в городской ГИБДД, предварительно установлено, что мужчина 1984 года, находившийся за рулем Mitsubishi Outlander, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes под управлением водителя 2000 года рождения.

«В результате столкновения водитель легкового автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия», — отметили в ведомстве.

В социальных сетях очевидцы публиковали фото и видео с места аварии, отмечая серьезные повреждения транспортных средств. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.