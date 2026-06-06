АвтоВАЗ и Билайн будут сотрудничать в сфере цифровизации и автоматизации

Компании объединят опыт в развитии телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечения информационной безопасности

06 июня 2026, 09:15, ИА Амител erid: 2VSb5w6NodC

Максим Соколов и Сергей Анохин / Фото: пресс-служба Билайна

АО "АвтоВАЗ" и Билайн (ПАО "ВымпелКом") планируют совместные проекты в области защищенной ИТ-инфраструктуры, облачных решений и телекоммуникационных технологий для задач промышленной цифровизации. Соглашение о сотрудничестве подписали президент АвтоВАЗа Максим Соколов и генеральный директор "ВымпелКома" Сергей Анохин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026).

Партнерство позволит объединить компетенции АвтоВАЗа и Билайна в области промышленной цифровизации, телекоммуникационной инфраструктуры и защиты данных. Совместная работа будет направлена на повышение эффективности производственных и управленческих процессов, развитие цифровых сервисов и укрепление технологической независимости российского автопрома.

Ключевыми направлениями сотрудничества станут усиление защиты данных, внедрение гибких облачных решений, развитие мобильных сетей LTE/5G* для сервисов нового поколения, а также применение лучших практик импортозамещения и цифровой трансформации.

По словам Максима Соколова, на предприятиях Группы "АвтоВАЗа" продолжается масштабная ИТ-трансформация.

«После возвращения компании под контроль государства приоритетом номер один стала цифровая независимость. Для нас цифровизация — это реальный инструмент повышения эффективности производства качества автомобилей. Сотрудничество с Билайном позволит объединить отраслевую экспертизу партнера в сфере телекоммуникаций с нашими задачами по автоматизации процессов. Подписанное сегодня соглашение — важный шаг к построению гибкой современной ИТ-инфраструктуры, отвечающей принципам технологического суверенитета», — подчеркнул Максим Соколов.

Сергей Анохин отметил, что перед промышленностью сегодня стоят сложные задачи, требующие высокого уровня цифровой зрелости.

«Наше сотрудничество направлено на объединение компетенций Билайна в области защищенной инфраструктуры и облачных технологий с производственным опытом партнера. Рассчитываем, что совместная работа позволит предложить решения, отвечающие текущим запросам предприятия по автоматизации процессов и обеспечению технологической независимости», — прокомментировал он.

*LTE (Long Term Evolution, читается как "лонг терм эволюшн") — стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных для мобильных телефонов и других терминалов, работающих с данными. 5G — это пятое поколение мобильной связи (от англ. fifthgeneration ("файфдженерейшн") — пятое поколение). Стандарт разработан для повышения скорости передачи данных, снижения задержек и увеличения количества подключаемых устройств по сравнению с предыдущими поколениями.

ПАО "ВымпелКом". Подробнее на сайте beeline.ru. Москва, ОГРН 1027700166636

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