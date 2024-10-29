Барнаульцы до конца октября могут сдать бесплатный экспресс-тест на ВИЧ

Документы на процедуру брать не нужно

29 октября 2024, 11:00, ИА Амител

Врач / Фото: Bermix Studio / unsplash.com

Жители Барнаула с 28 до 31 октября смогут бесплатно сдать экспресс-тест на ВИЧ, сообщили в мэрии.

Пройти процедуру можно по адресу: ул. 5-я Западная, 62, кабинет 117. Время приема – с 08:30 до 15:50. Обед – с 12:30 до 13:00.

Документы для тестирования не понадобятся – все анонимно.

В сентябре глава СПИД-центра Валерий Шевченко рассказал, что смертность среди пациентов с ВИЧ-инфекцией в Алтайском крае за последние пять лет снизилась почти в два раза.