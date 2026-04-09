Автомобиль всмятку. В районе ТЭЦ в Барнауле произошло жуткое ДТП
Обстоятельства произошедшего устанавливаются
09 апреля 2026, 10:24, ИА Амител
В Барнауле на улице Трактовой в районе ТЭЦ произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По данным Госавтоинспекции, в аварии погиб водитель легкового автомобиля.
Как сообщили в городской ГИБДД, предварительно установлено, что мужчина 1984 года, находившийся за рулем Mitsubishi Outlander, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes под управлением водителя 2000 года рождения.
«В результате столкновения водитель легкового автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия», — отметили в ведомстве.
В социальных сетях очевидцы публиковали фото и видео с места аварии, отмечая серьезные повреждения транспортных средств. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
15:18:07 16-04-2026
Интересное стечение обстоятельств. Мицубиси грубо нарушая ПДД, с превышением скорости, совершал обгоны то справа, то слева , то по обочине и уже почти проскакивал. Но не получилось. Навстречу ему ехал крепкий грузовичок Мерседес, который вильнул, опережая по своей полосе тихоходный трактор.